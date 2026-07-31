Ro-Alert rendszerrel könnyebben megy az eltűntek keresése is

Kovászna megyében 2026 első félévében a rendőrség illetékességébe 3000, a 112-es sürgősségi számon érkezett hívást utaltak
Fotó: Borbély Fanni
Nőtt a bűncselekmények, a családon belüli erőszakos esetek és a balesetek száma Kovászna megyében az év első felében, miközben bővült a rendőrség állománya is. Féléves értékelőjében a megyei rendőr-főkapitány a Ro-Alert rendszerről is beszélt.
Egy nagyon friss eset beszámolójával kezdődött a csütörtöki sajtóesemény Sepsiszentgyörgyön: Alin Pahonțunak, Kovászna megye rendőrparancsnokának beszámolója szerint szerda éjjel egy több résztvevős sepsiszentgyörgyi konfliktusba kellett beavatkozniuk, az akció során pedig az egyik rendőr könnyebben megsérült. Az ügyben hatóság elleni erőszak miatt folyik nyomozás, az ügyészség felügyeletével.
2026 első félévében a rendőrség illetékességébe mintegy 3000, a 112-es sürgősségi számon érkezett hívást utaltak, de a rendfenntartóknak ennél legalább ezerrel több beavatkozásuk volt.
A 2000 esetből 34 irányult emberek ellen, és majdnem ennyi a vagyon elleni bűncselekmények száma is.
Alin Pahonțu rendőrparancsnok ismertette az első félévi mérleget
Fotó: Tuchiluș Alex
Az emberek elleni bűncselekmények csökkenő tendenciát mutatnak, a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lakásból, autóból való lopások és különösen a csalások száma viszont jelentősen nőtt. Ez közel 30 százalékos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Idén 62 lopást követtek el, az okozott károk azonban viszonylag alacsonyak.
– mondta a rendőrparancsnok.
Az első hat hónapban nem követtek el gyilkosságot a megyében, noha volt két gyilkossági kísérlet és hat rablás. Minden esetben gyorsan elfogták az elkövetőket.
Nőtt a családon belüli erőszakos esetek száma is. Alin Pahonțu szerint ez főleg azzal magyarázható, hogy
A 644 jelzett eset 15 százalékos növekedést jelent a tavalyi év első félévéhez képest. 249 esetben igazolódott be, hogy veszélyben voltak a családtagok, de csak harmaduk egyezett bele abba, hogy távoltartást rendeljenek el az erőszakoskodóval szemben: 87 ilyen végzés született, 53 személy kapott nyomkövetőt. Összesen 278 bűnügyi dossziét nyitottak családon belüli erőszak ügyében.
Nőtt az erdészeti bűncselekmények száma is, közel 35 százalékkal: 174 ilyen szerepel a féléves statisztikában. A 477 jegyzett kihágás 342 ezer lejnyi bírságot vont maga után, 883 köbméter fát koboztak el.
A gazdasági bűncselekmények közül 23 szerepel a nyilvántartásban, és ugyanennyi házkutatást tartottak, amelyek eredményeként 9 személyt kísértek be kihallgatásra. A rendőrség elkobzott
1400 liter alkoholt,
132 köbméter faanyagot,
33 tonna textilhulladékot,
620 darab hamisított márkás ruhadarabot, illetve cipőt
és 478 liter mosószert.
Csempészetből származó 81 ezer szál cigarettát és 100 ezer euró értékű ingóságot is lefoglaltak, illetve 13 millió lej értékű ingó- és ingatlanvagyont zároltak az államnak okozott kár megtérítésére.
Hatékony a Ro-Alert rendszer, főként az eltűnt személyek esetében
Fotó: Képernyőmentés / ro-alert.ro
A rendőrparancsnok kiemelte, nagyon hatékony és eredményes a Ro-Alert rendszer működése az eltűnt személyek eseteiben,
Idén 57 bejelentést kaptak eltűntekről, közülük 26 felnőtt volt, a többi gyermek, többségük önként távozott. Az 57 eltűntből 54-et megtaláltak, a többieket – mind felnőtteket – még keresik.
Az elmúlt hat hónapban 66 személyt alkalmaztak a rendőrség kötelékében, mindnyájukat operatív egységekbe, 8-an pedig távoztak a rendszerből – közölte a Kovászna Megyei Rendőrség vezetője.
A Ro-Alert Románia hivatalos veszélyhelyzeti mobil riasztórendszere, amely azonnali, közvetlen figyelmeztetést küld a lakosságnak az életet és egészséget fenyegető kritikus helyzetekben.
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