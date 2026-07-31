Kritikusan alacsony marad a Duna vízhozama

Duna vízhozama továbbra is alacsony marad, augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható – közölte csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).

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A hidrológusok július 30. és augusztus 6. közötti időszakra szóló előrejelzése szerint Duna vízhozama a folyam országba való belépési pontjánál, Báziásnál enyhén csökken, és

A Duna eddigi legalacsonyabb vízhozamát 1985-ben mérték, akkor 1400 köbméter/másodperc volt.

Ez az érték jóval elmarad a 4700 köbméter/másodperces júliusi és az 3900 köbméter/másodperces augusztusi sokéves átlagtól.

A középtávú előrejelzések szerint a Duna vízhozama augusztus 10-12-éig 1450 köbméter/másodperc körül stagnál majd, ami a folyam felső, ausztriai vízgyűjtő területén várható csapadéknak tulajdonítható – írja az Agerpres.

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Augusztus 12-e után a Duna vízhozama a romániai szakaszon fokozatosan növekedni fog a hónap végéig. Az emelkedés üteme