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Fél évszázada távozott, öröksége ma is él – Nagy Imrére emlékeztek egykori zsögödi otthonánál Megemlékezést tartottak Nagy Imre festőművész halálának 50. évfordulóján a zsögödi emlékháznál, ahol a felszólalók a művész életművének jelentőségét és a hagyaték megőrzésének felelősségét hangsúlyozták. Az emlékház csütörtökön délután négy óráig látogatható. Nagy Lilla 2026. július 30., 13:192026. július 30., 13:19

Fotó: Borbély Fanni

Megemlékezést tartottak Nagy Imre festőművész halálának 50. évfordulóján a zsögödi emlékháznál, ahol a felszólalók a művész életművének jelentőségét és a hagyaték megőrzésének felelősségét hangsúlyozták. Az emlékház csütörtökön délután négy óráig látogatható.

Nagy Lilla 2026. július 30., 13:192026. július 30., 13:19

Nagy Imre festőművész halálának 50. évfordulója alkalmából csütörtökön megemlékezést tartottak a zsögödi emlékháznál. Az eseményen Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója, Korodi Attila csíkszeredai polgármester, valamint Szabó András muzeológus, a Nagy Imre-hagyaték kurátora idézte fel a művész életművének jelentőségét és a hagyaték megőrzésének felelősségét. Az érdeklődők csütörtökön délután négy óráig látogathatják az emlékházat, azt az inspiráló környezetet, ahol Nagy Imre élt és alkotott. Hirdetés

Fotó: Borbély Fanni

Karda-Markaly Aranka beszédében hangsúlyozta, hogy a múzeum feladata nem csupán az évfordulók méltó megünneplése, hanem Nagy Imre emlékének megőrzése a mindennapi életben is. Mint fogalmazott, a festőművész öröksége kiállításokon, múzeumpedagógiai programokon, kiadványokon és a közös kulturális emlékezetben él tovább.

Fotó: Borbély Fanni

Céljuk, hogy Nagy Imre munkássága ne csupán történelmi emlék maradjon, hanem a jelen és a jövő generációi számára is élő valóság legyen. A szülőföldhöz való hűség Korodi Attila arról beszélt, hogy az eltelt öt évtized nem halványította el Nagy Imre jelentőségét, hanem még inkább rámutatott életművének maradandó értékére. Kiemelte:

a festő bejárta a világot, tanult és szakmai elismeréseket szerzett, mégis mindig visszatért Zsögödbe,

mert számára az otthon jelentette az igazi inspirációt. Festményein nem csupán tájakat ábrázolt, hanem az itt élő emberek mindennapjait, munkáját, kitartását, hitét és méltóságát. Hozzátette: ez az értékrend teszi művészetét ma is aktuálissá.

Fotó: Borbély Fanni

A polgármester szerint Nagy Imre nem egyszerűen kiemelkedő művész volt, hanem a csíki közösség identitásának meghatározó alakja. Életműve arra tanít, hogy a szépséget az egyszerű dolgokban, az értéket a hétköznapokban, az emberi méltóságot pedig a mindennapi munkában is fel lehet fedezni. Ez az üzenet ma is érvényes, ezért alkotásai továbbra is közel állnak az emberekhez. A galéria jövője Korodi Attila arra is emlékeztetett, hogy Nagy Imre jelentős művészeti hagyatékát és személyes tárgyait a városra bízta, mert hitt abban, hogy a művészet akkor szolgálja leginkább a közösséget, ha közkinccsé válik. A városvezetés ezért kiemelt célként kezeli, hogy a Nagy Imre Galéria ismét betölthesse meghatározó szerepét a város kulturális életében.

Fotó: Borbély Fanni

Elmondása szerint a tervezési folyamat lezárult, és amint lehetőség nyílik rá,

pályázati forrásból szeretnék felújítani az intézményt, hogy újra megnyithassa kapuit.

Hangsúlyozta azt is, hogy Csíkszeredában ma is számos tehetséges képzőművész alkot, akik méltó folytatói annak a szellemiségnek, amelyet Nagy Imre képviselt. Számukra is szükség van olyan alkotó- és kiállítótérre, ahol munkáik találkozhatnak a közönséggel. Három évtized szolgálatban A megemlékezés végén Szabó András muzeológus személyes hangvételű visszaemlékezést osztott meg. Elmondta: számára különösen meghatározó évforduló az idei, hiszen édesapja halálának évében, 1976-ban hunyt el Nagy Imre is. Akkor még nem sejthette, hogy évtizedekkel később ő lesz a művész hagyatékának leghosszabb ideje szolgáló gondozója.

Fotó: Borbély Fanni

Felidézte, hogy a nyolcvanas évek második felétől kezdte feldolgozni a hagyaték dokumentumait, rendezte a levelezést és az iratanyagot, majd 1993-ban megszervezte a művész centenáriumi kiállítását. Később monográfiát és dokumentumkötetet is készített Nagy Imre életéről és munkásságáról. Beszélt arról is, milyen összefogásra és kitartásra volt szükség ahhoz, hogy a művész által a városnak adományozott hagyaték méltó otthont kapjon. Felidézte a hetvenes években született megállapodást, amelynek eredményeként megépült a zsögödi képtár, s amely nélkül – mint fogalmazott – ma talán nem létezne ebben a formában a Nagy Imre-hagyaték.

Fotó: Borbély Fanni

Harminchárom év múzeumi munka után úgy fogalmazott: szakmai pályafutásának egyik legnagyobb ajándéka volt, hogy ennyi időn át szolgálhatta Nagy Imre örökségének megőrzését. A megemlékezés résztvevői koszorúzással tisztelegtek a festőművész emléke előtt.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni