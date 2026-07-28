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Halálra gázoltak egy elektromos rolleres fiút Bihar megyében, Székelyföldön pont most ellenőrizték a rollereseket

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Kórházba szállították, de később életét vesztette az a 14 éves fiú, aki elektromos rollerrel közlekedett az országúton Bihar megyében, amikor elgázolta egy autó. Marosszéken éppen a napokban ellenőrizték célzottan többek között az elektromos rollerrel közlekedőket.

Székelyhon

2026. július 28., 15:282026. július 28., 15:28

Életét vesztette kedden egy elektromos rollerrel közlekedő 14 éves fiú, miután elütötte egy személyautó a 19E jelzésű országúton, a Bihar megyei Vámosláz (Chișlaz) község területén – írja az Agerpres hírügynökség a Bihar megyei rendőrség közlésére hivatkozva.

Az eddigi vizsgálatok szerint a fiú a 113-as községi útról hajtott ki az országútra, ahol elgázolta a Nagyvárad felől Margitta irányába tartó autó.

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A gyermek több sérülést szenvedett, kórházba szállították, de később életét vesztette.

A gépkocsit egy 41 éves, nagyváradi férfi vezette, akinél az alkoholszondás vizsgálat negatív eredményt mutatott. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

Mint korábban megírtuk, kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva. Az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem annak tudatosítása volt, hogy a közlekedési szabályok megszegésével a résztvevők milyen veszélyeknek teszik ki magukat. Ami pedig a szabályokat illeti,

  • a 14 évnél fiatalabbak nem közlekedhetnek elektromos rollerrel az úttesten, de a járdán sem. Kivételt képeznek a magánterületek.

  • A 14 és 16 év közöttiek közlekedhetnek az úton, de kötelesek sisakot viselni.

  • Utas szállítása szigorúan tilos,

  • és az elektromos roller megengedett maximális sebessége 25 kilométer óránként. Ha ennél nagyobb sebességgel közlekedik, akkor már engedélyre és számtáblára van szüksége.

korábban írtuk

Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat
Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat

Kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva.

Közlekedés Tragédia
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