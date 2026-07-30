Sétálóutcává válik vasárnaponként Székelyudvarhely legfontosabb belvárosi utcája

Lezárják vasárnaponként a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utcát a forgalom elől, főként azért, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek biciklizni tanulhatnak. Erről, a képviselői lemondások hivatalosításáról és még sok másról döntött a helyi képviselő-testület.

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Sok városlakó régóta szeretné, ha Székelyudvarhelynek is lenne sétálóutcája, ez hamarosan részben megvalósul. Vasárnaponként délelőtt 10 és este 9 óra között lezárják a forgalom elől a Kossuth Lajos utcát. Alig van olyan hely, ahol a gyermekek megtanulhatnak biciklizni, ugyanis 14 éves koruk előtt a közutakon ezt nem tehetik meg, a parkokban pedig zavarják a sétálókat. á

Egy kiegészítést követően 24 határozattervezetet tartalmazó napirenddel kezdődött el a székelyudvarhelyi önkormányzat csütörtöki, rendes havi ülése.

A városi konzultációkon elhangzottak alapján szülők és nagyszülők egyértelműen támogatják a kezdeményezést,

a lezárás a gyér vasárnapi gépkocsiforgalmat sem akadályozná, hiszen azt elbírná a párhuzamos Sziget utca – vezette fel az általa előterjesztett határozatot Kakassy Norbert RMDSZ-es képviselő. A testület megszavazta a tervezetet.

Megszavazta a testület két lemondott képviselője – Pál Boglárka és Tornai Szilárd – mandátuma megszűnéséről szóló határozatot is. Noha a lemondások július 16-tól jogerősek, a döntés által vette azt hivatalosan tudomásul az önkormányzat és nyilvánította üresnek az általuk betöltött képviselői tisztségeket, hogy azokat a pótlistáról majd be lehessen tölteni.

Az első félév költségvetési számai

A képviselő-testület elfogadta a város első félévi zárszámadását is. Több költségvetési tételnél is vannak megmaradó összegek:

a bevételeknél 23,8 millió lej (bevétel 76,5 millió, kiadás 52,7 millió),

a fejlesztéseknél 7 millió lej (bevétel 34,5 millió, kiadás 27,5 millió),

a saját bevételekből finanszírozott közintézmények költségvetése esetében 16,3 millió lej (bevétel 127,1 millió, kiadás 110,7 millió),

a fejlesztésekre elkülönített 1,9 millió lejt teljes egészében elköltötte a város,

a külső források esetében 350 ezer lej (bevétel 524 ezer, kiadás 174 ezer),

a belső hitelekből származó bevételekből 8 ezer lej (bevétel 4 870 000, kiadás 4 861 000).

Az ülésen jóváhagyták a református és a katolikus egyháztól bérbe vett, oktatási célra használt felületek bővítését. A református kollégium esetében – ahol megtelt minden osztály az iskolahálózatban kialakult problémák miatt – ez az új iskolaépület átvételét jelenti.

A katolikus egyháztól egy, az Iskola utcánál, a „kicsi gimnázium” mellett álló épületet vett bérbe a város – ismertette a részleteket Szakács-Paál István polgármester. A város által a református egyháznak fizetett éves bérleti díj így 570 ezer lejre, a katolikus egyháznak fizetett pedig 405 ezer lejre nőtt.