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A multifokális kontaktlencse szabadsága

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A multifokális kontaktlencse rendkívüli szabadságot nyújt azok számára, akik több szemüveget kell váltogassanak

Fotó: Forrás: gbodi.com

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A cikk a Best Optic szakmai együttműködésével jött létre.

A negyven év felettiek számára egyre gyakoribb kihívás, hogy közelre és távolra is más korrekcióra van szükségük. A multifokális kontaktlencse kényelmes megoldást kínálhat azoknak, akik nem szeretnének több szemüveget váltogatni.

Nagy Lilla

2026. július 31., 16:122026. július 31., 16:12

A negyvenes éveik után sokan tapasztalják, hogy már nem olyan egyszerű a látás, mint korábban.

Az olvasáshoz külön szemüveg kellene, de távolra is jól jönne a korrekció, így könnyen előfordulhat, hogy egyszerre két szemüveget is használnak.

Erre kínálnak modern alternatívát a multifokális kontaktlencsék.

A korszerű, akár harminc napig és éjszaka is viselhető lencsék lehetővé teszik, hogy a szem egyszerre alkalmazkodjon a különböző távolságokhoz. A megfelelően beállított multifokális lencsével nagyjából negyven centimétertől egészen a távoli tárgyakig éles maradhat a kép, így

olvasás, telefonhasználat, autóvezetés vagy vásárlás közben sem kell folyton szemüveget cserélni.

A szakemberek szerint sokan azért halogatják a távoli korrekciót, mert nem szeretnének szemüveget viselni. Ilyenkor azonban gyakran kompromisszumot kötnek a látásukkal, és a mindennapokat a szükségesnél gyengébb látásélességgel élik. Pedig

a jó látás nemcsak kényelmi kérdés: hatással van a magabiztosságra, a koncentrációra és az általános közérzetre is.

A látás az egyik legfontosabb érzékszervünk, ezért amikor nem működik optimálisan, azt sokszor észre sem vesszük. A romló látás következménye lehet a fáradékonyság, az ingerlékenység vagy a figyelem csökkenése is, amelyet gyakran előbb vesz észre a család vagy a munkatársak, mint maga az érintett.

A multifokális kontaktlencse különösen azoknak lehet jó választás, akik

aktív életet élnek, és nem szeretnék, hogy a szemüveg korlátozza őket a mindennapi tevékenységek során.

A megoldásnak nincs felső korhatára sem: a tapasztalatok szerint még a hetvenes éveikben járó páciensek is sikeresen használhatják.

A havi költsége egy ilyen kontaktlencsének általában 150 és 300 lej között mozog, a legtöbb esetben pedig már az alacsonyabb árkategóriában is hatékony megoldás található. Sokan úgy vélik, kevés olyan befektetés létezik, amely akkora életminőség-javulást hozhat, mint az, ha újra tisztán és kényelmesen látjuk a világot.

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