Finomhangolják az okos jelzőlámpa-rendszert Marosvásárhelyen – hol lesznek változások?

Újabb marosvásárhelyi útkereszteződéseknél és átjáróknál helyezik üzembe az új jelzőlámpákat az okos forgalomirányító-rendszer részeként. Soós Zoltán polgármester szerint segítenek, gyorsítják a haladást.

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újabb útkereszteződéseket és átjárókat kapcsolva be a rendszerbe.

A legutóbbi tanácsülésen, csütörtökön megszavazták, hogy kiegészítik az intelligens jelzőlámparendszer beüzemelésére jóváhagyott összeget, megemelve azt. Mint Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere elmondta, erre azért volt szükség, mert

többek között változott az általános áfakulcs, így az eredeti összeget 142 000 lejjel kellett kiegészíteni.

Mint ismert, az okos jelzőlámpákat uniós támogatásból szerelték fel Marosvásárhelyre, az erre a célra elnyert támogatás összege 15 millió lej.

A városvezető szerint a jelzőlámparendszer segítségével gyorsabban lehet közlekedni a városban, például a Dózsa György utcában zöld folyosók vannak, de máshol is könnyebben tudnak haladni a gépkocsik.

Soós Zoltán szerint csúcsidőben a vegyipari kombináttól a belvárosig már körülbelül 20-25 perc alatt el lehet jutni, míg korábban ugyanez az út 40-45 percet vett igénybe.

Mindenhol, ahol a rendszer már működik, jelentősen csökkent a forgalomban eltöltött idő.

Mi lesz ezután?

A polgármester a Székelyhonnak arról is beszélt, hogy most újabb útkereszteződéseket és átjárókat csatlakoztattak a rendszerhez. Példaként említette, hogy a Köztársaság téren is nyomógombos jelzőlámpát üzemelnek majd be,

figyelve arra, hogy a gyalogosok biztonságban tudjanak átkelni,

de az állandó gyalogosforgalom se akadályozza a gépkocsik haladását.

Kiemelte: amióta a városban nagyon sok átjárót jelzőlámpával láttak el, azóta nem történt gázolás, sokkal nagyobb biztonságban vannak a gyalogosok.

Nem mindenki elégedett

Megkérdeztük, hogy lehet-e még finomhangolni a főtéren, a virágóránál levő jelzőlámpákat, különösen a Bolyai tér felőli részt, ahol nagyon sokat kell várakozzanak a gyalogosok. Soós Zoltán elmondta, hogy jelenleg 120 másodpercet kell várjanak, ezt már többször csökkentették és még esetleg százra lehet csökkenteni, de annál kevesebbre már nem, hiszen az is cél, hogy