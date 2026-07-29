Elkészültek az új tömbházak Tusnádfürdőn

A külső tereprendezést is nemsokára elvégzik
Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala
A befejezésnél tart a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára biztosít majd az önkormányzat. Igénylések már vannak, de az odaítélési kritériumokat még el kell fogadni.
Az nZEB (nearly Zero-Energy Building) szabvány szerinti, majdnem nulla energiaigényű, korszerű társasházak épültek Tusnádfürdőn az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásával.
Jelenleg az utolsó munkafázisokat végzik a két, egyenként hat lakásos tömbház belső tereiben, a csempézést, parkettázást és festést.
A belső épületgépészeti szerelések, fűtés-, villany- víz, szennyvízhálózat elkészültek, ezeket csatlakoztatták a városi rendszerekhez.
– mondta el kérdésünkre Butyka Zsolt polgármester.
Európai uniós támogatással építenek két, egyenként hat lakásos társasházat Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. Az építkezés jövőben be is fejeződik.
A tetőkre felszerelték a napelemes rendszereket is, amelyek az energiatakarékossághoz járulnak hozzá, a fűtést hőszivattyúk biztosítják a lakások számára.
Az önkormányzati bérlakásokat a pályázati feltételeknek megfelelően fiatal orvosok és tanárok, tanítók vehetik majd igénybe.
Orvosok és tanárok számára készültek az új tömbházak
Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala
Butyka Zsolt szerint a lakások kiosztásához szükséges kritériumrendszer, amelynek alapján a kérések elbírálása történik majd, hasonló lesz ahhoz, mint amit az ANL- lakások esetében alkalmaznak, de ez még nem áll rendelkezésre. Miután ezt az önkormányzat elfogadja, a kéréseket egy bizottság bírálja el a feltételrendszer alapján. Már több kérést is kaptak a lakásokra, és többen érdeklődtek a lehetőségekről – tudtuk meg.
– ismertette korábban az elöljáró. A különbözethez hozzájárult, hogy a kormány által elkészített költségszámításban olyan elemek hiányoznak a tervekből, amelyek szükségesek az ilyen típusú, nZEB szabvány alapján épülő ingatlanok számára.
A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.
Mindössze egy nappal a július 28-án történt rongálás után helyreállították a medjugorjei Jelenések-hegyén álló Béke Királynője-szobrot.
Kiürítették szerdán a konstancai kikötő személyhajó-terminálját egy telefonos bombafenyegetés miatt – közölte Konstanca megye prefektusa.
A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon Túli Intézmények Fórumának megnyitóján.
Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia hét nyugati megyéjére.
November 12-én érkezik a mozikba a rendszerváltás utáni legnépszerűbb film folytatása, a Hogyan tudnék élni nélküled? második része. A kedvcsináló plakát után szerdán megjelent az első előzetes.
Bezárja a Zsibón (Jibou) működő üzemét az amerikai autóipari biztonsági rendszereket fejlesztő és gyártó Joyson Safety Systems – írja Profit.ro a Szilágy megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.
Ismét emelkedett az üzemanyagok ára szerda reggel, alig néhány órával az előző, kedd délutáni drágulás után. A gázolaj új irányadó ára literenként 10,2 lej, míg a benziné 9,2 lej.
Július 30-tól nyugat felől egy fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát, amely várhatóan augusztus 3–6. között tetőzik – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Jóváhagyta a kormány kedd esti ülésén 6850 álláshely betöltését az állami egészségügyi rendszerben – közölte az egészségügyi minisztérium.
szóljon hozzá!