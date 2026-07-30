Kétszeresen is törvényt szegett: ittasan és jogosítvány nélkül vezetett

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Fotó: Orbán Orsolya
Ittasan vezető sofőr bukott le vezetés közben Székelyvarságon, az ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal.
Szerda délután a rendőrök egy 50 éves, Farkaslaka községből származó férfit állítottak meg közúti ellenőrzés céljából Székelyvarság községben.
A helyszíni ellenőrzések során az illetőt alkoholszondával tesztelték, melynek eredménye szerint ittasan vezetett:
A sofőrt egészségügyi intézménybe szállították vérvételre. A további ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy
így érvényes jogosítvány nélkül ült a volán mögé – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított ittas járművezetés, valamint jogosítvány nélküli járművezetés miatt.
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