A Maros Művészegyüttes előadásait is drágábban nézhetjük meg

Emelik a 2026–2027-es évadtól a Maros Megyei Tanácshoz tartozó több kulturális intézmény jegyárait, miközben új, egész napos kombinált belépőket is bevezetnek. A drágítás indoklásai a megyei önkormányzat ülésén is elhangzottak.

Simon Virág 2026. július 30., 20:012026. július 30., 20:01

A Maros megyei önkormányzat csütörtöki online ülésén többek között az alárendelt kulturális intézmények 2026–2027-es évadra érvényes jegyárairól szavaztak a képviselők. A megyei önkormányzathoz számos kulturális intézmény tartozik, többek között a Kultúrpalota, a Maros Megyei Múzeum több épülete, valamint vidéki intézmények is. A kulturális intézmények finanszírozása saját bevételekből és a megyei költségvetésből nyújtott támogatásokból történik, a jegyárak pedig a saját bevételekhez tartoznak. Miért van szükség az áremelésre? Többek között a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia kérte a jegyárak módosítását a 2026–2027-es évadra. Indoklásuk szerint az utóbbi időszakban

jelentősen emelkedtek a meghívott művészek tiszteletdíjai és a koncertek logisztikai költségei.

Így ősztől a szimfonikus koncertekre a felnőttjegyek általánosan tíz lejjel drágulnak: az eddigi 40 lejes jegyek 50 lejbe, az 50 lejesek pedig 60 lejbe kerülnek. A diák- és egyetemista-jegyek egységesen 2,5 lejjel kerülnek többe, míg a nyugdíjasok 5 lejjel fognak többet fizetni: 25, illetve 30 lejt annak függvényében, hogy a Kultúrpalotában milyen széket foglalnak el. Hirdetés A 2024-ben beszerzett híres Steinway koncertzongora bérleti díja nem változik: napi 5000 lej marad. Ugyanakkor bevezetnek egy új tarifát is: 2500 lejt kell fizetni egyetlen rendezvényre történő bérlés esetén. A Maros Művészegyüttes is a 2026–2027-es évadra vonatkozó tarifák emelését kérte az elektromos energia, a földgáz és az üzemanyagok árának jelentős növekedése miatt. Az ősztől kezdődő új évadban a vidéki jegyek felnőtteknek az eddigi 20 lej helyett 32 lejbe fognak kerülni,

a nyugdíjasoknak 10 lej helyett 20 lejt kell majd fizetniük,

míg a diákok és egyetemisták jegye 3 lejjel drágul, 5 lejről 8 lejre. A városi fellépések esetén a felnőtt nézőknek az eddigi 25 lej helyett 40 lejes jegyet kell váltaniuk,

a nyugdíjasoknak 25 lejest kell fizetniük az eddigi 12 helyett,

míg a diákoknak 10 lejest az eddigi 6 lej helyett.

A mikházi Limes Parkba is drágább lesz a belépő Fotó: Haáz Vince

Egységes egész napos bérlet A mikházi Limesparkba és a fehéregyházi Petőfi Emlékhelyre is magasabb áron lehet jegyet váltani ősztől: a felnőttek 10 lejért, a nyugdíjasok 5 lejért tehetik ezt meg. A kulturális turizmus ösztönzése és az egységes múzeumi élmény biztosítása érdekében

új, egész napra érvényes kombinált belépőjegyek bevezetését is elfogadták,