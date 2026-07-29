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Padlásra zárt emlékek nyíltak meg a nagyközönség előtt Nyárádszeredában

Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.

Hajnal Csilla

2026. július 29., 19:542026. július 29., 19:54

2026. július 29., 20:332026. július 29., 20:33

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.

Hajnal Csilla

2026. július 29., 19:542026. július 29., 19:54

2026. július 29., 20:332026. július 29., 20:33

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Nyárádszereda legnagyobb padlása ad otthont annak a múzeumnak, amely egyedülálló a térségben:

a paraszti világ régi használati tárgyait, világháborút megjárt ereklyéket, régi polgári bútorokat, de még a kommunista időszakot idéző tárgyak is

helyet kapnak a Rózsák útja 91. szám alatti hatalmas padlástérben.

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Biró Zsigmond Sándor, a magángyűjtemény tulajdonosa 13 éve kezdte el gyűjteni a tárgyakat a térségben • Fotó: Haáz Vince

Biró Zsigmond Sándor, a magángyűjtemény tulajdonosa 13 éve kezdte el gyűjteni a tárgyakat a térségben

Fotó: Haáz Vince

Bár túlzásnak érezte a nevet, a gyűjtemény valóban a közjót szolgálja

Biró Zsigmond Sándor 13 évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni a térség régi tárgyait, egy ideje azonban magángyűjteménye kinőtte a saját padlását, innen jött az ötlet, hogy

az önkormányzat segítségét kérje ahhoz, hogy tárgyainak méltó helyet találjon.

Az egykori királyi járásbíróság felújított épületének – ma a térség vállalkozóinak otthont adó Inkubátorház – padlásán alakították ki a múzeumot, amely

a fateknőtől, bölcsőtől, szövőszéktől, a levente-egyenruhán és festett tányérokon át, egészen a régi Cromatic televízión ücsörgő üveghalig, több ezer darab emléket őriz a térségből.

A fiatal gyűjtő elmondta, a padlásleletek nyolcvan százalékát a Nyárádmentéről mentette meg, hiszen a régi tulajdonosok családi örökségei ezek, amelyeket megőriztek, de már nem használtak, ezért szívesen adták neki, amikor megtudták, hogy méltó helyre kerülnek. Hozzátette, a kommunizmus egyetlen jó hozadéka volt, hogy

az emberek ragaszkodni kezdtek a tárgyaikhoz, semmit nem dobtak ki, így meg maradhattak a múlt értékeit őrző tárgyak az utókornak.

A kezdeményezéshez adományt is gyűjtöttek, 35 ezer lej gyűlt össze, hiszen

a hatalmas padlásteret ízlésesen, tárgyi tematika szerint rendezték be,

sőt fából készült hidat is eszközöltek a padlástérre, megkönnyítve ezzel a gerendák közötti közlekedést.

Biró Zsigmond Sándor elárulta, túlzásnak érezte múzeumnak nevezni a gyűjteményét, de belátta, mégiscsak helyénvaló az elnevezés, hiszen ezzel a közjót szolgálja, a közös értékeket adja tovább, hiszen

a nyárádmenti emberek saját örökségeiket lelhetik itt meg

– tette hozzá a gyűjtő.

Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere • Fotó: Haáz Vince

Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere

Fotó: Haáz Vince

A Nyárádmente Fesztivált is megnyitották

A megnyitón Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere kifejtette, a múzeum a bizonyítéka annak, hogy milyen értékes végeredmény születhet, ha a közügyek és a magányügyek összeállnak, hiszen

a Maros megyei múzeumi körforgásba is bekapcsolódhat a Nyárádszeredai Padlásmúzeum a Visit Maros révén.

A Nyárádmente Fesztivált is megnyitó eseményen jelen volt Péter Ferenc, Maros megye tanácsának elnöke is, akitől megtudtuk, a megyei önkormányzat 80 ezer lejjel támogatta a fesztivál megszervezését.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A tanácselnök a múzeum kapcsán kiemelte, ma már nem csak tárgyakat őrzünk a padláson, hanem életszemléletet is,

annak a nemzedéknek a bölcsességét, amely megtanulta megbecsülni a tárgyakat, ezt őrzi a gyűjtemény is, amely a nyárádmenti emberek munkájáról, mindennapjairól mesél.
A megnyitó vendégei között köszönthették Koncz Zsófiát, a Magyar Országgyűlés Fidesz-frakciójának képviselőjét • Fotó: Haáz Vince

A megnyitó vendégei között köszönthették Koncz Zsófiát, a Magyar Országgyűlés Fidesz-frakciójának képviselőjét

Fotó: Haáz Vince

Az esemény vendégei között köszönthették Koncz Zsófiát, a Magyar Országgyűlés Fidesz-frakciójának képviselőjét is, aki Nyárádszereda testvértelepüléséről, Szerencsről érkezett. Beszédében kiemelte, hogy a két várost történelmi szálak fűzik össze Bocskai István fejedelem alakja révén, ám ennél is meghatározóbbak azok az emberi kapcsolatok, amelyek a két közösséget összekötik.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A padlásleletek nyolcvan százalékát a Nyárádmentéről mentette meg a gyűjtő • Fotó: Haáz Vince

A padlásleletek nyolcvan százalékát a Nyárádmentéről mentette meg a gyűjtő

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Nyárádszereda
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