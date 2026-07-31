Finomhangolják az okos jelzőlámpa-rendszert Marosvásárhelyen – hol lesznek változások?

Fotó: Haáz Vince
Újabb marosvásárhelyi útkereszteződéseknél és átjáróknál helyezik üzembe az új jelzőlámpákat az okos forgalomirányító-rendszer részeként. Soós Zoltán polgármester szerint segítenek, gyorsítják a haladást.
Marosvásárhelyen az elkövetkező időszakban üzemelik be az intelligens jelzőlámparendszer második szakaszát,
Eddig negyven okos-jelzőlámpa működött, most újabb 24-et csatlakoztatnak.
A legutóbbi tanácsülésen, csütörtökön megszavazták, hogy kiegészítik az intelligens jelzőlámparendszer beüzemelésére jóváhagyott összeget, megemelve azt. Mint Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere elmondta, erre azért volt szükség, mert
Mint ismert, az okos jelzőlámpákat uniós támogatásból szerelték fel Marosvásárhelyre, az erre a célra elnyert támogatás összege 15 millió lej.
Fotó: Haáz Vince
A városvezető szerint a jelzőlámparendszer segítségével gyorsabban lehet közlekedni a városban, például a Dózsa György utcában zöld folyosók vannak, de máshol is könnyebben tudnak haladni a gépkocsik.
Mindenhol, ahol a rendszer már működik, jelentősen csökkent a forgalomban eltöltött idő.
A virágóránál levő átjárókkal elégedetlenek a gyalogosok
Fotó: Haáz Vince
A polgármester a Székelyhonnak arról is beszélt, hogy most újabb útkereszteződéseket és átjárókat csatlakoztattak a rendszerhez. Példaként említette, hogy a Köztársaság téren is nyomógombos jelzőlámpát üzemelnek majd be,
figyelve arra, hogy a gyalogosok biztonságban tudjanak átkelni,
de az állandó gyalogosforgalom se akadályozza a gépkocsik haladását.
Kiemelte: amióta a városban nagyon sok átjárót jelzőlámpával láttak el, azóta nem történt gázolás, sokkal nagyobb biztonságban vannak a gyalogosok.
Megkérdeztük, hogy lehet-e még finomhangolni a főtéren, a virágóránál levő jelzőlámpákat, különösen a Bolyai tér felőli részt, ahol nagyon sokat kell várakozzanak a gyalogosok. Soós Zoltán elmondta, hogy jelenleg 120 másodpercet kell várjanak, ezt már többször csökkentették és még esetleg százra lehet csökkenteni, de annál kevesebbre már nem, hiszen az is cél, hogy
Fotó: Haáz Vince
Megemlítettük, hogy a Petőfi téren a Bernády szobor szomszédságában nagyon rövid idei tart a zöld jelzés, az idősebbek, kisgyerekkel közlekedők alig tudnak átmenni a kétsávos úton. A városvezető elmondta, hogy ott
Soós Zoltán szerint az intelligens jelzőlámparendszer beüzemelésre váró második szakasza is segíteni fog a gépkocsikkal haladóknak, hogy gyorsabban eljussanak a célpontig, de biztonságosabbá teszi a gyalogosok számára is az úton való átkelést.
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