Hétvégenként ingyen lehet buszozni Csíkszeredában, ezzel együtt drágul a buszbérlet

A buszjegy ára 4 lej marad
Fotó: Kozán István
Jövő héttől ingyenesen lehet használni a városi buszjáratokat Csíkszeredában a hétvégéken. A Csíki Trans Kft. ugyanakkor 25 százalékkal emeli a bérletek árát, a jegyek ára azonban egyelőre a régi marad.
Augusztus 8-tól kezdve
– tudtuk meg Demény Attilától, a tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. vezetőjétől.
Hozzátette: ezzel az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minél többen kezdjék el használni a városi buszközlekedést. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az a döntés is megszületett, hogy
Az igazgató szerint 2019 óta nem változtattak a szolgáltatás díján, és most szükségessé vált, főleg azért is, mert maradt az a rendszer, hogy egy bérlet minden vonalra érvényes.
Drágul a Csíki Trans-os buszbérlet augusztustól
Fotó: Borbély Fanni
Az ingyenes buszozásról és a bérletek árának növeléséről pénteki ülésén döntött a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület.
Az átadható, nem névre szóló bérlet ára pedig 140 lejre változik.
Fotó: Borbély Fanni
Mindemellett megmarad a kedvezményezettek listája is. Így a háborús veteránok és özvegyeik, a fogyatékkal élők és a kísérőik, a politikai meghurcoltak, a kisnyugdíjasok, a tanulók, a nagycsaládosok, és egyszülősök térítésmentesen válthatják ki a buszbérletet. Félárú bérlettel utazhatnak továbbra is a véradók és a nyugdíjasok.
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