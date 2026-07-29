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Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Őrizetbe vettek a segesvári közlekedési rendőrök egy 19 éves, héjjasfalvi fiatalembert, aki jogosítvány nélkül és alkoholos befolyásoltság alatt vezetve balesetet szenvedett.

Székelyhon

2026. július 29., 16:112026. július 29., 16:11

A baleset szerdán reggel történt az E60-as országúton, Szászfehéregyháza közelében. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal Segesvár felől Brassó irányába haladt személygépkocsival, amikor lesodródott az úttestről.

A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

A helyszínen elvégzett vizsgálat 0,51 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a kilélegzett levegőben. A fiatalt ezt követően egészségügyi intézménybe szállították vérvételre, hogy megállapítsák a véralkoholszintjét.

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A rendőrségi adatbázisban végzett ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy a 19 éves férfi

nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.

Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a rendőrök 24 órára őrizetbe vették, majd a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság előzetes letartóztatási központjába szállították. Az ügyben jogosítvány nélküli járművezetés, valamint ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárás.

Marosszék
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