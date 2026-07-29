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Egy élet munkája égett el a csíkszentsimoni tűzben

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

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Teljes egészében megsemmisült a keddi tűzben egy csíkszentsimoni asztalosműhely és a közeli lakóházakban is kár keletkezett. Gyűjtést szerveztek a károsult család megsegítésére.

Székelyhon

2026. július 29., 19:042026. július 29., 19:04

Egy élet munkája égett el – fogalmazott Kozma István, Csíkszentsimon polgármestere a szerdai Facebook-bejegyzésében, utalva arra, hogy kedd délután

teljesen megsemmisült a tűzben egy helyi asztalosműhely.

A tűzesetről a Székelyhon is beszámolt.

„Szép Endre családjánál az asztalosműhely teljes egészében a benne levő berendezésekkel és szerszámokkal együtt megsemmisült, valamint a lakóház egyik szobája is használhatatlanná vált, a tűz tovább terjedt a szomszédos házra is, ahol a tető sérült meg” – részletezte a községvezető.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Hozzátette, jelenleg a károk eltakarítása zajlik és arra kérte a lakosságot, segítsenek, hogy minél hamarabb lakhatóvá tehessék a házat. A községben

hamarosan megkezdődik a gyűjtés,

aki addig támogatná a bajba jutott családot, utalhat bankszámlára, vagy a személyesen a polgármesteri hivatal titkárságán adhatja oda adományát.

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Kozma István Revolut bankszámlájára fogadja a gyors segítséget a telefonszáma 0740 934 893, Revolut azonosítója pedig istvn92eg.

A polgármester ugyanakkor köszönetet mondott a hivatásos és önkéntes tűzoltóknak, akik részt vettek a lángok megfékezésében és az egészségügyi dolgozóknak a sérültek ellátásáért.

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Csíkszék Csíkszentsimon
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