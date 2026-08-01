9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással

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Informatikai csalás ügyében nyomoz a rendőrség, miután egy kézdivásárhelyi személy 9500 lejt veszített egy megtévesztő SMS következtében
A rendőrség tájékoztatása szerint július 31-én érkezett bejelentés arról, hogy ismeretlen elkövetők jogosulatlanul 9500 lejt emeltek le egy bankszámláról. Az áldozat elmondása szerint az előző este SMS-t kapott, amelyben arról értesítették, hogy sürgősen be kell fizetnie egy állítólagos parkolási bírságot. Az üzenet egy hivatkozást is tartalmazott, amelyen keresztül a befizetést kellett volna elvégeznie.
Az ügyben ügyészségi felügyelet mellett folyik az eljárás. A rendőrök jelenleg az elkövetők azonosításán dolgoznak, valamint megteszik a szükséges törvényes intézkedéseket.
A hatóságok ismét felhívják a lakosság figyelmét az online csalások veszélyeire. Arra kérik az embereket, hogy
ne kattintsanak e-mailben vagy SMS-ben érkező ismeretlen linkekre,
ne fizessenek be sürgető hangvételű felszólítások alapján különféle díjakat vagy bírságokat.
A rendőrség hangsúlyozza:
A szakemberek azt tanácsolják, hogy fizetés előtt mindig ellenőrizzék a feladót, és kizárólag a szolgáltató hivatalos honlapján vagy mobilalkalmazásában intézzék a tranzakciókat.
Amennyiben valaki mégis megadta érzékeny banki adatait egy hamis weboldalon, haladéktalanul értesítse bankját a bankkártya zárolása érdekében, és tegyen feljelentést a rendőrségen.
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