Megjelent a Hogyan tudnék élni nélküled folytatásának első előzetese

November 12-én érkezik a mozikba a rendszerváltás utáni legnépszerűbb film folytatása, a Hogyan tudnék élni nélküled? második része. A kedvcsináló plakát után szerdán megjelent az első előzetes.
Mint a Nemzeti Filmintézet Facebook-oldalán is megosztott képsorok mellett írják, a történet az első rész múltbéli szála után 6 évvel, azaz 2000-ben játszódik.
– olvasható a leírásban.
A készítők azt is hozzáteszik, hogy a filmben felbukkan egy vagány és életrevaló kisfiú, Peti is (Jeles Bálint), akinek érkezése fenekestül felkavarja az egyik szerelmespár kapcsolatát.
Fotó: Hogyan tudnék élni nélküled?
„A tökéletes menyegző főszervezője Betti határozott elképzelésekkel rendelkező és harsány anyja, Borcsa (Liptai Claudia), aki mindent kézben tart, mindenbe szívesen és kérés nélkül beleszól. Amikor a dolgok nem várt fordulatot vesznek, az örömanya úgy dönt, lefújja az esküvőt. De mit szólnak ehhez a házasulandók? Az elmúlt 30 év legsikeresebb hazai mozijának folytatásában
– olvasható a Nemzeti Filmintézet bejegyzésében.
A forgatókönyvet ezúttal is Goda Kriszta és Kormos Anett jegyzik. Változás a rendezői székben történt, ugyanis
A filmet a Nemzeti Filmintézet támogartja és az IKO produkciós iroda gyártja, producerként pedig Kirády Attila működik közre.
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