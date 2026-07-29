Megjelent a Hogyan tudnék élni nélküled folytatásának első előzetese

November 12-én érkezik a mozikba a rendszerváltás utáni legnépszerűbb film folytatása, a Hogyan tudnék élni nélküled? második része. A kedvcsináló plakát után szerdán megjelent az első előzetes.

Tamás Attila 2026. július 29., 11:192026. július 29., 11:19

Mint a Nemzeti Filmintézet Facebook-oldalán is megosztott képsorok mellett írják, a történet az első rész múltbéli szála után 6 évvel, azaz 2000-ben játszódik.

Fontos helyszíne ismét a magyar tenger, itt készül ugyanis álmai esküvőjére a cserfes Betti (Kovács Harmat) és az esetlen, ámde hősszerelmes Csabi (Kirády Marcell). A Balatonra várják barátaikat, az éppen se veled, se nélküled viszonyban lévő Katát (Márkus Luca) és Gábort (Marics Peti), valamint a Londonban énekesi karrierjét építő Gergőt (Ember Márk) és természetesen Esztert (Törőcsik Franciska) is”

– olvasható a leírásban. Hirdetés A készítők azt is hozzáteszik, hogy a filmben felbukkan egy vagány és életrevaló kisfiú, Peti is (Jeles Bálint), akinek érkezése fenekestül felkavarja az egyik szerelmespár kapcsolatát.

Fotó: Hogyan tudnék élni nélküled?

„A tökéletes menyegző főszervezője Betti határozott elképzelésekkel rendelkező és harsány anyja, Borcsa (Liptai Claudia), aki mindent kézben tart, mindenbe szívesen és kérés nélkül beleszól. Amikor a dolgok nem várt fordulatot vesznek, az örömanya úgy dönt, lefújja az esküvőt. De mit szólnak ehhez a házasulandók? Az elmúlt 30 év legsikeresebb hazai mozijának folytatásában

az örökzöld Demjén-dalok közül mások mellett elhangzik majd a Mindig ugyanúgy, a Jelszó, Love, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, a Jóbarátok vagyunk és a Kihűlt üres kocsmák asztalán című szerzemény is”

– olvasható a Nemzeti Filmintézet bejegyzésében. A forgatókönyvet ezúttal is Goda Kriszta és Kormos Anett jegyzik. Változás a rendezői székben történt, ugyanis

Orosz Dénes után Dyga Zsombor jegyzi a folytatást direktorként.