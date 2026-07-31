Jól látszanak a Suta-tó helyreállításánál a változások

A csíkszeredai Suta-tó részleges feltöltésére még várni kell, de a túlfolyást szabályozó berendezéssel dolgoznak a gáton, és a gát alatti szakaszon is készül a vízelvezetést biztosító csatorna teljes újjáépítése.

Csak részben töltik majd fel a tavat

A csíkszeredai Suta-tó részleges feltöltésére még várni kell, de a túlfolyást szabályozó berendezéssel dolgoznak a gáton, és a gát alatti szakaszon is készül a vízelvezetést biztosító csatorna teljes újjáépítése.

a Zsögöd utca felé pedig munkagépek mélyítik, szélesítik, majd erősítik meg a korábban bozóttal benőtt vízelvezető csatorna medrét.

A májusban újrakezdett munkálatok jól haladnak, viszont az időjárás változásai, az esőzések némiképp akadályozták ezeket – ezt mondta kérdésünkre Ioana Diaconescu, a kivitelezéssel megbízott cégtársulás helyszíni képviselője. A helyszínen jól látszanak a változások:

Az illetékes szerint már elkészült 70 méteren a csatorna kővel megerősített medre, újabb 80 méteres szakaszon most dolgoznak ennek kialakításán, három küszöböt építettek, ugyanakkor a gát fölötti bevezető szakaszon is dolgoznak.

A gát a korábbihoz hasonlóan földgát marad, viszont magasságát növelni kell, és betonból készült burkolatot húznak rá.

A szakember reméli, hogy az őszi időszakra a munkálatok jelentős részét el tudják végezni.

A tó vizét 2007-ben engedték le, miután hibákat észleltek a földgát szerkezetében, azóta csak akkor telt fel, amikor egyszer hódok torlaszolták el a kifolyót. A helyreállítás 2021-ben az évek alatt erdővé fejlődött bozót kivágásával kezdődött,

A tóhoz vezető földutakat megfelelően tömörített makadámutakká alakították, hogy a nehéz gépjárművek közlekedhessenek. A helyreállítást 2023-ban kellett volna befejezni, de ez nem történt meg.

korábban írtuk Továbbra sem dolgoznak a csíkszeredai Suta-tónál Tavaly egyáltalán nem dolgozott a kivitelező a Csíkszereda keleti peremén elterülő Suta-tó helyreállításával, mivel időközben kiderült, hogy az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja a vártnál komolyabb megerősítésre szorul.

Új geotechnikai tanulmányok elkészítése, majd újratervezés következett, utána pedig a kivitelezéshez szükséges licit. A helyreállítás befejezésére május elején írták alá a szerződést egy besztercei és nagyváradi cég alkotta társulással, Jó tudni viszont, hogy