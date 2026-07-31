A multifokális kontaktlencse szabadsága

A multifokális kontaktlencse rendkívüli szabadságot nyújt azok számára, akik több szemüveget kell váltogassanak
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A negyven év felettiek számára egyre gyakoribb kihívás, hogy közelre és távolra is más korrekcióra van szükségük. A multifokális kontaktlencse kényelmes megoldást kínálhat azoknak, akik nem szeretnének több szemüveget váltogatni.
A negyvenes éveik után sokan tapasztalják, hogy már nem olyan egyszerű a látás, mint korábban.
Erre kínálnak modern alternatívát a multifokális kontaktlencsék.
A korszerű, akár harminc napig és éjszaka is viselhető lencsék lehetővé teszik, hogy a szem egyszerre alkalmazkodjon a különböző távolságokhoz. A megfelelően beállított multifokális lencsével nagyjából negyven centimétertől egészen a távoli tárgyakig éles maradhat a kép, így
A szakemberek szerint sokan azért halogatják a távoli korrekciót, mert nem szeretnének szemüveget viselni. Ilyenkor azonban gyakran kompromisszumot kötnek a látásukkal, és a mindennapokat a szükségesnél gyengébb látásélességgel élik. Pedig
A látás az egyik legfontosabb érzékszervünk, ezért amikor nem működik optimálisan, azt sokszor észre sem vesszük. A romló látás következménye lehet a fáradékonyság, az ingerlékenység vagy a figyelem csökkenése is, amelyet gyakran előbb vesz észre a család vagy a munkatársak, mint maga az érintett.
A multifokális kontaktlencse különösen azoknak lehet jó választás, akik
A megoldásnak nincs felső korhatára sem: a tapasztalatok szerint még a hetvenes éveikben járó páciensek is sikeresen használhatják.
A havi költsége egy ilyen kontaktlencsének általában 150 és 300 lej között mozog, a legtöbb esetben pedig már az alacsonyabb árkategóriában is hatékony megoldás található. Sokan úgy vélik, kevés olyan befektetés létezik, amely akkora életminőség-javulást hozhat, mint az, ha újra tisztán és kényelmesen látjuk a világot.
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