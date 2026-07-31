Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ro-Alert rendszerrel könnyebben megy az eltűntek keresése is

Kovászna megyében 2026 első félévében a rendőrség illetékességébe 3000, a 112-es sürgősségi számon érkezett hívást utaltak • Fotó: Borbély Fanni

Kovászna megyében 2026 első félévében a rendőrség illetékességébe 3000, a 112-es sürgősségi számon érkezett hívást utaltak

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nőtt a bűncselekmények, a családon belüli erőszakos esetek és a balesetek száma Kovászna megyében az év első felében, miközben bővült a rendőrség állománya is. Féléves értékelőjében a megyei rendőr-főkapitány a Ro-Alert rendszerről is beszélt.

Bodor Tünde

2026. július 31., 10:112026. július 31., 10:11

Egy nagyon friss eset beszámolójával kezdődött a csütörtöki sajtóesemény Sepsiszentgyörgyön: Alin Pahonțunak, Kovászna megye rendőrparancsnokának beszámolója szerint szerda éjjel egy több résztvevős sepsiszentgyörgyi konfliktusba kellett beavatkozniuk, az akció során pedig az egyik rendőr könnyebben megsérült. Az ügyben hatóság elleni erőszak miatt folyik nyomozás, az ügyészség felügyeletével.

Hirdetés

2026 első félévében a rendőrség illetékességébe mintegy 3000, a 112-es sürgősségi számon érkezett hívást utaltak, de a rendfenntartóknak ennél legalább ezerrel több beavatkozásuk volt.

Enyhén, csaknem 2 százalékkal nőtt a bűncselekmények száma a tavalyi év azonos időszakához képest.

A 2000 esetből 34 irányult emberek ellen, és majdnem ennyi a vagyon elleni bűncselekmények száma is.

Alin Pahonțu rendőrparancsnok ismertette az első félévi mérleget • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Alin Pahonțu rendőrparancsnok ismertette az első félévi mérleget

Fotó: Tuchiluș Alex

Az emberek elleni bűncselekmények csökkenő tendenciát mutatnak, a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lakásból, autóból való lopások és különösen a csalások száma viszont jelentősen nőtt. Ez közel 30 százalékos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Idén 62 lopást követtek el, az okozott károk azonban viszonylag alacsonyak.

A nagyobb értékű lopások tetteseit többnyire sikerült azonosítani és felelősségre vonni

– mondta a rendőrparancsnok.

Az első hat hónapban nem követtek el gyilkosságot a megyében, noha volt két gyilkossági kísérlet és hat rablás. Minden esetben gyorsan elfogták az elkövetőket.

Emelkedőben a családon belüli erőszak

Nőtt a családon belüli erőszakos esetek száma is. Alin Pahonțu szerint ez főleg azzal magyarázható, hogy

az áldozatok kevésbé hajlandók tűrni és hallgatni, bátrabban jelzik a hatóságoknak a bántalmazást.

A 644 jelzett eset 15 százalékos növekedést jelent a tavalyi év első félévéhez képest. 249 esetben igazolódott be, hogy veszélyben voltak a családtagok, de csak harmaduk egyezett bele abba, hogy távoltartást rendeljenek el az erőszakoskodóval szemben: 87 ilyen végzés született, 53 személy kapott nyomkövetőt. Összesen 278 bűnügyi dossziét nyitottak családon belüli erőszak ügyében.

Több az erdészeti bűncselekmény is

Nőtt az erdészeti bűncselekmények száma is, közel 35 százalékkal: 174 ilyen szerepel a féléves statisztikában. A 477 jegyzett kihágás 342 ezer lejnyi bírságot vont maga után, 883 köbméter fát koboztak el.

A gazdasági bűncselekmények közül 23 szerepel a nyilvántartásban, és ugyanennyi házkutatást tartottak, amelyek eredményeként 9 személyt kísértek be kihallgatásra. A rendőrség elkobzott

  • 1400 liter alkoholt,

  • 132 köbméter faanyagot,

  • 33 tonna textilhulladékot,

  • 620 darab hamisított márkás ruhadarabot, illetve cipőt

  • és 478 liter mosószert.

Csempészetből származó 81 ezer szál cigarettát és 100 ezer euró értékű ingóságot is lefoglaltak, illetve 13 millió lej értékű ingó- és ingatlanvagyont zároltak az államnak okozott kár megtérítésére.

Hatékony a Ro-Alert rendszer, főként az eltűnt személyek esetében • Fotó: Képernyőmentés / ro-alert.ro Galéria

Hatékony a Ro-Alert rendszer, főként az eltűnt személyek esetében

Fotó: Képernyőmentés / ro-alert.ro

A rendőrparancsnok kiemelte, nagyon hatékony és eredményes a Ro-Alert rendszer működése az eltűnt személyek eseteiben,

többször is lakossági bejelentéseknek köszönhetően sikerült gyorsan megtalálni az eltűnteket.

Idén 57 bejelentést kaptak eltűntekről, közülük 26 felnőtt volt, a többi gyermek, többségük önként távozott. Az 57 eltűntből 54-et megtaláltak, a többieket – mind felnőtteket – még keresik.

Az elmúlt hat hónapban 66 személyt alkalmaztak a rendőrség kötelékében, mindnyájukat operatív egységekbe, 8-an pedig távoztak a rendszerből – közölte a Kovászna Megyei Rendőrség vezetője.

A Ro-Alert Románia hivatalos veszélyhelyzeti mobil riasztórendszere, amely azonnali, közvetlen figyelmeztetést küld a lakosságnak az életet és egészséget fenyegető kritikus helyzetekben.

Háromszék Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset Szentegyháza közelében
Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor
Új televíziós partnert keres a kéziszövetség, más adóra kerülnek a válogatott és a bajnokság meccsei
Megváltozik a jogosítvány: íme az új szabályok, a digitális vezetői engedély és a határidők
A lettek kiverték az FCSB-t, a Loki továbbjutott a Konferencia Ligában
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Baleset Szentegyháza közelében
Székelyhon

Baleset Szentegyháza közelében
Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor
Székelyhon

Autóbalesetet szenvedett Diana Șoșoacă szenátor
Új televíziós partnert keres a kéziszövetség, más adóra kerülnek a válogatott és a bajnokság meccsei
Székely Sport

Új televíziós partnert keres a kéziszövetség, más adóra kerülnek a válogatott és a bajnokság meccsei
Megváltozik a jogosítvány: íme az új szabályok, a digitális vezetői engedély és a határidők
Krónika

Megváltozik a jogosítvány: íme az új szabályok, a digitális vezetői engedély és a határidők
A lettek kiverték az FCSB-t, a Loki továbbjutott a Konferencia Ligában
Székely Sport

A lettek kiverték az FCSB-t, a Loki továbbjutott a Konferencia Ligában
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 30., csütörtök

Több száz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben iskolai meleg ebéd nélkül

Tanügyi intézmények, valamint a sepsiszentgyörgyi gyerekeket érintő határozattervezetek voltak többek között a sepsiszentgyörgyi önkormányzat júliusi rendes ülésének napirendjén.

Több száz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben iskolai meleg ebéd nélkül
Több száz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben iskolai meleg ebéd nélkül
2026. július 30., csütörtök

Több száz sepsiszentgyörgyi gyermek maradhat a következő tanévben iskolai meleg ebéd nélkül
Hirdetés
2026. július 30., csütörtök

Három gépjármű balesetezett Sepsiszentgyörgy határában, akadozik a forgalom

Közlekedési baleset történt csütörtök délután a 12-es országúton, Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli kijáratánál – tájékoztatott a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság. Az érintett szakaszon torlódás alakult ki.

Három gépjármű balesetezett Sepsiszentgyörgy határában, akadozik a forgalom
Három gépjármű balesetezett Sepsiszentgyörgy határában, akadozik a forgalom
2026. július 30., csütörtök

Három gépjármű balesetezett Sepsiszentgyörgy határában, akadozik a forgalom
2026. július 28., kedd

Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében

Nyolc olyan kritikus útszakasz van Kovászna megyében, amelyek kockázatosak a közlekedés résztvevői számára – tudtuk meg Ramona Cozma-tól, a Kovászna megyei közlekedésrendészet vezetőjétől Ráduly István prefektus keddi sajtótájékoztatóján.

Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében
Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében
2026. július 28., kedd

Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében
2026. július 27., hétfő

Időszakos útlezárások lesznek a következő napokban Sepsiszentgyörgy közelében

A hét folyamán, július 27. és 31. között forgalomkorlátozásra kell számítani a 13E jelzésű országúton, Sepsiszentgyörgy Előpatak felőli kijáratánál.

Időszakos útlezárások lesznek a következő napokban Sepsiszentgyörgy közelében
Időszakos útlezárások lesznek a következő napokban Sepsiszentgyörgy közelében
2026. július 27., hétfő

Időszakos útlezárások lesznek a következő napokban Sepsiszentgyörgy közelében
Hirdetés
2026. július 24., péntek

Végül mégis utcára vonultak a román nacionalisták Sepsiszentgyörgyön – lesz-e bírság belőle?

Mihai Tîrnoveanu előre tudatta követőivel, hogy egyesülete, a Calea Neamului (A nemzet útja) nem kapta meg a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivataltól a gyülekezési engedélyt, ám ennek ellenére jelen lesz a meghirdetett helyszínen.

Végül mégis utcára vonultak a román nacionalisták Sepsiszentgyörgyön – lesz-e bírság belőle?
Végül mégis utcára vonultak a román nacionalisták Sepsiszentgyörgyön – lesz-e bírság belőle?
2026. július 24., péntek

Végül mégis utcára vonultak a román nacionalisták Sepsiszentgyörgyön – lesz-e bírság belőle?
2026. július 24., péntek

Hat bárányt pusztított el egy medve, kilövése mellett döntöttek

Hat bárányt pusztított el egy medve Miklósváron egy gazdaságában péntekre virradóra, végül a nagyvad kilövése mellett döntöttek – számolt be Facebook-oldalán Benedek Huszár János, Barót polgármestere.

Hat bárányt pusztított el egy medve, kilövése mellett döntöttek
Hat bárányt pusztított el egy medve, kilövése mellett döntöttek
2026. július 24., péntek

Hat bárányt pusztított el egy medve, kilövése mellett döntöttek
2026. július 23., csütörtök

Mennyit fizet Sepsiszentgyörgy a kisajátított területekért?

Sepsiszentgyörgyön megkezdődött az A13-as autópálya kétszakaszos bekötőútjának kivitelezéséhez szükséges telkek kisajátítása. Közel kétszáz földtulajdonost érint a kisajátítás, és majdnem 64 ezer négyzetméternyi terület kerül át a város tulajdonába.

Mennyit fizet Sepsiszentgyörgy a kisajátított területekért?
Mennyit fizet Sepsiszentgyörgy a kisajátított területekért?
2026. július 23., csütörtök

Mennyit fizet Sepsiszentgyörgy a kisajátított területekért?
Hirdetés
2026. július 23., csütörtök

Ismét Sepsiszentgyörgyön készül tüntetni Mihai Tîrnoveanu

Sepsiszentgyörgyön szervez tüntetést pénteken Mihai Tîrnoveanu, a hírhedt úzvölgyi provokátor. A megmozdulással a polgármester által tervezett szabadtéri táblakiállítás ellen tiltakozik, amely szerinte „ártatlanul megvádolja a románokat”.

Ismét Sepsiszentgyörgyön készül tüntetni Mihai Tîrnoveanu
Ismét Sepsiszentgyörgyön készül tüntetni Mihai Tîrnoveanu
2026. július 23., csütörtök

Ismét Sepsiszentgyörgyön készül tüntetni Mihai Tîrnoveanu
2026. július 23., csütörtök

Bátorrá tette az alkohol, de nem úszta meg a felelősségre vonást

Agresszívan vezetett, megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, majd hamis adatokkal akarta megtéveszteni a hatóságokat egy sofőr Kézdivásárhelyen. A férfiről kiderült, hogy erősen ittasan ült volánhoz, ezért bűnügyi eljárás indult ellene.

Bátorrá tette az alkohol, de nem úszta meg a felelősségre vonást
Bátorrá tette az alkohol, de nem úszta meg a felelősségre vonást
2026. július 23., csütörtök

Bátorrá tette az alkohol, de nem úszta meg a felelősségre vonást
2026. július 21., kedd

Megnyílt a székely himnusz történetét bemutató kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban

Nincs alkalmasabb hely megismerkedni a székely himnusz történetével, mint a Székely Nemzeti Múzeum – vélekedett Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a kedden Sepsiszentgyörgyön megnyílt utazó tablókiállítás díszvendége.

Megnyílt a székely himnusz történetét bemutató kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban
Megnyílt a székely himnusz történetét bemutató kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban
2026. július 21., kedd

Megnyílt a székely himnusz történetét bemutató kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!