Sürgősségi intézkedésekkel biztosítanák a cernavodai atomerőmű működését

Fotó: Nuclearelectrica/Facebook
A szakhatóságok a Duna Bala-ágánál is különböző beavatkozási lehetőségeket elemeznek, hogy biztosítsák a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működéséhez szükséges vízszintet – jelentette ki péntek este Ilie Bolojan.
Az ügyvivő miniszterelnök a kormányülés utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Román Vízügyi Igazgatóság és a román haditengerészet szakemberei szombaton döntenek a lehetséges gyors megoldásokról. A szakértők jelenleg felmérik a meder állapotát, és keresik a legmegfelelőbb műszaki megoldásokat – tette hozzá.
A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorblokkját kedden reggel állították le ellenőrzött módon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt.
Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.
Bolojan közölte azt is, hogy Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszterrel egy régi beruházás újraindításáról is tárgyalt. A projekt célja a Bala-ág elágazási térségének környezeti helyreállítása, ami a dunai hajózás mellett a természetvédelmet is szolgálja.
A kormányfő szerint ez a beruházás különösen
Ezek ugyanis csak akkor működhetnek biztonságosan, ha a hűtőszivattyúk vízellátását megfelelő medermunkálatokkal garantálják. Bolojan hangsúlyozta: a mostani sürgősségi bevatkozások függetlenek ettől a korábbi projekttől, de a beruházást a jövőben kiemelt prioritásként kell kezelni – írja az Agerpres.
A kormány ugyanakkor 7 millió lejt utalt ki a közlekedési minisztériumnak az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság számára a cernavodai térségben végzendő sürgős munkálatokra. A cél az, hogy
Bolojan szerint a hatóságok kotrási munkálatokat végeznek, és azt is elemzik, hogy uszályok elsüllyesztésével tereljék a Duna fő vízáramát a szükséges irányba.
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