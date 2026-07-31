Vidéken is van lehetőség vért adni

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Fontos tudnivaló, hogy az lehet véradó, aki legalább 55 (nők esetében) vagy 60 kiló (férfiak), egészséges, nincs gyógyszeres kezelés alatt, az elmúlt fél évben nem volt műtve, és a véradást megelőző 48 órában nem fogyasztott alkoholt.

A marosvásárhelyi vérközpont azért szervezi meg a vidéki kiszállást, mert nyári időszakban a városban jelentősen lecsökken az önkéntesek száma, de vidéken, különösen azokon a helyeken, ahol rég vagy egyáltalán nem jártak, mindig akadnak olyanok, akik segíteni akarnak.