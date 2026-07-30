Bolojan nyitott a Kelemen Hunor által javasolt fegyverszüneti kormányra

Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által javasolt „fegyverszüneti kormány” létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találni. Hangsúlyozta azonban, hogy már nem bízik a Szociáldemokrata Pártban (PSD), amely „szétverte a kormánykoalíciót”.
2026. július 30., 08:402026. július 30., 08:40
2026. július 30., 08:502026. július 30., 08:50
„Ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány alakítása. Erről már korábban is beszéltünk. Létrejöhet szakértői kormányként – amely élvezi a parlament támogatását – vagy politikai kormányként” – fogalmazott Bolojan a Digi24 televíziónak adott szerda esti interjúban.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy „politikai fegyverszüneti” kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül.
Az ügyvivő kormányfő szerint azonban nehéz ismét együttműködni egy olyan párttal, amelyik nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot, folyamatosan problémákat okozott, és nem támogatta a szükséges reformokat. Emiatt elmaradt – többek között –
a személyi jellegű kiadások 10 százalékos csökkentése a központi közigazgatásban,
az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések,
valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár ötvenévesen is nyugdíjba lehet vonulni.
„Ezek az intézkedések csökkentették volna a kiadásokat, és kiszámíthatóbb jövőképet teremtettek volna” – jelentette ki az ügyvivő kormányfő az Agerpres beszámolója szerint.
Bolojan bírálta azt is, hogy a szociáldemokraták megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza, és a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését segíti. „Ezzel nem a kormánynak, hanem ezeknek a fiataloknak ártanak. Ha egy párt politikai céljai eléréséért kész ártani az országnak, mi indokolhatja, hogy ismét szövetséget kössél vele?” – tette fel a kérdést.
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy csütörtökön is folytatja az új közalkalmazotti bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható személyzethiány miatt kirobbantott sztrájkot.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a cernavodai atomerőmű leállását, az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia-termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia-importot.
Az általános sztrájk első napjához képest szerdán növekedett a hivatalosan tiltakozó dolgozók száma a Hargita megyei nagyobb kórházakban. Szintén szerdán arról döntött a kormány, hogy országszerte 6850 állás betöltését engedélyezi az egészségügyben.
A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.
Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy „politikai fegyverszüneti” kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül.
Elfogadta szerdán a képviselőház a köztisztégviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.
Elfogadta szerdán a képviselőház a területrendezési, településrendezési és építésügyi törvénykönyv tervezetét.
56 évesen, motorbalesetben hunyt el Glen Hansard ír énekes-dalszerző, akit a legtöbben a 2006-ban megjelent Egyszer (Once) című filmből ismerhetnek, aminek zenéjéért Oscar-díjat nyert.
A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.
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