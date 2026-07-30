A Maros Művészegyüttes előadásait is drágábban nézhetjük meg
Fotó: Haáz Vince
Emelik a 2026–2027-es évadtól a Maros Megyei Tanácshoz tartozó több kulturális intézmény jegyárait, miközben új, egész napos kombinált belépőket is bevezetnek. A drágítás indoklásai a megyei önkormányzat ülésén is elhangzottak.
A Maros megyei önkormányzat csütörtöki online ülésén többek között az alárendelt kulturális intézmények 2026–2027-es évadra érvényes jegyárairól szavaztak a képviselők. A megyei önkormányzathoz számos kulturális intézmény tartozik, többek között a Kultúrpalota, a Maros Megyei Múzeum több épülete, valamint vidéki intézmények is. A kulturális intézmények finanszírozása saját bevételekből és a megyei költségvetésből nyújtott támogatásokból történik, a jegyárak pedig a saját bevételekhez tartoznak.
Többek között a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia kérte a jegyárak módosítását a 2026–2027-es évadra. Indoklásuk szerint az utóbbi időszakban
Így ősztől a szimfonikus koncertekre a felnőttjegyek általánosan tíz lejjel drágulnak: az eddigi 40 lejes jegyek 50 lejbe, az 50 lejesek pedig 60 lejbe kerülnek. A diák- és egyetemista-jegyek egységesen 2,5 lejjel kerülnek többe, míg a nyugdíjasok 5 lejjel fognak többet fizetni: 25, illetve 30 lejt annak függvényében, hogy a Kultúrpalotában milyen széket foglalnak el.
A 2024-ben beszerzett híres Steinway koncertzongora bérleti díja nem változik: napi 5000 lej marad. Ugyanakkor bevezetnek egy új tarifát is: 2500 lejt kell fizetni egyetlen rendezvényre történő bérlés esetén.
A Maros Művészegyüttes is a 2026–2027-es évadra vonatkozó tarifák emelését kérte az elektromos energia, a földgáz és az üzemanyagok árának jelentős növekedése miatt.
Az ősztől kezdődő új évadban a vidéki jegyek
felnőtteknek az eddigi 20 lej helyett 32 lejbe fognak kerülni,
a nyugdíjasoknak 10 lej helyett 20 lejt kell majd fizetniük,
míg a diákok és egyetemisták jegye 3 lejjel drágul, 5 lejről 8 lejre.
A városi fellépések esetén
a felnőtt nézőknek az eddigi 25 lej helyett 40 lejes jegyet kell váltaniuk,
a nyugdíjasoknak 25 lejest kell fizetniük az eddigi 12 helyett,
míg a diákoknak 10 lejest az eddigi 6 lej helyett.
A mikházi Limes Parkba is drágább lesz a belépő
Fotó: Haáz Vince
A mikházi Limesparkba és a fehéregyházi Petőfi Emlékhelyre is magasabb áron lehet jegyet váltani ősztől: a felnőttek 10 lejért, a nyugdíjasok 5 lejért tehetik ezt meg.
A kulturális turizmus ösztönzése és az egységes múzeumi élmény biztosítása érdekében
amelyek a Maros Megyei Múzeum valamennyi marosvásárhelyi kiállítóhelyére érvényesek, külön családi és egyéni változatban. A Kultúrpalotát, a néprajzi és természetrajzi múzeumot, valamint a Várban levő történelmi múzeumot egy legfeljebb öttagú család 80 lejes egységes jeggyel látogathatja meg.
Lehetőség lesz egy hónapos egységes felnőttbérletet vásárolni, amely 80 lejbe kerül, míg az éves egységes felnőttbérlet 250 lej lesz.
Az Ariel Ifjúsági és Bábszínház jegyárai nem változnak, a Maros Megyei Múzeum valamennyi városi kiállítótermébe is az eddigi árakon lehet belépőt váltani, és a közkedvelt Múzeumok éjszakájára sem kell az eddiginél többet fizetni.
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