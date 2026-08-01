Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb

Jelenleg kopár domb. És sokáig az is marad Sepsiszentgyörgy déli határában az egykori szeméttelep

Harminc évig nem szabad hozzányúlni a háromszéki városok régi, használaton kívüli szeméttelepeihez, több városban mégis keresik a terület felhasználási lehetőségeit. A sepsiszentgyörgyi aktuális helyzetről érdeklődtünk.

Bodor Tünde 2026. augusztus 01., 17:242026. augusztus 01., 17:24

A sepsiszentgyörgyi szeméttelepet 2015-ben zárták be, a lécfalvi hulladéktelep megnyitása előtt. Akkor hétezer teherautónyi földdel takarták le,

a rothadásból, bomlásból eredő gázokat elvezették egy tartályba, ahol kontrolláltan elégették, mert az azt hasznosító berendezés kiépítése nem lett volna kifizetődő.

A szemétdomb kiszárítását szolgálja a bentonit takaróréteg, amely vízhatlanul lezárja a dombot, így víz és levegő híján az évek során lassan abbamarad a bomlás és a csurgalék keletkezése, illetve a biogáz termelődése.

A vízhatlan zárórétegre került a föld, azt pedig bevetették fűmaggal. Jelenleg a Tega köztisztasági vállalat kezeli a telepet – ez tulajdonképpen őrzést és kaszálást jelent.

Bokrok, fák nem nőhetnek a területen, mert gyökerük megsértheti a záróréteget.

Az első pár évben fokozott figyelmet igényelt a domb: nagyon sokszor helyszíneltek, hogy az esetleges repedéseket idejében észrevegyék, mert ezek a domb megcsúszását is okozhatták volna, magyarázta Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója.

Fotó: Bodor Tünde

Jelenleg minden rendben van a szemétteleppel, mint ahogy a többi Kovászna megyei városban (Kézdivásárhely, Kovászna, Bodzaforduló) bezárt hulladéklerakóval is. A környezetőrség is rendszeresen ellenőrzi ezeket, kijár a helyszínre méréseket végezni, közölte még az igazgató. Hirdetés A használaton kívüli, ökologizált hulladéktelepeket harminc évig kell figyelni, addig tilos bármit kezdeni a területekkel. Ily módon kizárt az is, hogy például a sepsiszentgyörgyit szabadidős övezetként hasznosítsák, amint annak idején azt civil szervezetek is javasolták.

Arra esetleg lenne lehetőség, hogy napelemeket telepítsenek oda,