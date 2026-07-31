Kis méretű buszokat vásárolnak, hogy a lakótelepekre is bejárhassanak

Autóbuszokat vásárolnak, megállókat újítanak fel és újakat alakítanak ki Szászrégenben európai uniós pénzalapokból. A városvezetés célja, hogy a tömbháznegyedekben is elérhető legyen a tömegközlekedés, segítve a diákok utaztatását is.

Simon Virág 2026. július 31., 12:122026. július 31., 12:12

Valamivel több mint ötmillió eurót költhet Szászrégen a tömegközlekedés megújítására, valamint egy korszerű adminisztrációs épületre és állomásozóra. Hirdetés A szerződés összértéke 27 millió lej, amiből 22 millió lej az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól érkező vissza nem térítendő támogatás,

mintegy 3,4 millió lej a román állami költségvetés hozzájárulása,

a fennmaradó összeg pedig Szászrégen önrésze. Több helyre eljutnak a buszok Márk Endre szászrégeni városvezető kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy

jelenleg tíz nagy méretű autóbusz hat útvonalat lefedve biztosítja a közlekedést.

A felmérések szerint a 35 ezer lakosú településen a helyiek mintegy tíz százaléka közlekedik autóbusszal. A most megnyert uniós pályázatba kis méretű autóbuszok vásárlása került be, hiszen

azt szeretnék, hogy a tömbháznegyedeket jobban le tudják fedni autóbuszokkal.

Mint Gál Előd lapunknak kiemelte, például a Bátos felőli városrészbe nem tudnak busszal közlekedni a szászrégeniek, mert a jelenlegi nagy buszok számára nincs ott elegendő hely megfordulni. Így arról a környékről többek között a diákokat is autókkal viszik iskolába, de munkába is sokan személygépkocsival járnak. A buszmegállók is megújulnak A pályázat részeként a szászrégeni városvezetés öt, kis méretű elektromos autóbuszt vásárolhat,

felújíthatja a meglévő kilenc buszmegállót, és újabb négyet alakíthat ki. A tizenhárom megálló mindegyikét elektronikus utastájékoztató kijelzőkkel, USB-töltőpontokkal és a fogyatékkal élők számára kialakított akadálymentesített résszel látják el. Ezenkívül létrehoznak öt gyorstöltő-állomást is.

Jelentős uniós pályázatot kapott a település a tömegközlekedés fejlesztésére Fotó: Haáz Vince

Az uniós és kormányzati pénzekből az autóbusz-telephely közel 150 négyzetméteres adminisztratív és műhelyépülete napelemes, illetve videómegfigyelő rendszerekkel lesz felszerelve. Emellett

egy közel 400 négyzetméteres fedett beálló is épül, ahol hat autóbusz parkolhat.

A vissza nem térítendő támogatásból mobilalkalmazás is készül, valamint tájékoztató kampányokat, rendezvényeket és oktatási programokat szerveznek a tömegközlekedés népszerűsítésére. Gál Előd jelezte, a projekt 2029 decemberéig tart, de ők nagyon szeretnék, ha jövő őszig, iskolakezdésig az új buszok már megérkeznének és használni lehetne azokat.