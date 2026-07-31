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Sürgősségi intézkedésekkel biztosítanák a cernavodai atomerőmű működését

• Fotó: Nuclearelectrica/Facebook

Fotó: Nuclearelectrica/Facebook

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A szakhatóságok a Duna Bala-ágánál is különböző beavatkozási lehetőségeket elemeznek, hogy biztosítsák a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működéséhez szükséges vízszintet – jelentette ki péntek este Ilie Bolojan.

Székelyhon

2026. július 31., 20:572026. július 31., 20:57

Az ügyvivő miniszterelnök a kormányülés utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Román Vízügyi Igazgatóság és a román haditengerészet szakemberei szombaton döntenek a lehetséges gyors megoldásokról. A szakértők jelenleg felmérik a meder állapotát, és keresik a legmegfelelőbb műszaki megoldásokat – tette hozzá.

A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorblokkját kedden reggel állították le ellenőrzött módon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt.

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Bolojan közölte azt is, hogy Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszterrel egy régi beruházás újraindításáról is tárgyalt. A projekt célja a Bala-ág elágazási térségének környezeti helyreállítása, ami a dunai hajózás mellett a természetvédelmet is szolgálja.

A kormányfő szerint ez a beruházás különösen

a cernavodai atomerőmű tervezett 3-as és 4-es reaktora miatt fontos.

Ezek ugyanis csak akkor működhetnek biztonságosan, ha a hűtőszivattyúk vízellátását megfelelő medermunkálatokkal garantálják. Bolojan hangsúlyozta: a mostani sürgősségi bevatkozások függetlenek ettől a korábbi projekttől, de a beruházást a jövőben kiemelt prioritásként kell kezelni – írja az Agerpres.

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A kormány ugyanakkor 7 millió lejt utalt ki a közlekedési minisztériumnak az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság számára a cernavodai térségben végzendő sürgős munkálatokra. A cél az, hogy

a Duna drasztikus apadása ellenére is biztosítva legyen az atomerőmű hűtővízellátása.

Bolojan szerint a hatóságok kotrási munkálatokat végeznek, és azt is elemzik, hogy uszályok elsüllyesztésével tereljék a Duna fő vízáramát a szükséges irányba.

Belföld
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