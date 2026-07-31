Fotó: Bereczky Sándor
A Maros Megyei Tanács mai ülésén költségvetés-kiegészítést fogadott el, amelynek keretében összesen 1,7 millió lejt különített el a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér számára két fontos beruházás megvalósítására.
Az új utasterminál elkészülését követően elkezdtük a régi terminál korszerűsítését is, de ez mostanáig csak részben valósult meg. A hátralevő munkálatok megvalósítására különített ma el pénzt a megyei önkormányzat. A beruházás célja, hogy a régi és az új terminál egységes, korszerű utasforgalmi létesítményként működjön, és az utasokat kényelmesebb, biztonságosabb környezet fogadja.
A felújítási munkálatok során megújulnak a terminál belső terei, kicserélik az elhasználódott padlóburkolatokat, valamint a szellőző- és klímaberendezések egyes elemeit. Korszerűsítik a mosdókat is, amelyek új kialakítást kapnak: akadálymentesített helyiségeket, baba-mama sarkot, valamint a VIP-részleget kiszolgáló funkciókat is biztosítanak. A beruházás teljes értéke 1,1 millió lej. A munkálatok idejére nem lesz bezárva a régi utasterminál. A kivitelező cégnek a munkálatokat az utasforgalom fenntartása mellett kell elvégeznie.
A repülőtér szolgáltatásainak javítása érdekében egy új, nagyobb kapacitású poggyászszállító-szalag beszerzésére is sor kerül. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy az utasok a leszállást követően gyorsabban vehessék át feladott poggyászukat. A beruházás megvalósítására a Maros Megyei Tanács 600 ezer lejt biztosít.
Maros Megyei Tanács Sajtóirodája
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