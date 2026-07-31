Kis méretű buszokat vásárolnak, hogy a lakótelepekre is bejárhassanak

Jelenleg Szászrégenben tíz busz szállítja az utasokat. Archív
Fotó: Haáz Vince
Autóbuszokat vásárolnak, megállókat újítanak fel és újakat alakítanak ki Szászrégenben európai uniós pénzalapokból. A városvezetés célja, hogy a tömbháznegyedekben is elérhető legyen a tömegközlekedés, segítve a diákok utaztatását is.
Valamivel több mint ötmillió eurót költhet Szászrégen a tömegközlekedés megújítására, valamint egy korszerű adminisztrációs épületre és állomásozóra.
A szerződés összértéke 27 millió lej, amiből
22 millió lej az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól érkező vissza nem térítendő támogatás,
mintegy 3,4 millió lej a román állami költségvetés hozzájárulása,
a fennmaradó összeg pedig Szászrégen önrésze.
Márk Endre szászrégeni városvezető kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy
A felmérések szerint a 35 ezer lakosú településen a helyiek mintegy tíz százaléka közlekedik autóbusszal. A most megnyert uniós pályázatba kis méretű autóbuszok vásárlása került be, hiszen
Mint Gál Előd lapunknak kiemelte, például a Bátos felőli városrészbe nem tudnak busszal közlekedni a szászrégeniek, mert a jelenlegi nagy buszok számára nincs ott elegendő hely megfordulni. Így arról a környékről többek között a diákokat is autókkal viszik iskolába, de munkába is sokan személygépkocsival járnak.
A pályázat részeként a szászrégeni városvezetés
öt, kis méretű elektromos autóbuszt vásárolhat,
felújíthatja a meglévő kilenc buszmegállót, és újabb négyet alakíthat ki.
A tizenhárom megálló mindegyikét elektronikus utastájékoztató kijelzőkkel, USB-töltőpontokkal és a fogyatékkal élők számára kialakított akadálymentesített résszel látják el. Ezenkívül létrehoznak öt gyorstöltő-állomást is.
Jelentős uniós pályázatot kapott a település a tömegközlekedés fejlesztésére
Fotó: Haáz Vince
Az uniós és kormányzati pénzekből az autóbusz-telephely közel 150 négyzetméteres adminisztratív és műhelyépülete napelemes, illetve videómegfigyelő rendszerekkel lesz felszerelve. Emellett
A vissza nem térítendő támogatásból mobilalkalmazás is készül, valamint tájékoztató kampányokat, rendezvényeket és oktatási programokat szerveznek a tömegközlekedés népszerűsítésére.
Gál Előd jelezte, a projekt 2029 decemberéig tart, de ők nagyon szeretnék, ha jövő őszig, iskolakezdésig az új buszok már megérkeznének és használni lehetne azokat.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az Európai Unió kohéziós politikájának egyik legfőbb pénzügyi eszköze. Az 1975-ben alapított alap elsődleges célja az EU-n belüli régiók fejlettségi különbségeinek kiegyenlítése, valamint az elmaradottabb vagy strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és társadalmi megerősítése. A 2021–2027-es költségvetési időszakban az alap önálló keretösszege közel 226 milliárd eurót tesz ki.
Emelik a 2026–2027-es évadtól a Maros Megyei Tanácshoz tartozó több kulturális intézmény jegyárait, miközben új, egész napos kombinált belépőket is bevezetnek. A drágítás indoklásai a megyei önkormányzat ülésén is elhangzottak.
Személygépkocsi borult az árokba Segesvár közelében csütörtök délelőtt, a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.
„Kivettük a fiókból és jóváhagytuk a Koronka–Jedd–Nagyernye közötti kerülőút felülvizsgált tervét” – jelentette be közösségi oldalán Horațiu Cosma a közlekedésügyi minisztérium államtitkára. A fontos beruházást 2014-ben kezdték el.
Mintegy 5 hektáron égő búzatáblához, valamint kigyulladt szalmabálák és bálázógéphez is riasztották szerdán a Maros megyei tűzoltókat.
Kérvényezte a működési engedélye meghosszabbítását az egyik marosvásárhelyi szerencsejáték-terem, és erről a helyi önkormányzati képviselő-testület fog dönteni csütörtökön. Az engedély évi díja csaknem négyszázezer lej.
Egy személy a járműbe szorult, miután a gépkocsi lesodródott az úttestről szerda délután Szászkézd közelében. A baleset miatt áll a forgalom mindkét irányban a 13-as jelzésű országúton.
Őrizetbe vettek a segesvári közlekedési rendőrök egy 19 éves, héjjasfalvi fiatalembert, aki jogosítvány nélkül és alkoholos befolyásoltság alatt vezetve balesetet szenvedett.
Öt személyt őrizetbe vettek, kettőt közülük pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek, miután a rendőrség felszámolt egy csoportot, amely a gyanú szerint hónapokon át rendszeresen halat lopott egy magántóból Maros megyében.
Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.
Tűz ütött ki Mezősályi községben kedden este: szénabálák gyulladtak ki, és fennállt a veszélye, hogy átterjed egy gazdasági épületre is.
szóljon hozzá!