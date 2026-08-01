Lesodródott az útról egy autó Csíkszereda kijáratánál

Fotó: Székelyhon
Baleset történt Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál szombat este, rövid ideig torlódás alakult ki az érintett szakaszon.
Egy autó lesodródott az úttestről Csíkszereda Csikszentkirály felőli kijáratánál.
Helyszíni információink szerint az érintett szakaszon torlódás alakult ki, azonban
jelenleg már zavartalanul lehet haladni.
Fotó: Székelyhon
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