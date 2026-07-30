Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ahogy az várható volt: drágítanak a kulturális intézmények

A Maros Művészegyüttes előadásait is drágábban nézhetjük meg • Fotó: Haáz Vince

A Maros Művészegyüttes előadásait is drágábban nézhetjük meg

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Emelik a 2026–2027-es évadtól a Maros Megyei Tanácshoz tartozó több kulturális intézmény jegyárait, miközben új, egész napos kombinált belépőket is bevezetnek. A drágítás indoklásai a megyei önkormányzat ülésén is elhangzottak.

Simon Virág

2026. július 30., 20:012026. július 30., 20:01

A Maros megyei önkormányzat csütörtöki online ülésén többek között az alárendelt kulturális intézmények 2026–2027-es évadra érvényes jegyárairól szavaztak a képviselők. A megyei önkormányzathoz számos kulturális intézmény tartozik, többek között a Kultúrpalota, a Maros Megyei Múzeum több épülete, valamint vidéki intézmények is. A kulturális intézmények finanszírozása saját bevételekből és a megyei költségvetésből nyújtott támogatásokból történik, a jegyárak pedig a saját bevételekhez tartoznak.

Miért van szükség az áremelésre?

Többek között a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia kérte a jegyárak módosítását a 2026–2027-es évadra. Indoklásuk szerint az utóbbi időszakban

jelentősen emelkedtek a meghívott művészek tiszteletdíjai és a koncertek logisztikai költségei.

Így ősztől a szimfonikus koncertekre a felnőttjegyek általánosan tíz lejjel drágulnak: az eddigi 40 lejes jegyek 50 lejbe, az 50 lejesek pedig 60 lejbe kerülnek. A diák- és egyetemista-jegyek egységesen 2,5 lejjel kerülnek többe, míg a nyugdíjasok 5 lejjel fognak többet fizetni: 25, illetve 30 lejt annak függvényében, hogy a Kultúrpalotában milyen széket foglalnak el.

Hirdetés

A 2024-ben beszerzett híres Steinway koncertzongora bérleti díja nem változik: napi 5000 lej marad. Ugyanakkor bevezetnek egy új tarifát is: 2500 lejt kell fizetni egyetlen rendezvényre történő bérlés esetén.

A Maros Művészegyüttes is a 2026–2027-es évadra vonatkozó tarifák emelését kérte az elektromos energia, a földgáz és az üzemanyagok árának jelentős növekedése miatt.

Az ősztől kezdődő új évadban a vidéki jegyek

  • felnőtteknek az eddigi 20 lej helyett 32 lejbe fognak kerülni,

  • a nyugdíjasoknak 10 lej helyett 20 lejt kell majd fizetniük,

  • míg a diákok és egyetemisták jegye 3 lejjel drágul, 5 lejről 8 lejre.

A városi fellépések esetén

  • a felnőtt nézőknek az eddigi 25 lej helyett 40 lejes jegyet kell váltaniuk,

  • a nyugdíjasoknak 25 lejest kell fizetniük az eddigi 12 helyett,

  • míg a diákoknak 10 lejest az eddigi 6 lej helyett.

A mikházi Limes Parkba is drágább lesz a belépő • Fotó: Haáz Vince Galéria

A mikházi Limes Parkba is drágább lesz a belépő

Fotó: Haáz Vince

Egységes egész napos bérlet

A mikházi Limesparkba és a fehéregyházi Petőfi Emlékhelyre is magasabb áron lehet jegyet váltani ősztől: a felnőttek 10 lejért, a nyugdíjasok 5 lejért tehetik ezt meg.

A kulturális turizmus ösztönzése és az egységes múzeumi élmény biztosítása érdekében

új, egész napra érvényes kombinált belépőjegyek bevezetését is elfogadták,

amelyek a Maros Megyei Múzeum valamennyi marosvásárhelyi kiállítóhelyére érvényesek, külön családi és egyéni változatban. A Kultúrpalotát, a néprajzi és természetrajzi múzeumot, valamint a Várban levő történelmi múzeumot egy legfeljebb öttagú család 80 lejes egységes jeggyel látogathatja meg.

Lehetőség lesz egy hónapos egységes felnőttbérletet vásárolni, amely 80 lejbe kerül, míg az éves egységes felnőttbérlet 250 lej lesz.

Az Ariel Ifjúsági és Bábszínház jegyárai nem változnak, a Maros Megyei Múzeum valamennyi városi kiállítótermébe is az eddigi árakon lehet belépőt váltani, és a közkedvelt Múzeumok éjszakájára sem kell az eddiginél többet fizetni.

Marosszék Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kiskorú lányt zaklatott egy buszsofőr Csíkszeredában
Baleset Szentegyháza közelében
Eddig tartott az oltyán BL-kaland (videóval)
Hívek nélküli hátszegi műemlék templomot „fogadtak örökbe” a feketegyarmati reformátusok
Magasabbra tennék a lécet: alakulóban a Kézdivásárhelyi SE új csapata
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Kiskorú lányt zaklatott egy buszsofőr Csíkszeredában
Székelyhon

Kiskorú lányt zaklatott egy buszsofőr Csíkszeredában
Baleset Szentegyháza közelében
Székelyhon

Baleset Szentegyháza közelében
Eddig tartott az oltyán BL-kaland (videóval)
Székely Sport

Eddig tartott az oltyán BL-kaland (videóval)
Hívek nélküli hátszegi műemlék templomot „fogadtak örökbe” a feketegyarmati reformátusok
Krónika

Hívek nélküli hátszegi műemlék templomot „fogadtak örökbe” a feketegyarmati reformátusok
Magasabbra tennék a lécet: alakulóban a Kézdivásárhelyi SE új csapata
Székely Sport

Magasabbra tennék a lécet: alakulóban a Kézdivásárhelyi SE új csapata
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 30., csütörtök

Autó borult az árokba Segesvár közelében

Személygépkocsi borult az árokba Segesvár közelében csütörtök délelőtt, a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

Autó borult az árokba Segesvár közelében
Autó borult az árokba Segesvár közelében
2026. július 30., csütörtök

Autó borult az árokba Segesvár közelében
Hirdetés
2026. július 30., csütörtök

Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében

„Kivettük a fiókból és jóváhagytuk a Koronka–Jedd–Nagyernye közötti kerülőút felülvizsgált tervét” – jelentette be közösségi oldalán Horațiu Cosma a közlekedésügyi minisztérium államtitkára. A fontos beruházást 2014-ben kezdték el.

Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében
Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében
2026. július 30., csütörtök

Előrelépés történt a Koronka–Nagyernye terelőút megépítésében
2026. július 29., szerda

Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat

Mintegy 5 hektáron égő búzatáblához, valamint kigyulladt szalmabálák és bálázógéphez is riasztották szerdán a Maros megyei tűzoltókat.

Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat
Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat
2026. július 29., szerda

Mezőgazdasági tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat
2026. július 29., szerda

Van az a pénz? Kiadják az első helyi engedélyt egy szerencsejáték-teremre

Kérvényezte a működési engedélye meghosszabbítását az egyik marosvásárhelyi szerencsejáték-terem, és erről a helyi önkormányzati képviselő-testület fog dönteni csütörtökön. Az engedély évi díja csaknem négyszázezer lej.

Van az a pénz? Kiadják az első helyi engedélyt egy szerencsejáték-teremre
Van az a pénz? Kiadják az első helyi engedélyt egy szerencsejáték-teremre
2026. július 29., szerda

Van az a pénz? Kiadják az első helyi engedélyt egy szerencsejáték-teremre
Hirdetés
2026. július 29., szerda

Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult

Egy személy a járműbe szorult, miután a gépkocsi lesodródott az úttestről szerda délután Szászkézd közelében. A baleset miatt áll a forgalom mindkét irányban a 13-as jelzésű országúton.

Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult
Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult
2026. július 29., szerda

Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult
2026. július 29., szerda

Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt

Őrizetbe vettek a segesvári közlekedési rendőrök egy 19 éves, héjjasfalvi fiatalembert, aki jogosítvány nélkül és alkoholos befolyásoltság alatt vezetve balesetet szenvedett.

Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt
Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt
2026. július 29., szerda

Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt
2026. július 29., szerda

Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében

Öt személyt őrizetbe vettek, kettőt közülük pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek, miután a rendőrség felszámolt egy csoportot, amely a gyanú szerint hónapokon át rendszeresen halat lopott egy magántóból Maros megyében.

Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében
Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében
2026. július 29., szerda

Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében
Hirdetés
2026. július 29., szerda

Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat

Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.

Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat
Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat
2026. július 29., szerda

Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat
2026. július 28., kedd

Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is

Tűz ütött ki Mezősályi községben kedden este: szénabálák gyulladtak ki, és fennállt a veszélye, hogy átterjed egy gazdasági épületre is.

Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is
Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is
2026. július 28., kedd

Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is
2026. július 28., kedd

Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen

Közlekedési baleset történt Marosvásárhelyen kedden, ahol egy elektromos személygépkocsi és egy furgon ütközött össze. A balesetet szenvedett elektromos autó sofőrjét kórházba is szállították.

Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen
Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen
2026. július 28., kedd

Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!