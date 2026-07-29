Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat

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Fotó: Pinti Attila
Mintegy 5 hektáron égő búzatáblához, valamint kigyulladt szalmabálák és bálázógéphez is riasztották szerdán a Maros megyei tűzoltókat.
2026. július 29., 19:292026. július 29., 19:29
2026. július 29., 19:412026. július 29., 19:41
Tűz keletkezett szerda délután egy búzával bevetett földön Apold községben,
A helyszínre segesvári tűzoltók vonultak ki két tűzoltóautóval. A beavatkozásban az apoldi önkéntes tűzoltók egy csapata is részt vett. A tűzfészkeket sikerült körbehatárolni – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
A marosludasi tűzoltókat
ugyanezen a napon Marosszentjakab faluba, Cintos községbe. A helyszínen egy tűzoltóautóval avatkoztak be, végül sikerült eloltani a lángokat – írják.
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