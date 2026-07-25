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Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson

Két olyan zenekar várta péntek este a tusványosi közönséget, amely nem először állt az itteni színpadon: a Maszkura és a tücsökraj, valamint a 4S Street egyaránt ismerősként tért vissza.

Székelyhon

2026. július 25., 00:092026. július 25., 00:09

2026. július 25., 00:182026. július 25., 00:18

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Két olyan zenekar várta péntek este a tusványosi közönséget, amely nem először állt az itteni színpadon: a Maszkura és a tücsökraj, valamint a 4S Street egyaránt ismerősként tért vissza.

Székelyhon

2026. július 25., 00:092026. július 25., 00:09

2026. július 25., 00:182026. július 25., 00:18

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Maszkuráék sajátos, műfaji határokat könnyedén átlépő zenéjükkel indították az estét, majd a stafétát a 4S Street vette át, amelynek dalai már az első percektől közös éneklésre ösztönözték a közönséget.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A zenekar koncertje alatt Tusványos teljes nyüzsgése a nagyszínpad elé sűrűsödött: baráti társaságok, családok és fiatalok élvezték együtt a koncertet.

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Szombaton este Szabó Balázs Bandája és a Kowalsky meg a Vega zárja az idei nagykoncertek sorát.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Koncert Fesztivál Tusványos
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
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