Könnygázt vetettek be a csendőrök a juhtenyésztők tüntetésén

Több ezer juhtenyésztő tüntet csütörtökön Bukarestben az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) székházánál.

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A demonstrálók Alexandru Bociu ANSVSA-elnök lemondását, valamint a juh- és kecskeexport – különösen az arab országokba irányuló kivitel – újraindítását követelik.

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A tiltakozók egy része megpróbált bejutni az intézmény székházának épületébe, áttörte a csendőrségi kordont, és kemény tárgyakat dobált a rendfenntartók felé. A csendőrök könnygázspray-t vetettek be – tudósít az Agerpres hírügynökség. A tüntetők a tervek szerint 13 órakor a kormánypalotához vonulnak.

A juhtenyésztők a kiviteli korlátozások feloldását

és gazdasági veszteségeik teljes megtérítését követelik.

Emellett az állam által finanszírozott lépfene elleni oltást,

a kiskérődzők pestise miatt járó kártérítések sürgős kifizetését,

valamint a válság szerintük hibás kezeléséért felelős tisztségviselők leváltását kérik.

Követeléseik között szerepel továbbá a gazdaságok védelme a vadállatok támadásaitól,

a károk legfeljebb 30 napon belüli megtérítése

és a juhágazat versenyképességének növelése is.

Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter múlt héten azt nyilatkozta, hogy a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság részéről a juhkivitel feltételeinek alkalmazásában, hogy Románia fokozatosan visszatérhessen a piacra. Emellett