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Csaló SMS-ekre figyelmeztet a Csíki Trans parkolási részlege

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A Csíki Trans parkolási részlege arra figyelmezteti a lakosságot, hogy csaló SMS-ek terjednek, amelyekben a feladók parkolási pótdíj vagy bírság befizetésére szólítják fel a címzetteket, és egy gyanús linkre irányítják őket.

Székelyhon

2026. július 31., 12:562026. július 31., 12:56

A szolgáltató hangsúlyozza, hogy soha nem kéri parkolási pótdíj vagy bírság befizetését SMS-ben, és nem küld fizetési linkeket ilyen célból. Ezért arra kérik az érintetteket, hogy amennyiben ilyen üzenetet kapnak,

semmiképpen ne kattintsanak a benne található linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat.

Ha bárkiben kétség merül fel egy üzenet hitelességével kapcsolatban, érdemes közvetlenül a Csíki Trans ügyfélszolgálatán érdeklődni.

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