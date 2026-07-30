Több száz diák eshet el az iskolai meleg ebédtől az új tanévben Sepsiszentgyörgyön

Tanügyi intézmények, valamint a sepsiszentgyörgyi gyerekeket érintő határozattervezetek voltak többek között a sepsiszentgyörgyi önkormányzat júliusi rendes ülésének napirendjén.

Bodor Tünde 2026. július 30., 20:582026. július 30., 20:58

Több mint hétszáz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben meleg ebéd nélkül, mert a vonatkozó kormányhatározat (1170/2025) nem az év, hanem csak a 2025/2026-os tanév végéig rendelkezett azon iskolákról, melyek haszonélvezői lehetnek e programnak. Hirdetés Bár a sepsiszentgyörgyi tanácsnak megvan a költségvetésben elkülönített pénze a program működtetésére,

a kormány mulasztása miatt nem lehet megtenni a szükséges előkészületeket

ahhoz, hogy a tanév kezdetétől valóban megkaphassa a meleg ebédet a Néri Szent Fülöp és a Gödri Ferenc Általános Iskola több száz diákja – tudatta Sztakics Éva alpolgármester. Éppen ezért vissza kellett vonni az ülés napirendjéről az erre vonatkozó határozattervezeteket. Sikerült viszont jóváhagyni a város hitelfelvételét, az őrkői óvoda befejezésére szánt 5,6 millió lejes kölcsönt öt éves futamidőre vette fel a város. A Gödri Ferenc Általános Iskola soron következő felújításához a város költségén elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, ám menet közben kiderült,

az épület egy földrengésveszélyes zónában van, így szerkezeti megerősítés is szükséges.

A város szeretne az országos földrengésbiztonsági programból pénzt szerezni erre a munkálatra. A Tamási Áron Színház felújítása miatt az önkormányzat az intézmény rendelkezésére bocsátotta a volt dohánygyár második emeletének egy részét. A román Andrei Muresanu Színház is tervezte az épület kibővítését, de az önkormányzat pénzhiány miatt halasztotta a munkálatot, így ő is megkapta a dohánygyár első emeleti tereinek egy részét kezelésbe. Meghosszabbították annak az épületnek a bérleti szerződését, amelyben jelenleg működik a Sapientia EMTE, így 2028 szeptember 25-ig

maradhat a Csíki utcai épületben az egyetem sepsiszentgyörgyi kara.