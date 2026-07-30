Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében

„Kivettük a fiókból és jóváhagytuk a Koronka–Jedd–Nagyernye közötti kerülőút felülvizsgált tervét” – jelentette be közösségi oldalán Horațiu Cosma a közlekedésügyi minisztérium államtitkára. A fontos beruházást 2014-ben kezdték el.

Simon Virág 2026. július 30., 09:002026. július 30., 09:00 2026. július 30., 09:182026. július 30., 09:18

A 11,4 kilométeres Nagyernye–Jedd–Koronka terelőút lehetővé teszi, hogy a Balavásár felől érkezők, illetve a Szászrégen, Maroshévíz, Beszterce felé haladó autók elkerüljék Marosvásárhelyt.

A munkálatokat

12 évvel ezelőtt kezdték el és a beruházás mintegy 35 százaléka készült el,

amikor a kivitelezővel szerződést bontottak. Közben kiderült, hogy a terv nem megfelelő, így újat készíttettek. korábban írtuk Koronka–Jedd–Nagyernye terelőút: a védelmi minisztérium engedélyére várva A védelmi minisztérium kell rábólintson a Koronka–Jedd–Nagyernye terelőút legújabb tervére, hogy folytatódhasson a beruházás. A Marosvásárhelyt tehermentesítő, 11,4 kilométeres szakasz megépítését 2014-ben kezdték el. Az új terv Horațiu Cosma államtitkár szerdán arról számolt be, hogy előrelépés történt Maros megye egyik leginkább várt infrastrukturális beruházásának, a Marosvásárhelyt elkerülő út megépítésében.

A közlekedési minisztériumban jóváhagytuk a felülvizsgált projektet, és fontos lépést tettünk a munkálatok újraindítása érdekében”

– jelentette be. Hirdetés Az illetékes úgy értékeli, hogy a Nagyernye–Jedd–Koronka útszakasz megépítése egy olyan beruházás, amelynek már régen el kellett volna készülnie. Emlékeztetett, az építkezés 2014-ben kezdődött, azonban 2017-ben felbontották a szerződést. Azóta a projekt

hosszú évekre megrekedt egy elhúzódó újratervezési folyamatban.

A beruházás összértéke megközelítőleg 230 millió euró, és egy 11,6 kilométer hosszú útvonal megépítését foglalja magában, irányonként két forgalmi sávval, 10 híddal, 3 csomóponttal, valamint 2 pihenőhellyel.

Ennyi már megvan a kerülőútból Jedden Fotó: Haáz Vince

Mi következik? „Ma kivettük a fiókból, és visszaállítottuk a megvalósítás útjára. A marosvásárhelyieknek, Maros megyeieknek szükségük van erre az elkerülő útra, hogy

csökkenjen a városon áthaladó forgalom, tisztább legyen a levegő, és biztonságosabbá váljon a közlekedés.”