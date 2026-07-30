Baleset Szentegyháza közelében

Baleset történt Szentegyháza csíkszeredai kijáratától nem messze a 13A jelzésű országúton csütörtök délután.

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Helyszíni információink szerint két autó ütközött össze az országúton. A forgalom jelenleg egy sávon halad a helyszínelés miatt.

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A balesethez a szentegyházi önkéntes tűzoltóság, a rendőrség és egy mentőegység is kivonult.