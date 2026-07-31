Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon

Fotó: Borbély Fanni
10 lej 58 banira emelkedett a dízel literenkénti ára pénteken a Lukoil-töltőállomásokon. Az felülmúlta a csütörtöki, rekordnak számító 10,53 lejes árat is.
2026. július 31., 15:592026. július 31., 15:59
2026. július 31., 16:002026. július 31., 16:00
Tovább drágulnak az üzemanyagok, a drágulás mértéke pedig
A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag-ellátásában – közölte pénteken a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyag-forgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek.
A Lukoil/töltőállomásokon az előző rekord 10,42 lej volt, amit március 31-én regisztráltak – számol be a profit.ro gazdasági hírportál.
A Petrom kutaknál 10,42 baniba kerül a dízel litere, a MOL-nál 10,47 lej, míg az OMV és a Petrom kutaknál 10 lej 48 baniba kerül egy liter gázolaj.
A benzin litere a Petrom hálózatában 9,36 lejbe, az OMV-nél, a Rompetrolnál és a MOL-nál 9 lej 42 baniba, míg a Lukoilnál 9 lej 44 baniba került pénteken.
Az OMV Petrom és Rompetrol csütörtök délután literenként 15 banival emelte a gázolaj, literenkénti, 10 banival pedig a benzin árát, miután néhány órával korábban még egyszer emelték az áraikat.
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