Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor

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Egy személyt kórházba szállították csütörtökön Bukarestben, miután két gépkocsi összeütközött az Iuliu Maniu sugárúton – közölte a fővárosi közlekedésrendészet.
Rendőrségi források az Agerpresnek azt nyilatkozták, hogy
A balesetről 14 óra 35 perckor érkezett bejelentés a 112-es segélyhívó számra.
A közlekedésrendészet eddig vizsgálatai szerint egy 49 éves sofőr az Iuliu Maniu sugárúton nekiütközött az előtte haladó gépkocsinak. Utóbbi autót egy 23 éves fiatalember vezette.
A balesetben egy 50 éves utas orvosi ellátásra szorult, és kórházba szállították.
Egyik járművezető sem volt alkohol befolyása alatt, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
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