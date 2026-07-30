Szenátusi jogi bizottság: nem kell feltüntetni a birtokolt készpénzmennyiséget a vagyonnyilatkozatokban

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Fotó: Olti Angyalka
A szenátus jogi bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztségviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán a képviselőház már megszavazott.
2026. július 30., 18:332026. július 30., 18:33
2026. július 30., 19:072026. július 30., 19:07
Az egyik elfogadott módosítás törölte a készpénzösszegek feltüntetésének kötelezettségét a vagyonnyilatkozatokból – ismerteti az Agerpres.
A testület elfogadta Cristinel Rujan szociáldemokrata (PSD) bizottsági elnöknek azt a módosító indítványát is, amely szerint az új törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül
A tervezet szerint az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jogi személyiséggel rendelkező önálló közigazgatási hatóság. Fő feladata az intézményi korrupció megelőzése a vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi helyzetek és az érdekellentétek vizsgálata, a közbeszerzési eljárások előzetes ellenőrzése, valamint a közérdekű bejelentők védelme révén.
A képviselőházban több módosítással elfogadott tervezet előírásai szerint
Az ANI a nyilvános elektronikus nyilvántartásban csak bizonyos adatokat tehet közzé: a nyilatkozattevő nevét, tisztségét, az intézményt, a nyilatkozat típusát, a benyújtás vagy javítás dátumát, valamint azt, hogy a nyilatkozatot határidőben, késve, javítva nyújtották-e be, illetve nem nyújtották be. A nyilvántartás nem tartalmazhat konkrét javakat (ingatlanokat, járműveket, bankszámla-egyenlegeket, jövedelmeket), címeket, bankszámla-, bankbetét- vagy digitális tárcaazonosítókat, családtagokra vagy harmadik személyekre vonatkozó adatokat.
A vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatokat az ANI a tisztség betöltésének ideje alatt, valamint annak megszűnése után három évig tárolja a rendszerében, ezután archiválja őket.
A hozzáféréseket elektronikus naplóban rögzítik, és rendszeresen ellenőrzik. Az ANI évente összesített és anonimizált statisztikákat tesz közzé a nyilatkozatok benyújtásáról, javításáról és értékeléséről.
Az ANI 43 köztisztségviselői kategória vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatai alapján úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatokat állít össze, amelyeket a létrehozásukat követő legtöbb 60 napban közzétesz a honlapján. Ide tartozik többek között az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a helyi és megyei tanácsosok, a megyei tanácselnökök, a polgármesterek, a miniszterelnök és a kormánytagok, az alkotmánybírák, a számvevőszék tagjai, az ombudsman és helyettesei, a hírszerző szolgálatok vezetői, a nagykövetek, főkonzulok, a Román Nemzeti Bank vezetői, valamint a választásokon induló jelöltek.
A tervezet az összeférhetetlenség és az érdekütközés jogi következményeit is pontosítja.
Az összeférhetetlenségi vagy érdekütközési helyzetben lévő személy három évig nem lehet választott vagy kinevezett köztisztségviselő.
Egy elfogadott módosítás szerint a helyi tanácsosok vagy polgármesterek nem vádolhatók érdekütközéssel csak azért, mert mindenkire vonatkozó, általános érvényű önkormányzati döntéseket hoznak vagy részt vesznek az elfogadásukban.
Egy másik módosítás szerint a helyi választott köztisztségviselő az összeférhetetlenséget okozó tisztség elfogadása előtt, vagy legfeljebb az ezt követő 30 napon belül lemondhat korábbi posztjáról.
A törvénytervezet a szenátus plénuma elé kerül, amely döntő házként szavaz róla. A szenátus július 27-31., illetve augusztus 4-6. között rendkívüli ülésszakot tart.
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