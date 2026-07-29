Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt

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Fotó: Tuchiluș Alex
Őrizetbe vettek a segesvári közlekedési rendőrök egy 19 éves, héjjasfalvi fiatalembert, aki jogosítvány nélkül és alkoholos befolyásoltság alatt vezetve balesetet szenvedett.
A baleset szerdán reggel történt az E60-as országúton, Szászfehéregyháza közelében. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal Segesvár felől Brassó irányába haladt személygépkocsival, amikor lesodródott az úttestről.
A helyszínen elvégzett vizsgálat 0,51 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a kilélegzett levegőben. A fiatalt ezt követően egészségügyi intézménybe szállították vérvételre, hogy megállapítsák a véralkoholszintjét.
A rendőrségi adatbázisban végzett ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy a 19 éves férfi
Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a rendőrök 24 órára őrizetbe vették, majd a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság előzetes letartóztatási központjába szállították. Az ügyben jogosítvány nélküli járművezetés, valamint ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárás.
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