Halálra gázoltak egy elektromos rolleres fiút Bihar megyében, Székelyföldön pont most ellenőrizték a rollereseket

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Fotó: Haáz Vince
Kórházba szállították, de később életét vesztette az a 14 éves fiú, aki elektromos rollerrel közlekedett az országúton Bihar megyében, amikor elgázolta egy autó. Marosszéken éppen a napokban ellenőrizték célzottan többek között az elektromos rollerrel közlekedőket.
Életét vesztette kedden egy elektromos rollerrel közlekedő 14 éves fiú, miután elütötte egy személyautó a 19E jelzésű országúton, a Bihar megyei Vámosláz (Chișlaz) község területén – írja az Agerpres hírügynökség a Bihar megyei rendőrség közlésére hivatkozva.
Az eddigi vizsgálatok szerint a fiú a 113-as községi útról hajtott ki az országútra, ahol elgázolta a Nagyvárad felől Margitta irányába tartó autó.
A gépkocsit egy 41 éves, nagyváradi férfi vezette, akinél az alkoholszondás vizsgálat negatív eredményt mutatott. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
Mint korábban megírtuk, kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva. Az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem annak tudatosítása volt, hogy a közlekedési szabályok megszegésével a résztvevők milyen veszélyeknek teszik ki magukat. Ami pedig a szabályokat illeti,
a 14 évnél fiatalabbak nem közlekedhetnek elektromos rollerrel az úttesten, de a járdán sem. Kivételt képeznek a magánterületek.
A 14 és 16 év közöttiek közlekedhetnek az úton, de kötelesek sisakot viselni.
Utas szállítása szigorúan tilos,
és az elektromos roller megengedett maximális sebessége 25 kilométer óránként. Ha ennél nagyobb sebességgel közlekedik, akkor már engedélyre és számtáblára van szüksége.
Kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva.
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