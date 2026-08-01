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9500 lejt emeltek le egy kézdivásárhelyi lakos számlájáról SMS-es csalással

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Informatikai csalás ügyében nyomoz a rendőrség, miután egy kézdivásárhelyi személy 9500 lejt veszített egy megtévesztő SMS következtében

Székelyhon

2026. augusztus 01., 17:202026. augusztus 01., 17:20

A rendőrség tájékoztatása szerint július 31-én érkezett bejelentés arról, hogy ismeretlen elkövetők jogosulatlanul 9500 lejt emeltek le egy bankszámláról. Az áldozat elmondása szerint az előző este SMS-t kapott, amelyben arról értesítették, hogy sürgősen be kell fizetnie egy állítólagos parkolási bírságot. Az üzenet egy hivatkozást is tartalmazott, amelyen keresztül a befizetést kellett volna elvégeznie.

Miután a sértett követte az utasításokat, és a fizetés során megadta bankkártyája adatait, rövid időn belül észlelte, hogy számlájáról 9500 lejt vontak le.

Az ügyben ügyészségi felügyelet mellett folyik az eljárás. A rendőrök jelenleg az elkövetők azonosításán dolgoznak, valamint megteszik a szükséges törvényes intézkedéseket.

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A hatóságok ismét felhívják a lakosság figyelmét az online csalások veszélyeire. Arra kérik az embereket, hogy

  • ne kattintsanak e-mailben vagy SMS-ben érkező ismeretlen linkekre,

  • ne fizessenek be sürgető hangvételű felszólítások alapján különféle díjakat vagy bírságokat.

A rendőrség hangsúlyozza:

közlekedési vagy parkolási bírságok ügyében nem küld SMS-ben fizetési felszólítást.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy fizetés előtt mindig ellenőrizzék a feladót, és kizárólag a szolgáltató hivatalos honlapján vagy mobilalkalmazásában intézzék a tranzakciókat.

Bankkártyaadataikat soha ne adják meg e-mailben vagy SMS-ben érkező linkeken megnyíló oldalakon.

Amennyiben valaki mégis megadta érzékeny banki adatait egy hamis weboldalon, haladéktalanul értesítse bankját a bankkártya zárolása érdekében, és tegyen feljelentést a rendőrségen.

Kovászna megye Háromszék
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