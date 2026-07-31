Egy ember meghalt, miután egy kisbusz kerítésnek rohant Argeș megyében

Egy ember meghalt, kilencen pedig orvosi ellátásra szorultak pénteken, miután egy személyszállító kisbusz kerítésnek csapódott Câmpulung városának egyik utcáján – közölte az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

Székelyhon 2026. július 31., 11:442026. július 31., 11:44

Az első információk szerint 16-an utaztak a járműben.

Egy ember a helyszínen életét vesztette, két személyt feszítővágó segítségével emeltek ki a roncsok közül.