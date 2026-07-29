Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat

2026. július 29., szerda

Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat

Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.