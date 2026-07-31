Felfüggesztették az egészségügyi általános sztrájkot

A karszalag marad
Fotó: Olti Angyalka
A Sanitas szakszervezeti szövetség péntek reggel bejelentette az egészségügyi általános sztrájk felfüggesztését.
2026. július 31., 08:572026. július 31., 08:57
2026. július 31., 09:012026. július 31., 09:01
„Nem zárjuk le a sztrájkot, hanem esélyt adunk a politikának arra, hogy újragondolja, majd folytassa a tárgyalásokat egy új bérezési törvényről” – közölték a szakszervezet képviselői.
A Sanitas Facebook-oldalán közzétett üzenetében hozzátette, hogy a következő időszak céljai egy, a jelenlegitől eltérő bérezési törvénytervezet megtárgyalása, amely „korrektebb, koherensebb és méltányosabb”, a tárgyalásokat pedig „olyan politikai döntéshozóval folytatják, amely jogszerű döntési hatalommal rendelkezik – akár a parlamenttel, akár egy legitim módon kinevezett kormánnyal”.
Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak – közölte a Sanitas Szakszervezeti Szövetség csütörtökön.
A sztrájkot addig függesztik fel, amíg meg nem jelenik a költségvetési alkalmazottak bérezéséről szóló új törvénytervezet. Addig a szakszervezeti tagok karszalagot viselnek.
„Sikerült! Meghallgattak minket! (...) Július 29-én a szövetség újabb győzelmet aratott:
a képviselőház jóváhagyott egy módosítást az egészségügyi törvényhez, amely lehetővé teszi az egészségügyben megüresedett álláshelyek betöltését, természetesen a jóváhagyott költségvetés keretein belül.
Emellett a közpénzből fizetett személyzet bértörvényének elfogadását egyelőre elhalasztották.
Ez a siker nektek köszönhető” – üzente a Sanitas a szakszervezeti tagoknak.
Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak – közölte a Sanitas Szakszervezeti Szövetség csütörtökön.
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