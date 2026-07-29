Padlásra zárt emlékek nyíltak meg a nagyközönség előtt Nyárádszeredában

Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.
2026. július 29., 19:542026. július 29., 19:54
2026. július 29., 20:332026. július 29., 20:33
Fotó: Haáz Vince
Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.
2026. július 29., 19:542026. július 29., 19:54
2026. július 29., 20:332026. július 29., 20:33
Nyárádszereda legnagyobb padlása ad otthont annak a múzeumnak, amely egyedülálló a térségben:
helyet kapnak a Rózsák útja 91. szám alatti hatalmas padlástérben.
Biró Zsigmond Sándor, a magángyűjtemény tulajdonosa 13 éve kezdte el gyűjteni a tárgyakat a térségben
Fotó: Haáz Vince
Biró Zsigmond Sándor 13 évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni a térség régi tárgyait, egy ideje azonban magángyűjteménye kinőtte a saját padlását, innen jött az ötlet, hogy
Az egykori királyi járásbíróság felújított épületének – ma a térség vállalkozóinak otthont adó Inkubátorház – padlásán alakították ki a múzeumot, amely
A fiatal gyűjtő elmondta, a padlásleletek nyolcvan százalékát a Nyárádmentéről mentette meg, hiszen a régi tulajdonosok családi örökségei ezek, amelyeket megőriztek, de már nem használtak, ezért szívesen adták neki, amikor megtudták, hogy méltó helyre kerülnek. Hozzátette, a kommunizmus egyetlen jó hozadéka volt, hogy
A kezdeményezéshez adományt is gyűjtöttek, 35 ezer lej gyűlt össze, hiszen
sőt fából készült hidat is eszközöltek a padlástérre, megkönnyítve ezzel a gerendák közötti közlekedést.
Biró Zsigmond Sándor elárulta, túlzásnak érezte múzeumnak nevezni a gyűjteményét, de belátta, mégiscsak helyénvaló az elnevezés, hiszen ezzel a közjót szolgálja, a közös értékeket adja tovább, hiszen
– tette hozzá a gyűjtő.
Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere
Fotó: Haáz Vince
A megnyitón Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere kifejtette, a múzeum a bizonyítéka annak, hogy milyen értékes végeredmény születhet, ha a közügyek és a magányügyek összeállnak, hiszen
A Nyárádmente Fesztivált is megnyitó eseményen jelen volt Péter Ferenc, Maros megye tanácsának elnöke is, akitől megtudtuk, a megyei önkormányzat 80 ezer lejjel támogatta a fesztivál megszervezését.
Fotó: Haáz Vince
A tanácselnök a múzeum kapcsán kiemelte, ma már nem csak tárgyakat őrzünk a padláson, hanem életszemléletet is,
A megnyitó vendégei között köszönthették Koncz Zsófiát, a Magyar Országgyűlés Fidesz-frakciójának képviselőjét
Fotó: Haáz Vince
Az esemény vendégei között köszönthették Koncz Zsófiát, a Magyar Országgyűlés Fidesz-frakciójának képviselőjét is, aki Nyárádszereda testvértelepüléséről, Szerencsről érkezett. Beszédében kiemelte, hogy a két várost történelmi szálak fűzik össze Bocskai István fejedelem alakja révén, ám ennél is meghatározóbbak azok az emberi kapcsolatok, amelyek a két közösséget összekötik.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
A padlásleletek nyolcvan százalékát a Nyárádmentéről mentette meg a gyűjtő
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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