A kormány szerint nem fenyegeti üzemanyaghiány Romániát

Fotó: Borbély Fanni
A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag-ellátásában – közölte pénteken a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyag-forgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek.
A kabinet tájékoztatása szerint a Victoria-palotában tartott értekezleten Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár és Sorin Elisei minisztériumi főtitkár a folyamatosan változó piaci helyzetet, valamint az esetlegesen szükségessé váló beavatkozás lehetőségeit tekintette át az ágazati szereplőkkel.
– olvasható a kormány közleményében. Hozzátették, az Oil Terminal vállalat kikötői termináljától az ország belsejében található tárolók felé tartó vasúti szállítmányok esetenként késnek, de vannak megoldások a belföldi szállítás hatékonyabbá tételére.
A kormány azt is közölte, hogy továbbra is szorosan együttműködik az ágazat vállalataival a romániai piac folyamatos ellátásának biztosítása érdekében – írja az Agerpres.
Egy ember meghalt, kilencen pedig orvosi ellátásra szorultak pénteken, miután egy személyszállító kisbusz kerítésnek csapódott Câmpulung városának egyik utcáján – közölte az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
Négy megyére narancssárga, 14 megyére sárga jelzésű hőségriasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Erdőtüzek oltására szakosodott negyvenfős kontingenst küldött csütörtökön Görögországba a román belügyminisztérium vészhelyzetekért felelős szakosztálya az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU) szervezésében.
A Sanitas szakszervezeti szövetség péntek reggel bejelentette az egészségügyi általános sztrájk felfüggesztését.
Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak – közölte a Sanitas Szakszervezeti Szövetség csütörtökön.
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután.
Minden előkészítő osztályos kisdiák felszerelt iskolatáskát kap szeptemberben, Marosvásárhelyen – erről döntöttek az önkormányzati képviselők csütörtökön, amikor rábólintottak a helyi köztisztasági vállalat létrehozására is.
A szenátus jogi bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztségviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán a képviselőház már megszavazott.
Egy személyt kórházba szállították csütörtökön Bukarestben, miután két gépkocsi összeütközött az Iuliu Maniu sugárúton – közölte a fővárosi közlekedésrendészet.
A kormány csütörtökön 630 millió euró értékű hitelfelvételt hagyott jóvá a Brassó–Segesvár vasútvonal korszerűsítésére.
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