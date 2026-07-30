Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében

A kékkel jelölt útvonal esetében történt előrelépés
„Kivettük a fiókból és jóváhagytuk a Koronka–Jedd–Nagyernye közötti kerülőút felülvizsgált tervét” – jelentette be közösségi oldalán Horațiu Cosma a közlekedésügyi minisztérium államtitkára. A fontos beruházást 2014-ben kezdték el.
2026. július 30., 09:002026. július 30., 09:00
2026. július 30., 09:182026. július 30., 09:18
A 11,4 kilométeres Nagyernye–Jedd–Koronka terelőút lehetővé teszi, hogy a Balavásár felől érkezők, illetve a Szászrégen, Maroshévíz, Beszterce felé haladó autók elkerüljék Marosvásárhelyt.
amikor a kivitelezővel szerződést bontottak. Közben kiderült, hogy a terv nem megfelelő, így újat készíttettek.
A védelmi minisztérium kell rábólintson a Koronka–Jedd–Nagyernye terelőút legújabb tervére, hogy folytatódhasson a beruházás. A Marosvásárhelyt tehermentesítő, 11,4 kilométeres szakasz megépítését 2014-ben kezdték el.
Horațiu Cosma államtitkár szerdán arról számolt be, hogy előrelépés történt Maros megye egyik leginkább várt infrastrukturális beruházásának, a Marosvásárhelyt elkerülő út megépítésében.
– jelentette be.
Az illetékes úgy értékeli, hogy a Nagyernye–Jedd–Koronka útszakasz megépítése egy olyan beruházás, amelynek már régen el kellett volna készülnie. Emlékeztetett, az építkezés 2014-ben kezdődött, azonban 2017-ben felbontották a szerződést. Azóta a projekt
A beruházás összértéke megközelítőleg 230 millió euró, és egy 11,6 kilométer hosszú útvonal megépítését foglalja magában, irányonként két forgalmi sávval, 10 híddal, 3 csomóponttal, valamint 2 pihenőhellyel.
Ennyi már megvan a kerülőútból Jedden
Fotó: Haáz Vince
„Ma kivettük a fiókból, és visszaállítottuk a megvalósítás útjára. A marosvásárhelyieknek, Maros megyeieknek szükségük van erre az elkerülő útra, hogy
Az államtitkár szerint a következő lépés az, hogy a beruházást jóváhagyják a Tárcaközi Tanácsban, majd a kormányban. Ezzel párhuzamosan előkészítik a közbeszerzési eljárás elindítását, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megkezdődhessenek.
Mintegy 5 hektáron égő búzatáblához, valamint kigyulladt szalmabálák és bálázógéphez is riasztották szerdán a Maros megyei tűzoltókat.
Kérvényezte a működési engedélye meghosszabbítását az egyik marosvásárhelyi szerencsejáték-terem, és erről a helyi önkormányzati képviselő-testület fog dönteni csütörtökön. Az engedély évi díja csaknem négyszázezer lej.
Egy személy a járműbe szorult, miután a gépkocsi lesodródott az úttestről szerda délután Szászkézd közelében. A baleset miatt áll a forgalom mindkét irányban a 13-as jelzésű országúton.
Őrizetbe vettek a segesvári közlekedési rendőrök egy 19 éves, héjjasfalvi fiatalembert, aki jogosítvány nélkül és alkoholos befolyásoltság alatt vezetve balesetet szenvedett.
Öt személyt őrizetbe vettek, kettőt közülük pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek, miután a rendőrség felszámolt egy csoportot, amely a gyanú szerint hónapokon át rendszeresen halat lopott egy magántóból Maros megyében.
Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.
Tűz ütött ki Mezősályi községben kedden este: szénabálák gyulladtak ki, és fennállt a veszélye, hogy átterjed egy gazdasági épületre is.
Közlekedési baleset történt Marosvásárhelyen kedden, ahol egy elektromos személygépkocsi és egy furgon ütközött össze. A balesetet szenvedett elektromos autó sofőrjét kórházba is szállították.
Családi asztal köré ülve beszéltek hétfőn a Vásárhelyi Forgatag szervezői a sajtónak arról, hogy idén is lesz Marosvásárhelynek magyar közösségi rendezvénye augusztus végén, ahol mindenkinek jut egy hely a közös asztal körül.
Kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva.
szóljon hozzá!