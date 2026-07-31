Csaló SMS-ekre figyelmeztet a Csíki Trans parkolási részlege

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A Csíki Trans parkolási részlege arra figyelmezteti a lakosságot, hogy csaló SMS-ek terjednek, amelyekben a feladók parkolási pótdíj vagy bírság befizetésére szólítják fel a címzetteket, és egy gyanús linkre irányítják őket.
A szolgáltató hangsúlyozza, hogy soha nem kéri parkolási pótdíj vagy bírság befizetését SMS-ben, és nem küld fizetési linkeket ilyen célból. Ezért arra kérik az érintetteket, hogy amennyiben ilyen üzenetet kapnak,
Ha bárkiben kétség merül fel egy üzenet hitelességével kapcsolatban, érdemes közvetlenül a Csíki Trans ügyfélszolgálatán érdeklődni.
A csíkszeredai Suta-tó részleges feltöltésére még várni kell, de a túlfolyást szabályozó berendezéssel dolgoznak a gáton, és a gát alatti szakaszon is készül a vízelvezetést biztosító csatorna teljes újjáépítése.
Megemlékezést tartottak Nagy Imre festőművész halálának 50. évfordulóján a zsögödi emlékháznál, ahol a felszólalók a művész életművének jelentőségét és a hagyaték megőrzésének felelősségét hangsúlyozták.
Noha mától, azaz július 30-tól érkezik nyugat felől a fokozatosan erősödő hőhullám, ez még nem igazán érezteti a hatását a Csíki-medencében, ahol csütörtökre virradóan 5 fokig esett vissza a hőmérséklet.
Kiskorú lányt akart rávenni nemi aktusra a csíkszeredai helyi tömegközlekedési vállalat egyik sofőrje, akinek időközben már megszüntették a munkaviszonyát. Az eset a buszpályaudvaron történt, a rendőrség büntetőeljárást indított.
Több útszakasz lezárására lehet számítani Csíkszereda központjában a hétvégi városnapok ideje alatt, ugyanakkor a tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. városi buszjáratai is módosulnak a rendezvény idején.
A csíkszeredai megyeháza egy részén már látható a felújított homlokzat, amely természetes színű mészkőburkolatot, azaz travertint kapott. Az épület felújítása 75 százalékban kész, az augusztus végi határidőig azonban még nagyon sok a tennivaló.
Teljes egészében megsemmisült a keddi tűzben egy csíkszentsimoni asztalosműhely és a közeli lakóházakban is kár keletkezett. Gyűjtést szerveztek a károsult család megsegítésére.
Ketten sérültek meg, köztük az egyik kiskorú a szerda délutáni közúti balesetben, amely Csíkszentkirály és Csíkszentmárton közötti útszakaszon következett be.
Augusztus végére le kell zárni a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésének projektjét, azonban még egyetlen ilyen jármű sem érkezett meg Csíkszeredába. A gyártó ígér, de nem csak a buszok hiányoznak.
Felborult egy személyautó kedd este a 12-es országúton, Csíkrákos és Csíkmadaras között, Sósrét térségében.
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