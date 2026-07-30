630 millió lejes hitelt hagytak jóvá a Brassó–Segesvár közti vasútvonal korszerűsítésére

A kormány csütörtökön 630 millió euró értékű hitelfelvételt hagyott jóvá a Brassó–Segesvár vasútvonal korszerűsítésére.

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A kölcsön része annak a korábban elfogadott finanszírozási programnak, amelynek keretében Románia összesen 4,975 milliárd euró értékben vesz fel hiteleket az Európai Beruházási Banktól.

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A kormány csütörtöki közleménye szerint az összegeket a 2021–2027-es Közlekedési Programban és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközben (CEF) szereplő stratégiai infrastrukturális projektek támogatására fordítják.

A 630 millió eurós finanszírozás a