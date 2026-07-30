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630 millió lejes hitelt hagytak jóvá a Brassó–Segesvár közti vasútvonal korszerűsítésére

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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A kormány csütörtökön 630 millió euró értékű hitelfelvételt hagyott jóvá a Brassó–Segesvár vasútvonal korszerűsítésére.

Székelyhon

2026. július 30., 17:372026. július 30., 17:37

2026. július 30., 18:132026. július 30., 18:13

A kölcsön része annak a korábban elfogadott finanszírozási programnak, amelynek keretében Románia összesen 4,975 milliárd euró értékben vesz fel hiteleket az Európai Beruházási Banktól.

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A kormány csütörtöki közleménye szerint az összegeket a 2021–2027-es Közlekedési Programban és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközben (CEF) szereplő stratégiai infrastrukturális projektek támogatására fordítják.

A 630 millió eurós finanszírozás a

Brassó–Segesvár vasútvonal korszerűsítéséhez szükséges önrész egy részét fedezi.

A beruházás vissza nem térítendő uniós támogatásban is részesül. A tervek szerint a vasútvonal felújítása után a vonatok akár 160 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek majd a 112,55 kilométeres szakaszon.

A beruházás becsült összértéke áfával együtt mintegy 2,25 milliárd euró. A 2020-ban elkezdett munkálatok várhatóan 2029-ben fejeződnek be. A beruházás megvalósításáért a Román Vasúttársaság felel – írja az Agerpres.

Belföld Közlekedés
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