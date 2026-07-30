Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor

Egy személyt kórházba szállították csütörtökön Bukarestben, miután két gépkocsi összeütközött az Iuliu Maniu sugárúton – közölte a fővárosi közlekedésrendészet.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Rendőrségi források az Agerpresnek azt nyilatkozták, hogy

a kórházba szállított személy Diana Șoșoacă szenátor, aki az egyik érintett gépkocsiban utazott.

A balesetről 14 óra 35 perckor érkezett bejelentés a 112-es segélyhívó számra.

Hirdetés

A közlekedésrendészet eddig vizsgálatai szerint egy 49 éves sofőr az Iuliu Maniu sugárúton nekiütközött az előtte haladó gépkocsinak. Utóbbi autót egy 23 éves fiatalember vezette.

A balesetben egy 50 éves utas orvosi ellátásra szorult, és kórházba szállították.

Egyik járművezető sem volt alkohol befolyása alatt, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.