Vidéken is van lehetőség vért adni

Hétfőn Mezőrücsön lehet vért adni. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Mezőrücsre telepednek ki augusztus 3-án, hétfőn a marosvásárhelyi vérközpont szakemberei, lehetőséget adva a véradásra.
A Mezőségen levő Mezőrücsre szállnak ki a marosvásárhelyi vérközpont munkatársai augusztus 3-án. Mint közösségi oldalukon írják,
Fontos tudnivaló, hogy az lehet véradó, aki legalább 55 (nők esetében) vagy 60 kiló (férfiak), egészséges, nincs gyógyszeres kezelés alatt, az elmúlt fél évben nem volt műtve, és a véradást megelőző 48 órában nem fogyasztott alkoholt.
A marosvásárhelyi vérközpont azért szervezi meg a vidéki kiszállást, mert nyári időszakban a városban jelentősen lecsökken az önkéntesek száma, de vidéken, különösen azokon a helyeken, ahol rég vagy egyáltalán nem jártak, mindig akadnak olyanok, akik segíteni akarnak.
Csak részben orvosolja a székelyföldi orvos- és személyzethiányt az egészségügyi létszámstop feloldása.
Döntő házként elfogadta pénteken a képviselőház a sertés- és szarvasmarhatenyésztők idei állami támogatásáról szóló törvénytervezetet.
A negyven év felettiek számára egyre gyakoribb kihívás, hogy közelre és távolra is más korrekcióra van szükségük. A multifokális kontaktlencse kényelmes megoldást kínálhat azoknak, akik nem szeretnének több szemüveget váltogatni.
10 lej 58 banira emelkedett a dízel literenkénti ára pénteken a Lukoil-töltőállomásokon. Az felülmúlta a csütörtöki, rekordnak számító 10,53 lejes árat is.
Több mint 200 hektárnyi területet nyit meg lakhatási célokra Csíkszeredában az új általános városrendezési terv (PUG), amelyet pénteken fogadtak el az önkormányzati képviselők. Ipari fejlesztésre pedig 93 hektáron jelölt ki fejlesztési területet.
A Maros Megyei Tanács mai ülésén költségvetés-kiegészítést fogadott el, amelynek keretében összesen 1,7 millió lejt különített el a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér számára két fontos beruházás megvalósítására.
Hétfőn kezdődik a pótérettségi a román nyelvi kompetenciák szóbeli felmérésével, amely kedden is folytatódik.
Nem zárta le az egészségügyi rendszerben kedden kirobbantott általános sztrájkot a Sanitas szakszervezet, csak felfüggesztette azt pénteken. Azért döntöttek az utóbbi mellett, mert a felfüggesztett tiltakozást szükség esetén bármikor újraindíthatják.
A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag-ellátásában – közölte pénteken a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyag-forgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek.
szóljon hozzá!