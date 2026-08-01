Barátok, kollégák, családtagok kikapcsolódási helyszíne a csíkszeredai Pityókafesztivál

Messze túlmutat a gasztronómiai versenyen a Csíkszeredai Pityókafesztivál, hiszen munkaközösségek, civil szervezetek, családtagok, baráti társaságok kikapcsolódási programjává formálódott az évek során. Szombaton újra megtelt élettel a park.
2026. augusztus 01., 15:402026. augusztus 01., 15:40
2026. augusztus 01., 16:222026. augusztus 01., 16:22
Fotó: Borbély Fanni
Messze túlmutat a gasztronómiai versenyen a Csíkszeredai Pityókafesztivál, hiszen munkaközösségek, civil szervezetek, családtagok, baráti társaságok kikapcsolódási programjává formálódott az évek során. Szombaton újra megtelt élettel a park.
2026. augusztus 01., 15:402026. augusztus 01., 15:40
2026. augusztus 01., 16:222026. augusztus 01., 16:22
Pattogott a tűz a bográcsok alatt, amelyekben főttek a különböző pityókás ételek – újra megtelt élettel szombaton Csíkszereda központi parkja. Immáron 24-ik alkalommal szervezték meg a városnapok részeként a Pityókafesztivált. A főzőversenyt ezúttal is főtt és sült ételek kategóriában hirdették meg. Idén
Az esemény az évek alatt jól bevált forgatókönyv szerint zajlott, és mint a korábbi években oly sokszor, most is szép, napsütéses időben készíthették el a pityókás ínyencségeiket a csapatok.
Fotó: Borbély Fanni
Családtagokból és barátokból összeverbuválódott társaságként mutatkozott be a Kotyvasztók csapata, akik Csicsóból és Madéfalváról érkeztek, jó pár éve rendszeres résztevői a Pityókafesztiválnak, de más környékbeli fesztiválokon és rendezvényeken is gyakran bemutatják főzőtudományukat.
Mint László Gábor, a csapat egyik szakácsa elmondta, annyira összeszokott a társaság, hogy
Nagyon fontosnak tartja a higiéniát és azt, hogy alkoholt ne fogyasszanak főzés közben, hogy tudják jól érzékelni az ízeket. Mint magyarázta, egyszer készüljön el az étel, utána lehet „dáridózni”. A főzés számára igazi hobbi, és mindig igyekeznek újdonságokkal előrukkolni. Ez most sem történt másként a Kotyvasztók Pityókába Zárt Csodája nem akármilyen módszerrel készült, ehhez saját készítésű sütőt is hoztak magukkal.
Fotó: Borbély Fanni
A különlegesség alapját a nagyobb méretű, kivájt pityóka adja, amelyet először megfőztek, majd később forró olajban megsütöttek. A belsejét zöldséges pörköltalappal töltik meg. Az így megtöltött pityókákat egy saját készítésű, tárcsára emlékeztető sütőben sütik készre. A sütés végén reszelt sajtot olvasztanak a tetejükre, tálaláskor pedig fokhagymás sajtos krémet kínálnak mellé.
A csapatok főzése mellett a gyerekek számára is biztosítottak szórakozási lehetőséget, többek között népi fajátékokat próbálhattak ki, a Kubuk sátrában pedig különböző társasjátékokkal foglalhatták le magukat.
A fesztivál történetének legmagasabb hivatalos létszáma 60 csapat volt, amelyet a 2016-os rendezvényen értek el.
A krumplis ételek számtalan variációját sorakoztatták fel a tizenhatodik csíkszeredai Pityókafesztiválon szombaton. A Csíkszeredai Városnapok részeként megtartott rendezvény évről évre bővül, idén hatvan csapat nevezett be a főzőversenyre.
László Gábor, a Kotyvasztók családi és baráti társaság egyik szakácsa
Fotó: Borbély Fanni
Különleges pityókás étellel készültek a Kotyvasztók, a kivájt sült krumpli belsejébe pörköltalapot töltöttek, tetejére sajtot olvasztottak
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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