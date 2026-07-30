630 millió lejes hitelt hagytak jóvá a Brassó–Segesvár közti vasútvonal korszerűsítésére

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A kormány csütörtökön 630 millió euró értékű hitelfelvételt hagyott jóvá a Brassó–Segesvár vasútvonal korszerűsítésére.
2026. július 30., 17:372026. július 30., 17:37
2026. július 30., 18:132026. július 30., 18:13
A kölcsön része annak a korábban elfogadott finanszírozási programnak, amelynek keretében Románia összesen 4,975 milliárd euró értékben vesz fel hiteleket az Európai Beruházási Banktól.
A kormány csütörtöki közleménye szerint az összegeket a 2021–2027-es Közlekedési Programban és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközben (CEF) szereplő stratégiai infrastrukturális projektek támogatására fordítják.
A 630 millió eurós finanszírozás a
A beruházás vissza nem térítendő uniós támogatásban is részesül. A tervek szerint a vasútvonal felújítása után a vonatok akár 160 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek majd a 112,55 kilométeres szakaszon.
A beruházás becsült összértéke áfával együtt mintegy 2,25 milliárd euró. A 2020-ban elkezdett munkálatok várhatóan 2029-ben fejeződnek be. A beruházás megvalósításáért a Román Vasúttársaság felel – írja az Agerpres.
Minden előkészítő osztályos kisdiák felszerelt iskolatáskát kap szeptemberben, Marosvásárhelyen – erről döntöttek az önkormányzati képviselők csütörtökön, amikor rábólintottak a helyi köztisztasági vállalat létrehozására is.
A szenátus jogi bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztségviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán a képviselőház már megszavazott.
Egy személyt kórházba szállították csütörtökön Bukarestben, miután két gépkocsi összeütközött az Iuliu Maniu sugárúton – közölte a fővárosi közlekedésrendészet.
Szeptember elsejétől használhatják a páciensek az E-Sănătatea Mea országos digitális platformot – jelentette be csütörtökön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke.
Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adójának támogatására szánt költségvetés kiegészítését.
Egyelőre nem állítják le a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását – közölte csütörtökön a Nuclearelectrica.
Több ezer juhtenyésztő tüntet csütörtökön Bukarestben az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) székházánál.
Már csak néhány banira van a március végi történelmi csúcstól az üzemanyagok ára, miután a forgalmazók csütörtökön is drágítottak. A gázolaj esetében a jövedéki adó szerdán elfogadott mérséklése eredményezhet árcsökkenést a következő időszakban.
Repülőgépeken elkövetett lopás gyanúja miatt tizenkét bukaresti, valamint Ilfov és Prahova megyei helyszínen tart házkutatást a rendőrség csütörtökön, és 16 személyt állítanak elő.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által javasolt „fegyverszüneti kormány” létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találni.
szóljon hozzá!