Sétálóutcává válik vasárnaponként Székelyudvarhely legfontosabb belvárosi utcája

Vasárnaponként délelőtt 10 és este 9 óra között zárják le a forgalom elől Kossuth Lajos utcát
Fotó: Beliczay László
Lezárják vasárnaponként a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utcát a forgalom elől, főként azért, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek biciklizni tanulhatnak. Erről, a képviselői lemondások hivatalosításáról és még sok másról döntött a helyi képviselő-testület.
Egy kiegészítést követően 24 határozattervezetet tartalmazó napirenddel kezdődött el a székelyudvarhelyi önkormányzat csütörtöki, rendes havi ülése.
Sok városlakó régóta szeretné, ha Székelyudvarhelynek is lenne sétálóutcája, ez hamarosan részben megvalósul. Vasárnaponként délelőtt 10 és este 9 óra között lezárják a forgalom elől a Kossuth Lajos utcát. Alig van olyan hely, ahol a gyermekek megtanulhatnak biciklizni, ugyanis 14 éves koruk előtt a közutakon ezt nem tehetik meg, a parkokban pedig zavarják a sétálókat. á
a lezárás a gyér vasárnapi gépkocsiforgalmat sem akadályozná, hiszen azt elbírná a párhuzamos Sziget utca – vezette fel az általa előterjesztett határozatot Kakassy Norbert RMDSZ-es képviselő. A testület megszavazta a tervezetet.
Megszavazta a testület két lemondott képviselője – Pál Boglárka és Tornai Szilárd – mandátuma megszűnéséről szóló határozatot is. Noha a lemondások július 16-tól jogerősek, a döntés által vette azt hivatalosan tudomásul az önkormányzat és nyilvánította üresnek az általuk betöltött képviselői tisztségeket, hogy azokat a pótlistáról majd be lehessen tölteni.
A képviselő-testület elfogadta a város első félévi zárszámadását is. Több költségvetési tételnél is vannak megmaradó összegek:
a bevételeknél 23,8 millió lej (bevétel 76,5 millió, kiadás 52,7 millió),
a fejlesztéseknél 7 millió lej (bevétel 34,5 millió, kiadás 27,5 millió),
a saját bevételekből finanszírozott közintézmények költségvetése esetében 16,3 millió lej (bevétel 127,1 millió, kiadás 110,7 millió),
a fejlesztésekre elkülönített 1,9 millió lejt teljes egészében elköltötte a város,
a külső források esetében 350 ezer lej (bevétel 524 ezer, kiadás 174 ezer),
a belső hitelekből származó bevételekből 8 ezer lej (bevétel 4 870 000, kiadás 4 861 000).
Az ülésen jóváhagyták a református és a katolikus egyháztól bérbe vett, oktatási célra használt felületek bővítését. A református kollégium esetében – ahol megtelt minden osztály az iskolahálózatban kialakult problémák miatt – ez az új iskolaépület átvételét jelenti.
A katolikus egyháztól egy, az Iskola utcánál, a „kicsi gimnázium” mellett álló épületet vett bérbe a város – ismertette a részleteket Szakács-Paál István polgármester. A város által a református egyháznak fizetett éves bérleti díj így 570 ezer lejre, a katolikus egyháznak fizetett pedig 405 ezer lejre nőtt.
A városfejlesztési stratégia módosításáról is döntött a testület, ugyanis két pályázatot is szeretne benyújtani a városvezetés a közeljövőben. Archív
Fotó: Olti Angyalka
A város 2023–2030 közötti integrált, fenntartható városfejlesztési stratégiájának módosításáról is döntött az önkormányzat. Erre azért volt szükség, mert két pályázatot is szeretne benyújtani a városvezetés a közeljövőben.
Az egyik a Szent Miklós római katolikus plébániatemplom, illetve az előtte lévő tér felújítására vonatkozik.
Továbbá elektromos buszokra is szeretne pályázni a város. Az udvarhelyszéki helyközi buszközlekedés nem indult még be, új autóbuszokra van szüksége a városnak, ezekre is pályázni szeretnének – közölte a polgármester.
Az előző ülésen elfogadott két határozattal kapcsolatban aggályok merültek fel, és ezek beigazolódtak, így azokat nem ellenjegyezte Venczel Attila városi főjegyző.
Az egyik a szerencsejáték-tevékenység éves működésére vonatkozó engedély megadásáról szóló határozat volt, ugyanis a törvény értelmében ilyen tevékenység nem működhet az egészségügyi központok százméteres körzetében.
A másik problémás határozat a Sziget utcai háziorvosi rendelők felújításának időtartamára vonatkozó, derült ki a főjegyző által elmondottakból.
Szót kapott a város másik polgármestere
Az ülésre meghívták Székelyudvarhelyi idén megválasztott diákpolgármesterét is. Ágoston Huba Dániel bemutatta programját, amelynek megvalósításhoz segítséget is kért a városvezetéstől. Tavaszra egy háromnapos rendezvénysorozatot terveznek foci- és streetball-bajnokságokkal, afterpartyval, városi vetélkedőkkel fiataloknak, köztéri vetítéssel, interaktív programokkal és zárókoncerttel.
Bevezetné a diákigazolványt is, és integrálni szeretnék azt a CityAppba is. Az elképzelés szerint az igazolvány megszerzésével a diákok kedvezményeket kaphatnának a helyi boltokban és szolgáltatóknál.
Digitális inkubátorház néven egy programot is indítanának, amely lehetőséget teremtene a feltörekvő fiataloknak – például fotósoknak – tehetségük megmutatására, a helyi rendezvényszervezők számára pedig olcsóbb piaci lehetőségeket teremtenének a fiatal tehetségekkel való együttműködések – ismertette az elképzelést a diákpolgármester.
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