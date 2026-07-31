Több mint 130 állást kellene betölteni a csíkszeredai kórházban, de ennek csak a felét lehet meghirdetni

Fotó: Borbély Fanni
Csak részben orvosolja a székelyföldi orvos- és személyzethiányt az egészségügyi létszámstop feloldása.
2026. július 31., 17:182026. július 31., 17:18
2026. július 31., 17:192026. július 31., 17:19
A csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban több mint száz állást kellene betölteni, de alig felét hirdethetik meg – közölte pénteken a székelyföldi egészségügyi intézmény az Agerpres hírügynökséggel.
Az évek óta akut orvos- és ápolóhiánnyal küzdő kórház
Ezzel szemben 136 betöltetlen állásra kellene sürgősen személyzetet alkalmazni. Főként
A létszámhiány a kórház valamennyi osztályát érinti, de a legnagyobb gondot a sebészet, műtők, onkológia, kardiológia, neurológia és belgyógyászati osztály munkájában okozza – olvasható az MTI szemléjében.
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