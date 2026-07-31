Sürgősségi intézkedésekkel biztosítanák a cernavodai atomerőmű működését

A szakhatóságok a Duna Bala-ágánál is különböző beavatkozási lehetőségeket elemeznek, hogy biztosítsák a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működéséhez szükséges vízszintet – jelentette ki péntek este Ilie Bolojan.

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Az ügyvivő miniszterelnök a kormányülés utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Román Vízügyi Igazgatóság és a román haditengerészet szakemberei szombaton döntenek a lehetséges gyors megoldásokról. A szakértők jelenleg felmérik a meder állapotát, és keresik a legmegfelelőbb műszaki megoldásokat – tette hozzá.

A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorblokkját kedden reggel állították le ellenőrzött módon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt.

korábban írtuk Országos energetikai válsághelyzetet hirdetnek augusztusra Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.

Bolojan közölte azt is, hogy Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszterrel egy régi beruházás újraindításáról is tárgyalt. A projekt célja a Bala-ág elágazási térségének környezeti helyreállítása, ami a dunai hajózás mellett a természetvédelmet is szolgálja.

A kormányfő szerint ez a beruházás különösen