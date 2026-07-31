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Több mint 130 állást kellene betölteni a csíkszeredai kórházban, de ennek csak a felét lehet meghirdetni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Csak részben orvosolja a székelyföldi orvos- és személyzethiányt az egészségügyi létszámstop feloldása.

Székelyhon

2026. július 31., 17:182026. július 31., 17:18

2026. július 31., 17:192026. július 31., 17:19

A csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban több mint száz állást kellene betölteni, de alig felét hirdethetik meg – közölte pénteken a székelyföldi egészségügyi intézmény az Agerpres hírügynökséggel.

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Az évek óta akut orvos- és ápolóhiánnyal küzdő kórház

idén 53 betöltetlen állást hirdethet meg, miután a kormány feloldotta az egészségügyi létszámstopot.

Ezzel szemben 136 betöltetlen állásra kellene sürgősen személyzetet alkalmazni. Főként

orvosok, egészségügyi asszisztensek, ápolók, beteghordók hiányoznak a rendszerből.

A létszámhiány a kórház valamennyi osztályát érinti, de a legnagyobb gondot a sebészet, műtők, onkológia, kardiológia, neurológia és belgyógyászati osztály munkájában okozza – olvasható az MTI szemléjében.

Csíkszék Csíkszereda
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