Több száz diák eshet el az iskolai meleg ebédtől az új tanévben Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Haáz Vince
Tanügyi intézmények, valamint a sepsiszentgyörgyi gyerekeket érintő határozattervezetek voltak többek között a sepsiszentgyörgyi önkormányzat júliusi rendes ülésének napirendjén.
Több mint hétszáz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben meleg ebéd nélkül, mert a vonatkozó kormányhatározat (1170/2025) nem az év, hanem csak a 2025/2026-os tanév végéig rendelkezett azon iskolákról, melyek haszonélvezői lehetnek e programnak.
Bár a sepsiszentgyörgyi tanácsnak megvan a költségvetésben elkülönített pénze a program működtetésére,
ahhoz, hogy a tanév kezdetétől valóban megkaphassa a meleg ebédet a Néri Szent Fülöp és a Gödri Ferenc Általános Iskola több száz diákja – tudatta Sztakics Éva alpolgármester. Éppen ezért vissza kellett vonni az ülés napirendjéről az erre vonatkozó határozattervezeteket.
Sikerült viszont jóváhagyni a város hitelfelvételét, az őrkői óvoda befejezésére szánt 5,6 millió lejes kölcsönt öt éves futamidőre vette fel a város.
A Gödri Ferenc Általános Iskola soron következő felújításához a város költségén elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, ám menet közben kiderült,
A város szeretne az országos földrengésbiztonsági programból pénzt szerezni erre a munkálatra.
A Tamási Áron Színház felújítása miatt az önkormányzat az intézmény rendelkezésére bocsátotta a volt dohánygyár második emeletének egy részét. A román Andrei Muresanu Színház is tervezte az épület kibővítését, de az önkormányzat pénzhiány miatt halasztotta a munkálatot, így ő is megkapta a dohánygyár első emeleti tereinek egy részét kezelésbe.
Meghosszabbították annak az épületnek a bérleti szerződését, amelyben jelenleg működik a Sapientia EMTE, így 2028 szeptember 25-ig
Jóváhagyták a tanácsosok két újabb vállalkozás betelepedését a város ipari parkjába és az ezzel járó kedvezmények igénybevételét. A fiataloknak jó hír, hogy a Borvíz utcai Gyere haza program részeként épülő házak mellett 13 újabb parcellát létesített a város, tehát fogadnak újabb kéréseket a városbeli fiataloktól.
A Textilesek sétány felújításának 2,5 millió lejes költségét nagy részben fedezi ugyan az Anghel Saligny-program, de bőven marad fizetnivalója a városnak is: az utcában levő földalatti infrastruktúra kicserélése nem finanszírozható a programból, így a közel 200 méter esővíz-, szennyvízcsatorna és a vízvezeték lefektetésének a költségét, az összköltség szinte felét a város állja.
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