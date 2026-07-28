Halálra gázoltak egy elektromos rolleres fiút Bihar megyében, Székelyföldön pont most ellenőrizték a rollereseket

Kórházba szállították, de később életét vesztette az a 14 éves fiú, aki elektromos rollerrel közlekedett az országúton Bihar megyében, amikor elgázolta egy autó. Marosszéken éppen a napokban ellenőrizték célzottan többek között az elektromos rollerrel közlekedőket.

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Életét vesztette kedden egy elektromos rollerrel közlekedő 14 éves fiú, miután elütötte egy személyautó a 19E jelzésű országúton, a Bihar megyei Vámosláz (Chișlaz) község területén – írja az Agerpres hírügynökség a Bihar megyei rendőrség közlésére hivatkozva.

Az eddigi vizsgálatok szerint a fiú a 113-as községi útról hajtott ki az országútra, ahol elgázolta a Nagyvárad felől Margitta irányába tartó autó.