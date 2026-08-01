Évtizedekig passzív szereplője lesz Sepsiszentgyörgy életének a volt szemétdomb

Jelenleg kopár domb. És sokáig az is marad Sepsiszentgyörgy déli határában az egykori szeméttelep
Fotó: Bodor Tünde
Harminc évig nem szabad hozzányúlni a háromszéki városok régi, használaton kívüli szeméttelepeihez, több városban mégis keresik a terület felhasználási lehetőségeit. A sepsiszentgyörgyi aktuális helyzetről érdeklődtünk.
A sepsiszentgyörgyi szeméttelepet 2015-ben zárták be, a lécfalvi hulladéktelep megnyitása előtt. Akkor
hétezer teherautónyi földdel takarták le,
a rothadásból, bomlásból eredő gázokat elvezették egy tartályba, ahol kontrolláltan elégették, mert az azt hasznosító berendezés kiépítése nem lett volna kifizetődő.
A szemétdomb kiszárítását szolgálja a bentonit takaróréteg, amely vízhatlanul lezárja a dombot, így víz és levegő híján az évek során lassan abbamarad a bomlás és a csurgalék keletkezése, illetve a biogáz termelődése.
A vízhatlan zárórétegre került a föld, azt pedig bevetették fűmaggal.
Jelenleg a Tega köztisztasági vállalat kezeli a telepet – ez tulajdonképpen őrzést és kaszálást jelent.
Az első pár évben fokozott figyelmet igényelt a domb: nagyon sokszor helyszíneltek, hogy az esetleges repedéseket idejében észrevegyék, mert ezek a domb megcsúszását is okozhatták volna, magyarázta Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója.
Fotó: Bodor Tünde
Jelenleg minden rendben van a szemétteleppel, mint ahogy a többi Kovászna megyei városban (Kézdivásárhely, Kovászna, Bodzaforduló) bezárt hulladéklerakóval is. A környezetőrség is rendszeresen ellenőrzi ezeket, kijár a helyszínre méréseket végezni, közölte még az igazgató.
A használaton kívüli, ökologizált hulladéktelepeket harminc évig kell figyelni, addig tilos bármit kezdeni a területekkel. Ily módon kizárt az is, hogy például a sepsiszentgyörgyit szabadidős övezetként hasznosítsák, amint annak idején azt civil szervezetek is javasolták.
legalábbis ez felmerült ötletként a többi hasonló létesítmény kezelőjével folytatott konzultációk során. Éppen csak meg kell találni a módját annak, hogyan lehet oda felállítani az elemeket anélkül, hogy a tartószerkezet megsértené a bentonit réteget, árulta el Ambrus József.
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