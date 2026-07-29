Bezárja erdélyi üzemét egy autóipari cég, és az olcsóbb Marokkóba helyezi át a termelést

Bezárja a Zsibón (Jibou) működő üzemét az amerikai autóipari biztonsági rendszereket fejlesztő és gyártó Joyson Safety Systems – írja Profit.ro a Szilágy megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Július 30-án 96 személyt felveszünk az AJOFM nyilvántartásába – közölte Daniel Opre, az ügynökség igazgatója. Hozzátette, a cégvezetés arról tájékoztatta, hogy

a termelést a költségek növekedése miatt Zsibóról Marokkóba helyezik át.

A Joyson Safety Systems amerikai vállalat 22 országban 30 ezer dolgozót foglalkoztat, autóipari biztonsági rendszereket fejleszt és gyárt.

Hirdetés

Romániában Aradon is van egy háromezer dolgozót foglalkoztató gyára. Hunyad megyében tavaly zárta be egy gyártó üzemét. A zsibói üzemben tavaly még 130-an dolgoztak.

Az üzemet működtető Joyson Safety Systems Jibou Kft. 2025-ben 14,816 millió lej árbevétel mellett 146 ezer lej nettó nyereséget termelt Romániában – írja az MTI a Profit.ro nyomán.