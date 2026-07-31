A kormány szerint nem fenyegeti üzemanyaghiány Romániát

A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag-ellátásában – közölte pénteken a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyag-forgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek.

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A kabinet tájékoztatása szerint a Victoria-palotában tartott értekezleten Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár és Sorin Elisei minisztériumi főtitkár a folyamatosan változó piaci helyzetet, valamint az esetlegesen szükségessé váló beavatkozás lehetőségeit tekintette át az ágazati szereplőkkel.

A vállalatok arról biztosítottak, hogy képesek kielégíteni a keresletet a következő időszakban, és nem számítanak komolyabb nehézségekre vagy ellátási zavarokra”

– olvasható a kormány közleményében. Hozzátették, az Oil Terminal vállalat kikötői termináljától az ország belsejében található tárolók felé tartó vasúti szállítmányok esetenként késnek, de vannak megoldások a belföldi szállítás hatékonyabbá tételére.

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A kormány azt is közölte, hogy továbbra is szorosan együttműködik az ágazat vállalataival a romániai piac folyamatos ellátásának biztosítása érdekében – írja az Agerpres.