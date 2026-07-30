Útlezárások lesznek a Csíkszeredai Városnapok ideje alatt

Fotó: Borbély Fanni
Több útszakasz lezárására lehet számítani Csíkszereda központjában a hétvégi városnapok ideje alatt, ugyanakkor a tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. városi buszjáratai is módosulnak a rendezvény idején.
Közzétette a csíkszeredai városvezetés, hogy mely utcák és útszakaszokat zárják le a forgalom elől a Csíkszeredai Városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében a hétvégén.
Július 31-én, pénteken 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal:
Mihail Sadoveanu utca – a Nicolae Bălcescu és Temesvári sugárút közötti szakasz,
Szabadság tér – a Szakszervezetek Művelődési Házának sarkától (a Harmopan kenyérüzlettől) a Mihai Eminescu utca 1. számig,
Temesvári sugárút – a Szabadság tér és Kőrösi Csoma Sándor utca közötti szakasz.
A jelzett időszakban a Szabadság tér 8–14. sz. közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth Lajos utcát a Gál Sándor utcával összekötő szakasz is (a Nagy István Művészeti Középiskola mellett).
A városvezetés arra kérte az autósokat, hogy a felsorolt utcaszakaszokon parkoló autókat ne hagyják ott, valamint a felsoroltak mellett a Mikó-vár melletti Vár téri parkolót is lezárják a szombati Retromobil-kiállítás idejére.
Július 31. és augusztus 2. között több autóbuszjárat útvonala módosul – közölte a Csíki Trans Kft. A Csíki Játékszín, Mihai Eminescu, és Vákár Lajos megállók kimaradnak az érintett járatok vonalán.
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