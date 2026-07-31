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Kis méretű buszokat vásárolnak, hogy a lakótelepekre is bejárhassanak

Jelenleg Szászrégenben tíz busz szállítja az utasokat. Archív • Fotó: Haáz Vince

Jelenleg Szászrégenben tíz busz szállítja az utasokat. Archív

Fotó: Haáz Vince

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Autóbuszokat vásárolnak, megállókat újítanak fel és újakat alakítanak ki Szászrégenben európai uniós pénzalapokból. A városvezetés célja, hogy a tömbháznegyedekben is elérhető legyen a tömegközlekedés, segítve a diákok utaztatását is.

Simon Virág

2026. július 31., 12:122026. július 31., 12:12

Valamivel több mint ötmillió eurót költhet Szászrégen a tömegközlekedés megújítására, valamint egy korszerű adminisztrációs épületre és állomásozóra.

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A szerződés összértéke 27 millió lej, amiből

  • 22 millió lej az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól érkező vissza nem térítendő támogatás,

  • mintegy 3,4 millió lej a román állami költségvetés hozzájárulása,

  • a fennmaradó összeg pedig Szászrégen önrésze.

Több helyre eljutnak a buszok

Márk Endre szászrégeni városvezető kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy

jelenleg tíz nagy méretű autóbusz hat útvonalat lefedve biztosítja a közlekedést.

A felmérések szerint a 35 ezer lakosú településen a helyiek mintegy tíz százaléka közlekedik autóbusszal. A most megnyert uniós pályázatba kis méretű autóbuszok vásárlása került be, hiszen

azt szeretnék, hogy a tömbháznegyedeket jobban le tudják fedni autóbuszokkal.

Mint Gál Előd lapunknak kiemelte, például a Bátos felőli városrészbe nem tudnak busszal közlekedni a szászrégeniek, mert a jelenlegi nagy buszok számára nincs ott elegendő hely megfordulni. Így arról a környékről többek között a diákokat is autókkal viszik iskolába, de munkába is sokan személygépkocsival járnak.

A buszmegállók is megújulnak

A pályázat részeként a szászrégeni városvezetés

  • öt, kis méretű elektromos autóbuszt vásárolhat,

  • felújíthatja a meglévő kilenc buszmegállót, és újabb négyet alakíthat ki.

A tizenhárom megálló mindegyikét elektronikus utastájékoztató kijelzőkkel, USB-töltőpontokkal és a fogyatékkal élők számára kialakított akadálymentesített résszel látják el. Ezenkívül létrehoznak öt gyorstöltő-állomást is.

Jelentős uniós pályázatot kapott a település a tömegközlekedés fejlesztésére • Fotó: Haáz Vince Galéria

Jelentős uniós pályázatot kapott a település a tömegközlekedés fejlesztésére

Fotó: Haáz Vince

Az uniós és kormányzati pénzekből az autóbusz-telephely közel 150 négyzetméteres adminisztratív és műhelyépülete napelemes, illetve videómegfigyelő rendszerekkel lesz felszerelve. Emellett

egy közel 400 négyzetméteres fedett beálló is épül, ahol hat autóbusz parkolhat.

A vissza nem térítendő támogatásból mobilalkalmazás is készül, valamint tájékoztató kampányokat, rendezvényeket és oktatási programokat szerveznek a tömegközlekedés népszerűsítésére.

Gál Előd jelezte, a projekt 2029 decemberéig tart, de ők nagyon szeretnék, ha jövő őszig, iskolakezdésig az új buszok már megérkeznének és használni lehetne azokat.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az Európai Unió kohéziós politikájának egyik legfőbb pénzügyi eszköze. Az 1975-ben alapított alap elsődleges célja az EU-n belüli régiók fejlettségi különbségeinek kiegyenlítése, valamint az elmaradottabb vagy strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és társadalmi megerősítése. A 2021–2027-es költségvetési időszakban az alap önálló keretösszege közel 226 milliárd eurót tesz ki.

Maros megye Marosszék Közlekedés Szászrégen
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