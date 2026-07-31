Több mint 130 állást kellene betölteni a csíkszeredai kórházban, de ennek csak a felét lehet meghirdetni

2026. július 31., péntek

A multifokális kontaktlencse szabadsága

A negyven év felettiek számára egyre gyakoribb kihívás, hogy közelre és távolra is más korrekcióra van szükségük. A multifokális kontaktlencse kényelmes megoldást kínálhat azoknak, akik nem szeretnének több szemüveget váltogatni.