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Vidéken is van lehetőség vért adni

Hétfőn Mezőrücsön lehet vért adni. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Hétfőn Mezőrücsön lehet vért adni. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Mezőrücsre telepednek ki augusztus 3-án, hétfőn a marosvásárhelyi vérközpont szakemberei, lehetőséget adva a véradásra.

Simon Virág

2026. július 31., 17:362026. július 31., 17:36

A Mezőségen levő Mezőrücsre szállnak ki a marosvásárhelyi vérközpont munkatársai augusztus 3-án. Mint közösségi oldalukon írják,

a helyi kultúrotthonban hétfőn 8-13 óra között várják a véradókat.

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Fontos tudnivaló, hogy az lehet véradó, aki legalább 55 (nők esetében) vagy 60 kiló (férfiak), egészséges, nincs gyógyszeres kezelés alatt, az elmúlt fél évben nem volt műtve, és a véradást megelőző 48 órában nem fogyasztott alkoholt.

A marosvásárhelyi vérközpont azért szervezi meg a vidéki kiszállást, mert nyári időszakban a városban jelentősen lecsökken az önkéntesek száma, de vidéken, különösen azokon a helyeken, ahol rég vagy egyáltalán nem jártak, mindig akadnak olyanok, akik segíteni akarnak.

Marosszék
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