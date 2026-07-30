Enyhe téli hőmérséklettel fordul rá a kánikulára Csíkszereda

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Noha mától, azaz július 30-tól érkezik nyugat felől a fokozatosan erősödő hőhullám az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint, ez még nem igazán érezteti a hatását a Csíki-medencében, ahol csütörtökre virradóan 5 fokig esett vissza a hőmérséklet.
2026. július 30., 11:272026. július 30., 11:27
2026. július 30., 11:272026. július 30., 11:27
Csütörtökre virradóan 5,3 Celsius-fokot mértek a hivatalos meteorológiai állomáson Csíkszeredában,
De hűvösen indult a nap Gyergyóalfaluban (7,6 fok) is, illetve Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen s még Sepsiszentgyörgyön is 10 fok közelében alakult a hajnali minimum.
Az elkövetkező napokban – az érkező hőhullám hatására – ez várhatóan emelkedni fog, Románia nyugati és délnyugati részén ugyanis már csütörtökre sárga jelzésű hőségriasztást bocsájtottak ki, ami Székelyföldet még egyáltalán nem érinti.
A csütörtöki még nem, csak a pénteki hőségriasztás érinti részben Székelyföldet
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Sőt, a holnapi, pénteki hőségriasztás is csak részben fedi le Székelyföldet: elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetés alatt áll a várható kánikula miatt pénteken Maros megye, illetve Hargita megyének egy kis része; utóbbi megye területének jelentős részére, valamint Kovászna megyére még nem érvényes a pénteki hőségriasztás.
Nem úgy az ország nyugati részén, ahol Bihar, Arad és Temes megyék lakóinak már másodfokú hőségriadóval kell megküzdeniük július utolsó napján.
Július 30-tól nyugat felől egy fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát, amely várhatóan augusztus 3–6. között tetőzik – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
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