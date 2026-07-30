Könnygázt vetettek be a csendőrök a juhtenyésztők tüntetésén

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Fotó: László Ildikó
Több ezer juhtenyésztő tüntet csütörtökön Bukarestben az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) székházánál.
2026. július 30., 12:322026. július 30., 12:32
2026. július 30., 12:382026. július 30., 12:38
A demonstrálók Alexandru Bociu ANSVSA-elnök lemondását, valamint a juh- és kecskeexport – különösen az arab országokba irányuló kivitel – újraindítását követelik.
A tiltakozók egy része megpróbált bejutni az intézmény székházának épületébe, áttörte a csendőrségi kordont, és kemény tárgyakat dobált a rendfenntartók felé. A csendőrök könnygázspray-t vetettek be – tudósít az Agerpres hírügynökség. A tüntetők a tervek szerint 13 órakor a kormánypalotához vonulnak.
A juhtenyésztők a kiviteli korlátozások feloldását
és gazdasági veszteségeik teljes megtérítését követelik.
Emellett az állam által finanszírozott lépfene elleni oltást,
a kiskérődzők pestise miatt járó kártérítések sürgős kifizetését,
valamint a válság szerintük hibás kezeléséért felelős tisztségviselők leváltását kérik.
Követeléseik között szerepel továbbá a gazdaságok védelme a vadállatok támadásaitól,
a károk legfeljebb 30 napon belüli megtérítése
és a juhágazat versenyképességének növelése is.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter múlt héten azt nyilatkozta, hogy a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság részéről a juhkivitel feltételeinek alkalmazásában, hogy Románia fokozatosan visszatérhessen a piacra. Emellett
Az Európai Bizottság júniusban meghosszabbította 2026. december 31-éig a Romániából származó juhok és kecskék harmadik országokba irányuló kivitelének tilalmát, és fenntartotta az uniós tagállamokba történő szállítás korlátozását is.
Nő a feszültség a juhtartók körében, ugyanis nincsenek még hivatalos válaszok a Romániát sújtó exporttilalom enyhítésére vonatkozó kérdésekre. Az exportra nevelt bárányok kényszertartása növeli a költségeket, értékük viszont lassan csökkeni kezd.
Az Európai Unió tagországaiba az év végéig semmilyen körülmények között nem exportálhat juhokat Románia, a kiskérődző-pestis elleni oltás bevezetése mégis részleges utat nyithat a rengeteg, eladásra nevelt állat külföldi értékesítésére.
Egyelőre nem állítják le a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását – közölte csütörtökön a Nuclearelectrica.
Már csak néhány banira van a március végi történelmi csúcstól az üzemanyagok ára, miután a forgalmazók csütörtökön is drágítottak. A gázolaj esetében a jövedéki adó szerdán elfogadott mérséklése eredményezhet árcsökkenést a következő időszakban.
Repülőgépeken elkövetett lopás gyanúja miatt tizenkét bukaresti, valamint Ilfov és Prahova megyei helyszínen tart házkutatást a rendőrség csütörtökön, és 16 személyt állítanak elő.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által javasolt „fegyverszüneti kormány” létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találni.
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy csütörtökön is folytatja az új közalkalmazotti bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható személyzethiány miatt kirobbantott sztrájkot.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a cernavodai atomerőmű leállását, az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia-termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia-importot.
Az általános sztrájk első napjához képest szerdán növekedett a hivatalosan tiltakozó dolgozók száma a Hargita megyei nagyobb kórházakban. Szintén szerdán arról döntött a kormány, hogy országszerte 6850 állás betöltését engedélyezi az egészségügyben.
A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.
Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy „politikai fegyverszüneti” kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül.
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