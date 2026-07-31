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Hétvégenként ingyen lehet buszozni Csíkszeredában, ezzel együtt drágul a buszbérlet

A buszjegy ára 4 lej marad • Fotó: Kozán István

A buszjegy ára 4 lej marad

Fotó: Kozán István

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Jövő héttől ingyenesen lehet használni a városi buszjáratokat Csíkszeredában a hétvégéken. A Csíki Trans Kft. ugyanakkor 25 százalékkal emeli a bérletek árát, a jegyek ára azonban egyelőre a régi marad.

Barabás Hajnal

2026. július 31., 20:072026. július 31., 20:07

Augusztus 8-tól kezdve

minden szombaton és vasárnap egész nap ingyenesen lehet igénybe venni a csíkszeredai buszjáratokat

– tudtuk meg Demény Attilától, a tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. vezetőjétől.

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Hozzátette: ezzel az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minél többen kezdjék el használni a városi buszközlekedést. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az a döntés is megszületett, hogy

augusztus hónaptól kezdve mintegy 25 százalékkal emelik a bérletek árát.

Az igazgató szerint 2019 óta nem változtattak a szolgáltatás díján, és most szükségessé vált, főleg azért is, mert maradt az a rendszer, hogy egy bérlet minden vonalra érvényes.

Drágul a Csíki Trans-os buszbérlet augusztustól • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Drágul a Csíki Trans-os buszbérlet augusztustól

Fotó: Borbély Fanni

Az ingyenes buszozásról és a bérletek árának növeléséről pénteki ülésén döntött a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület.

A vonalakra érvényes havi bérlet ára 80 lejről 100 lejre emelkedik, a Hargitafürdőre vonatkozó bérlet 160 lejről 200 lejre drágul.

Az átadható, nem névre szóló bérlet ára pedig 140 lejre változik.

A jegyek ára nem módosul.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mindemellett megmarad a kedvezményezettek listája is. Így a háborús veteránok és özvegyeik, a fogyatékkal élők és a kísérőik, a politikai meghurcoltak, a kisnyugdíjasok, a tanulók, a nagycsaládosok, és egyszülősök térítésmentesen válthatják ki a buszbérletet. Félárú bérlettel utazhatnak továbbra is a véradók és a nyugdíjasok.

Csíkszék Csíkszereda
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