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Jól látszanak a Suta-tó helyreállításánál a változások

A csíkszeredai Suta-tó részleges feltöltésére még várni kell, de a túlfolyást szabályozó berendezéssel dolgoznak a gáton, és a gát alatti szakaszon is készül a vízelvezetést biztosító csatorna teljes újjáépítése.

Kovács Attila

2026. július 31., 07:352026. július 31., 07:35

Csak részben töltik majd fel a tavat • Fotó: Pinti Attila

Csak részben töltik majd fel a tavat

Fotó: Pinti Attila

A csíkszeredai Suta-tó részleges feltöltésére még várni kell, de a túlfolyást szabályozó berendezéssel dolgoznak a gáton, és a gát alatti szakaszon is készül a vízelvezetést biztosító csatorna teljes újjáépítése.

Kovács Attila

2026. július 31., 07:352026. július 31., 07:35

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A májusban újrakezdett munkálatok jól haladnak, viszont az időjárás változásai, az esőzések némiképp akadályozták ezeket – ezt mondta kérdésünkre Ioana Diaconescu, a kivitelezéssel megbízott cégtársulás helyszíni képviselője. A helyszínen jól látszanak a változások:

  • a gáton készül a kifolyást szabályozó torony,

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  • a kifolyás irányában,

    a Zsögöd utca felé pedig munkagépek mélyítik, szélesítik, majd erősítik meg a korábban bozóttal benőtt vízelvezető csatorna medrét.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Az illetékes szerint már elkészült 70 méteren a csatorna kővel megerősített medre, újabb 80 méteres szakaszon most dolgoznak ennek kialakításán, három küszöböt építettek, ugyanakkor a gát fölötti bevezető szakaszon is dolgoznak.

A gát a korábbihoz hasonlóan földgát marad, viszont magasságát növelni kell, és betonból készült burkolatot húznak rá.

A szakember reméli, hogy az őszi időszakra a munkálatok jelentős részét el tudják végezni.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A tó vizét 2007-ben engedték le, miután hibákat észleltek a földgát szerkezetében, azóta csak akkor telt fel, amikor egyszer hódok torlaszolták el a kifolyót. A helyreállítás 2021-ben az évek alatt erdővé fejlődött bozót kivágásával kezdődött,

mintegy 40 000 köbméternyi földet, bokrot, gyökérzetet távolítottak el a mederkotrás során.

A tóhoz vezető földutakat megfelelően tömörített makadámutakká alakították, hogy a nehéz gépjárművek közlekedhessenek. A helyreállítást 2023-ban kellett volna befejezni, de ez nem történt meg.

korábban írtuk

Továbbra sem dolgoznak a csíkszeredai Suta-tónál
Továbbra sem dolgoznak a csíkszeredai Suta-tónál

Tavaly egyáltalán nem dolgozott a kivitelező a Csíkszereda keleti peremén elterülő Suta-tó helyreállításával, mivel időközben kiderült, hogy az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja a vártnál komolyabb megerősítésre szorul.

Új geotechnikai tanulmányok elkészítése, majd újratervezés következett, utána pedig a kivitelezéshez szükséges licit. A helyreállítás befejezésére május elején írták alá a szerződést egy besztercei és nagyváradi cég alkotta társulással, Jó tudni viszont, hogy

mivel a Suta-tó árvízvédelmi létesítményként vésztározó szerepet tölt majd be, ezért csak részben töltik fel,

hogy egy árhullám esetén a megnövekedő vízmennyiséget be tudja fogadni. A beruházás értéke közel 36 millió lej, amelyet a Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Erdészeti Minisztérium finanszíroz.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Csíkszereda
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