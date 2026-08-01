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Lesodródott az útról egy autó Csíkszereda kijáratánál

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Baleset történt Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál szombat este, rövid ideig torlódás alakult ki az érintett szakaszon.

Székelyhon

2026. augusztus 01., 22:182026. augusztus 01., 22:18

Egy autó lesodródott az úttestről Csíkszereda Csikszentkirály felőli kijáratánál.

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Helyszíni információink szerint az érintett szakaszon torlódás alakult ki, azonban

a forgalom rövid időn belül normalizálódott,

jelenleg már zavartalanul lehet haladni.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Csíkszék Csíkszereda Baleset
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