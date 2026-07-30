Bolojan nyitott a Kelemen Hunor által javasolt fegyverszüneti kormányra

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által javasolt „fegyverszüneti kormány” létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találni. Hangsúlyozta azonban, hogy már nem bízik a Szociáldemokrata Pártban (PSD), amely „szétverte a kormánykoalíciót”.

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„Ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány alakítása. Erről már korábban is beszéltünk. Létrejöhet szakértői kormányként – amely élvezi a parlament támogatását – vagy politikai kormányként” – fogalmazott Bolojan a Digi24 televíziónak adott szerda esti interjúban.

korábban írtuk Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy „politikai fegyverszüneti” kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül.

Az ügyvivő kormányfő szerint azonban nehéz ismét együttműködni egy olyan párttal, amelyik nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot, folyamatosan problémákat okozott, és nem támogatta a szükséges reformokat. Emiatt elmaradt – többek között –

a személyi jellegű kiadások 10 százalékos csökkentése a központi közigazgatásban,

az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések,

valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár ötvenévesen is nyugdíjba lehet vonulni.

„Ezek az intézkedések csökkentették volna a kiadásokat, és kiszámíthatóbb jövőképet teremtettek volna” – jelentette ki az ügyvivő kormányfő az Agerpres beszámolója szerint.

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Bolojan bírálta azt is, hogy a szociáldemokraták megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza, és a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését segíti. „Ezzel nem a kormánynak, hanem ezeknek a fiataloknak ártanak. Ha egy párt politikai céljai eléréséért kész ártani az országnak, mi indokolhatja, hogy ismét szövetséget kössél vele?” – tette fel a kérdést.