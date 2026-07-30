Baleset Szentegyháza közelében

Fotó: Székelyhon
Baleset történt Szentegyháza csíkszeredai kijáratától nem messze a 13A jelzésű országúton csütörtök délután.
2026. július 30., 17:022026. július 30., 17:02
2026. július 30., 18:002026. július 30., 18:00
Helyszíni információink szerint két autó ütközött össze az országúton. A forgalom jelenleg egy sávon halad a helyszínelés miatt.
A balesethez a szentegyházi önkéntes tűzoltóság, a rendőrség és egy mentőegység is kivonult.
A baleset délután 4 órakor történt, amelyben egy magyarországi és egy Bákó megyei rendszámú volt érintett. Az esetnek nem volt sérültje.
A közbelépő szentegyházi önkéntes tűzoltóktól megtudtuk, a két autó azonos sávon és irányban haladt, a baleset pontos okát még vizsgálja a rendőrség, jelenleg is a helyszínen vannak.
A magyarországi autóban csak a sofőr volt, a másikban hárman ültek. Az ütközés következtében a magyar autó az árokba sodródott.
A Hargita megyei rendőrség szóvivője megerősítette, a balesetben csak anyagi kár keletkezett.
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
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