Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Finomhangolják az okos jelzőlámpa-rendszert Marosvásárhelyen – hol lesznek változások?

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb marosvásárhelyi útkereszteződéseknél és átjáróknál helyezik üzembe az új jelzőlámpákat az okos forgalomirányító-rendszer részeként. Soós Zoltán polgármester szerint segítenek, gyorsítják a haladást.

Simon Virág

2026. július 31., 18:442026. július 31., 18:44

Marosvásárhelyen az elkövetkező időszakban üzemelik be az intelligens jelzőlámparendszer második szakaszát,

újabb útkereszteződéseket és átjárókat kapcsolva be a rendszerbe.

Hirdetés

Eddig negyven okos-jelzőlámpa működött, most újabb 24-et csatlakoztatnak.

Több pénzre volt szükség

A legutóbbi tanácsülésen, csütörtökön megszavazták, hogy kiegészítik az intelligens jelzőlámparendszer beüzemelésére jóváhagyott összeget, megemelve azt. Mint Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere elmondta, erre azért volt szükség, mert

többek között változott az általános áfakulcs, így az eredeti összeget 142 000 lejjel kellett kiegészíteni.

Mint ismert, az okos jelzőlámpákat uniós támogatásból szerelték fel Marosvásárhelyre, az erre a célra elnyert támogatás összege 15 millió lej.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Elégedett a rendszerrel

A városvezető szerint a jelzőlámparendszer segítségével gyorsabban lehet közlekedni a városban, például a Dózsa György utcában zöld folyosók vannak, de máshol is könnyebben tudnak haladni a gépkocsik.

Soós Zoltán szerint csúcsidőben a vegyipari kombináttól a belvárosig már körülbelül 20-25 perc alatt el lehet jutni, míg korábban ugyanez az út 40-45 percet vett igénybe.

Mindenhol, ahol a rendszer már működik, jelentősen csökkent a forgalomban eltöltött idő.

A virágóránál levő átjárókkal elégedetlenek a gyalogosok • Fotó: Haáz Vince Galéria

A virágóránál levő átjárókkal elégedetlenek a gyalogosok

Fotó: Haáz Vince

Mi lesz ezután?

A polgármester a Székelyhonnak arról is beszélt, hogy most újabb útkereszteződéseket és átjárókat csatlakoztattak a rendszerhez. Példaként említette, hogy a Köztársaság téren is nyomógombos jelzőlámpát üzemelnek majd be,

  • figyelve arra, hogy a gyalogosok biztonságban tudjanak átkelni,

  • de az állandó gyalogosforgalom se akadályozza a gépkocsik haladását.

Kiemelte: amióta a városban nagyon sok átjárót jelzőlámpával láttak el, azóta nem történt gázolás, sokkal nagyobb biztonságban vannak a gyalogosok.

Nem mindenki elégedett

Megkérdeztük, hogy lehet-e még finomhangolni a főtéren, a virágóránál levő jelzőlámpákat, különösen a Bolyai tér felőli részt, ahol nagyon sokat kell várakozzanak a gyalogosok. Soós Zoltán elmondta, hogy jelenleg 120 másodpercet kell várjanak, ezt már többször csökkentették és még esetleg százra lehet csökkenteni, de annál kevesebbre már nem, hiszen az is cél, hogy

a gyalogosok tudjanak haladni, de az is, hogy ne alakuljon ki hosszú gépkocsisor a belvárosban.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Megemlítettük, hogy a Petőfi téren a Bernády szobor szomszédságában nagyon rövid idei tart a zöld jelzés, az idősebbek, kisgyerekkel közlekedők alig tudnak átmenni a kétsávos úton. A városvezető elmondta, hogy ott

azért olyan rövid az gyalogosoknak biztosított idő, mert másképp feltorlódnak a gépkocsik és bedugul a főtér.

Soós Zoltán szerint az intelligens jelzőlámparendszer beüzemelésre váró második szakasza is segíteni fog a gépkocsikkal haladóknak, hogy gyorsabban eljussanak a célpontig, de biztonságosabbá teszi a gyalogosok számára is az úton való átkelést.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Jól látszanak a Suta-tó helyreállításánál a változások
Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon
A lettek kiverték az FCSB-t, a Loki továbbjutott a Konferencia Ligában
Megváltozik a jogosítvány: íme az új szabályok, a digitális vezetői engedély és a határidők
Továbblépett a Kolozsvári CFR és a Fradi, búcsúzott a Paks
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Jól látszanak a Suta-tó helyreállításánál a változások
Székelyhon

Jól látszanak a Suta-tó helyreállításánál a változások
Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon
Székelyhon

Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon
A lettek kiverték az FCSB-t, a Loki továbbjutott a Konferencia Ligában
Székely Sport

A lettek kiverték az FCSB-t, a Loki továbbjutott a Konferencia Ligában
Megváltozik a jogosítvány: íme az új szabályok, a digitális vezetői engedély és a határidők
Krónika

Megváltozik a jogosítvány: íme az új szabályok, a digitális vezetői engedély és a határidők
Továbblépett a Kolozsvári CFR és a Fradi, búcsúzott a Paks
Székely Sport

Továbblépett a Kolozsvári CFR és a Fradi, búcsúzott a Paks
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 31., péntek

Országos energetikai válsághelyzetet hirdetnek augusztusra

Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.

Országos energetikai válsághelyzetet hirdetnek augusztusra
Országos energetikai válsághelyzetet hirdetnek augusztusra
2026. július 31., péntek

Országos energetikai válsághelyzetet hirdetnek augusztusra
Hirdetés
2026. július 31., péntek

Kritikusan alacsony marad a Duna vízhozama

Duna vízhozama továbbra is alacsony marad, augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható – közölte csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).

Kritikusan alacsony marad a Duna vízhozama
Kritikusan alacsony marad a Duna vízhozama
2026. július 31., péntek

Kritikusan alacsony marad a Duna vízhozama
2026. július 31., péntek

Magyar Péter: kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját

Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson.

Magyar Péter: kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját
Magyar Péter: kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját
2026. július 31., péntek

Magyar Péter: kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját
2026. július 31., péntek

Kormánytöbbség kialakításán dolgozik a PSD elnöke

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján egy új kormány csak szűk többséggel, valamivel több mint 240 szavazattal kaphatna bizalmat a parlamentben.

Kormánytöbbség kialakításán dolgozik a PSD elnöke
Kormánytöbbség kialakításán dolgozik a PSD elnöke
2026. július 31., péntek

Kormánytöbbség kialakításán dolgozik a PSD elnöke
Hirdetés
2026. július 31., péntek

Vidéken is van lehetőség vért adni

Mezőrücsre telepednek ki augusztus 3-án, hétfőn a marosvásárhelyi vérközpont szakemberei, lehetőséget adva a véradásra.

Vidéken is van lehetőség vért adni
Vidéken is van lehetőség vért adni
2026. július 31., péntek

Vidéken is van lehetőség vért adni
2026. július 31., péntek

Több mint 130 állást kellene betölteni a csíkszeredai kórházban, de ennek csak a felét lehet meghirdetni

Csak részben orvosolja a székelyföldi orvos- és személyzethiányt az egészségügyi létszámstop feloldása.

Több mint 130 állást kellene betölteni a csíkszeredai kórházban, de ennek csak a felét lehet meghirdetni
Több mint 130 állást kellene betölteni a csíkszeredai kórházban, de ennek csak a felét lehet meghirdetni
2026. július 31., péntek

Több mint 130 állást kellene betölteni a csíkszeredai kórházban, de ennek csak a felét lehet meghirdetni
2026. július 31., péntek

50 ezer euróig terjedő állami támogatást kaphatnak a sertés- és szarvasmarha-tenyésztők

Döntő házként elfogadta pénteken a képviselőház a sertés- és szarvasmarhatenyésztők idei állami támogatásáról szóló törvénytervezetet.

50 ezer euróig terjedő állami támogatást kaphatnak a sertés- és szarvasmarha-tenyésztők
50 ezer euróig terjedő állami támogatást kaphatnak a sertés- és szarvasmarha-tenyésztők
2026. július 31., péntek

50 ezer euróig terjedő állami támogatást kaphatnak a sertés- és szarvasmarha-tenyésztők
Hirdetés
2026. július 31., péntek

A multifokális kontaktlencse szabadsága

A negyven év felettiek számára egyre gyakoribb kihívás, hogy közelre és távolra is más korrekcióra van szükségük. A multifokális kontaktlencse kényelmes megoldást kínálhat azoknak, akik nem szeretnének több szemüveget váltogatni.

A multifokális kontaktlencse szabadsága
A multifokális kontaktlencse szabadsága
2026. július 31., péntek

A multifokális kontaktlencse szabadsága
2026. július 31., péntek

Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon

10 lej 58 banira emelkedett a dízel literenkénti ára pénteken a Lukoil-töltőállomásokon. Az felülmúlta a csütörtöki, rekordnak számító 10,53 lejes árat is.

Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon
Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon
2026. július 31., péntek

Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon
2026. július 31., péntek

Elfogadták az új általános városrendezési tervet (PUG) Csíkszeredában

Több mint 200 hektárnyi területet nyit meg lakhatási célokra Csíkszeredában az új általános városrendezési terv (PUG), amelyet pénteken fogadtak el az önkormányzati képviselők. Ipari fejlesztésre pedig 93 hektáron jelölt ki fejlesztési területet.

Elfogadták az új általános városrendezési tervet (PUG) Csíkszeredában
Elfogadták az új általános városrendezési tervet (PUG) Csíkszeredában
2026. július 31., péntek

Elfogadták az új általános városrendezési tervet (PUG) Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!