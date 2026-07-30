Kétszeresen is törvényt szegett: ittasan és jogosítvány nélkül vezetett

Ittasan vezető sofőr bukott le vezetés közben Székelyvarságon, az ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal.

Székelyhon 2026. július 30., 12:552026. július 30., 12:55

Szerda délután a rendőrök egy 50 éves, Farkaslaka községből származó férfit állítottak meg közúti ellenőrzés céljából Székelyvarság községben. Hirdetés A helyszíni ellenőrzések során az illetőt alkoholszondával tesztelték, melynek eredménye szerint ittasan vezetett:

a készülék 1,24 mg/l alkoholt mutatott ki a leheletéből.

A sofőrt egészségügyi intézménybe szállították vérvételre. A további ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy

a férfi vezetői jogosultságát korábban visszavonták,