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Könnygázt vetettek be a csendőrök a juhtenyésztők tüntetésén

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Több ezer juhtenyésztő tüntet csütörtökön Bukarestben az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) székházánál.

Székelyhon

2026. július 30., 12:322026. július 30., 12:32

2026. július 30., 12:382026. július 30., 12:38

A demonstrálók Alexandru Bociu ANSVSA-elnök lemondását, valamint a juh- és kecskeexport – különösen az arab országokba irányuló kivitel – újraindítását követelik.

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A tiltakozók egy része megpróbált bejutni az intézmény székházának épületébe, áttörte a csendőrségi kordont, és kemény tárgyakat dobált a rendfenntartók felé. A csendőrök könnygázspray-t vetettek be – tudósít az Agerpres hírügynökség. A tüntetők a tervek szerint 13 órakor a kormánypalotához vonulnak.

  • A juhtenyésztők a kiviteli korlátozások feloldását

  • és gazdasági veszteségeik teljes megtérítését követelik.

  • Emellett az állam által finanszírozott lépfene elleni oltást,

  • a kiskérődzők pestise miatt járó kártérítések sürgős kifizetését,

  • valamint a válság szerintük hibás kezeléséért felelős tisztségviselők leváltását kérik.

  • Követeléseik között szerepel továbbá a gazdaságok védelme a vadállatok támadásaitól,

  • a károk legfeljebb 30 napon belüli megtérítése

  • és a juhágazat versenyképességének növelése is.

Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter múlt héten azt nyilatkozta, hogy a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság részéről a juhkivitel feltételeinek alkalmazásában, hogy Románia fokozatosan visszatérhessen a piacra. Emellett

kártérítést is kért a korlátozások által érintett gazdáknak, beleértve a bevételkieséseket, az elmaradt nyereség megtérítését, valamint az ellenőrzések finanszírozását és az állományok újratelepítésének támogatását.

Az Európai Bizottság júniusban meghosszabbította 2026. december 31-éig a Romániából származó juhok és kecskék harmadik országokba irányuló kivitelének tilalmát, és fenntartotta az uniós tagállamokba történő szállítás korlátozását is.

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Mezőgazdaság
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