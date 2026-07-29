Elkészültek az új tömbházak Tusnádfürdőn

A befejezésnél tart a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára biztosít majd az önkormányzat. Igénylések már vannak, de az odaítélési kritériumokat még el kell fogadni.

Kovács Attila 2026. július 29., 16:012026. július 29., 16:01

Az nZEB (nearly Zero-Energy Building) szabvány szerinti, majdnem nulla energiaigényű, korszerű társasházak épültek Tusnádfürdőn az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásával.

A város déli részén, az Olt és Kárpátok utca közötti, kockakővel burkolt parkolónál még hátra van a tereprendezés, de az új épületek már készen állnak.

Jelenleg az utolsó munkafázisokat végzik a két, egyenként hat lakásos tömbház belső tereiben, a csempézést, parkettázást és festést. Hirdetés A belső épületgépészeti szerelések, fűtés-, villany- víz, szennyvízhálózat elkészültek, ezeket csatlakoztatták a városi rendszerekhez.

Augusztus végéig kell átadni a társasházakat és lezárni a projektet, de ezt már korábban meg fogják tenni

– mondta el kérdésünkre Butyka Zsolt polgármester. korábban írtuk Orvosoknak és tanároknak építenek lakásokat Tusnádfürdőn Európai uniós támogatással építenek két, egyenként hat lakásos társasházat Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. Az építkezés jövőben be is fejeződik. A tetőkre felszerelték a napelemes rendszereket is, amelyek az energiatakarékossághoz járulnak hozzá, a fűtést hőszivattyúk biztosítják a lakások számára.

Az épületek mellett elektromos töltőállomás is létesül, ez is a pályázat része.

Az önkormányzati bérlakásokat a pályázati feltételeknek megfelelően fiatal orvosok és tanárok, tanítók vehetik majd igénybe.

Orvosok és tanárok számára készültek az új tömbházak Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala

Butyka Zsolt szerint a lakások kiosztásához szükséges kritériumrendszer, amelynek alapján a kérések elbírálása történik majd, hasonló lesz ahhoz, mint amit az ANL- lakások esetében alkalmaznak, de ez még nem áll rendelkezésre. Miután ezt az önkormányzat elfogadja, a kéréseket egy bizottság bírálja el a feltételrendszer alapján. Már több kérést is kaptak a lakásokra, és többen érdeklődtek a lehetőségekről – tudtuk meg.

A beruházás értéke közel 7 millió lej, ebből a PNRR- támogatás 5 millió, a különbség a város önrésze, ennek biztosításához pedig a hitelhez folyamodnak