Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt

Őrizetbe vettek a segesvári közlekedési rendőrök egy 19 éves, héjjasfalvi fiatalembert, aki jogosítvány nélkül és alkoholos befolyásoltság alatt vezetve balesetet szenvedett.

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A baleset szerdán reggel történt az E60-as országúton, Szászfehéregyháza közelében. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal Segesvár felől Brassó irányába haladt személygépkocsival, amikor lesodródott az úttestről.

A helyszínen elvégzett vizsgálat 0,51 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a kilélegzett levegőben. A fiatalt ezt követően egészségügyi intézménybe szállították vérvételre, hogy megállapítsák a véralkoholszintjét.

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A rendőrségi adatbázisban végzett ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy a 19 éves férfi