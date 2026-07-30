Enyhe téli hőmérséklettel fordul rá a kánikulára Csíkszereda

Noha mától, azaz július 30-tól érkezik nyugat felől a fokozatosan erősödő hőhullám az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint, ez még nem igazán érezteti a hatását a Csíki-medencében, ahol csütörtökre virradóan 5 fokig esett vissza a hőmérséklet.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

ennél hidegebb sehol nem volt az országban, még az Omu-csúcson is 6,7 fok volt.

De hűvösen indult a nap Gyergyóalfaluban (7,6 fok) is, illetve Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen s még Sepsiszentgyörgyön is 10 fok közelében alakult a hajnali minimum.

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Az elkövetkező napokban – az érkező hőhullám hatására – ez várhatóan emelkedni fog, Románia nyugati és délnyugati részén ugyanis már csütörtökre sárga jelzésű hőségriasztást bocsájtottak ki, ami Székelyföldet még egyáltalán nem érinti.