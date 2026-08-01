Lesodródott az útról egy autó Csíkszereda kijáratánál

2026. július 31., péntek

Csaló SMS-ekre figyelmeztet a Csíki Trans parkolási részlege

A Csíki Trans parkolási részlege arra figyelmezteti a lakosságot, hogy csaló SMS-ek terjednek, amelyekben a feladók parkolási pótdíj vagy bírság befizetésére szólítják fel a címzetteket, és egy gyanús linkre irányítják őket.