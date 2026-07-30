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Szenátusi jogi bizottság: nem kell feltüntetni a birtokolt készpénzmennyiséget a vagyonnyilatkozatokban

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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A szenátus jogi bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztségviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán a képviselőház már megszavazott.

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Az egyik elfogadott módosítás törölte a készpénzösszegek feltüntetésének kötelezettségét a vagyonnyilatkozatokból – ismerteti az Agerpres.

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A testület elfogadta Cristinel Rujan szociáldemokrata (PSD) bizottsági elnöknek azt a módosító indítványát is, amely szerint az új törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül

automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy a mandátumuk azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy az érdekütközést állapítottak meg.

A tervezet szerint az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jogi személyiséggel rendelkező önálló közigazgatási hatóság. Fő feladata az intézményi korrupció megelőzése a vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi helyzetek és az érdekellentétek vizsgálata, a közbeszerzési eljárások előzetes ellenőrzése, valamint a közérdekű bejelentők védelme révén.

A képviselőházban több módosítással elfogadott tervezet előírásai szerint

a vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatokat nem hozzák teljes egészében nyilvánosságra.

Az ANI a nyilvános elektronikus nyilvántartásban csak bizonyos adatokat tehet közzé: a nyilatkozattevő nevét, tisztségét, az intézményt, a nyilatkozat típusát, a benyújtás vagy javítás dátumát, valamint azt, hogy a nyilatkozatot határidőben, késve, javítva nyújtották-e be, illetve nem nyújtották be. A nyilvántartás nem tartalmazhat konkrét javakat (ingatlanokat, járműveket, bankszámla-egyenlegeket, jövedelmeket), címeket, bankszámla-, bankbetét- vagy digitális tárcaazonosítókat, családtagokra vagy harmadik személyekre vonatkozó adatokat.

A vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatokat az ANI a tisztség betöltésének ideje alatt, valamint annak megszűnése után három évig tárolja a rendszerében, ezután archiválja őket.

A nyilatkozatokhoz kizárólag a felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a munkaköri feladataik ellátásához szükséges mértékben.

A hozzáféréseket elektronikus naplóban rögzítik, és rendszeresen ellenőrzik. Az ANI évente összesített és anonimizált statisztikákat tesz közzé a nyilatkozatok benyújtásáról, javításáról és értékeléséről.

Az ANI 43 köztisztségviselői kategória vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatai alapján úgynevezett pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatokat állít össze, amelyeket a létrehozásukat követő legtöbb 60 napban közzétesz a honlapján. Ide tartozik többek között az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a helyi és megyei tanácsosok, a megyei tanácselnökök, a polgármesterek, a miniszterelnök és a kormánytagok, az alkotmánybírák, a számvevőszék tagjai, az ombudsman és helyettesei, a hírszerző szolgálatok vezetői, a nagykövetek, főkonzulok, a Román Nemzeti Bank vezetői, valamint a választásokon induló jelöltek.

A tervezet az összeférhetetlenség és az érdekütközés jogi következményeit is pontosítja.

Ha az ANI elmarasztaló jelentése vagy a bírósági döntés jogerőssé válik, az érintett tisztsége vagy mandátuma azonnal megszűnik.

Az összeférhetetlenségi vagy érdekütközési helyzetben lévő személy három évig nem lehet választott vagy kinevezett köztisztségviselő.

Egy elfogadott módosítás szerint a helyi tanácsosok vagy polgármesterek nem vádolhatók érdekütközéssel csak azért, mert mindenkire vonatkozó, általános érvényű önkormányzati döntéseket hoznak vagy részt vesznek az elfogadásukban.

Nem számít érdekütközésnek az sem, ha a köztisztségviselő olyan, kizárólag az ő hatáskörébe tartozó döntést hoz, amely révén a házastársa vagy közeli rokona törvényben rögzített, nem befolyásolható előnyhöz jut.

Egy másik módosítás szerint a helyi választott köztisztségviselő az összeférhetetlenséget okozó tisztség elfogadása előtt, vagy legfeljebb az ezt követő 30 napon belül lemondhat korábbi posztjáról.

A törvénytervezet a szenátus plénuma elé kerül, amely döntő házként szavaz róla. A szenátus július 27-31., illetve augusztus 4-6. között rendkívüli ülésszakot tart.

Belföld
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