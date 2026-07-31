Csaló SMS-ekre figyelmeztet a Csíki Trans parkolási részlege

A Csíki Trans parkolási részlege arra figyelmezteti a lakosságot, hogy csaló SMS-ek terjednek, amelyekben a feladók parkolási pótdíj vagy bírság befizetésére szólítják fel a címzetteket, és egy gyanús linkre irányítják őket.

Székelyhon 2026. július 31., 12:562026. július 31., 12:56

A szolgáltató hangsúlyozza, hogy soha nem kéri parkolási pótdíj vagy bírság befizetését SMS-ben, és nem küld fizetési linkeket ilyen célból. Ezért arra kérik az érintetteket, hogy amennyiben ilyen üzenetet kapnak,

semmiképpen ne kattintsanak a benne található linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat.