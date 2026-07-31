Ro-Alert rendszerrel könnyebben megy az eltűntek keresése is

Kovászna megyében 2026 első félévében a rendőrség illetékességébe 3000, a 112-es sürgősségi számon érkezett hívást utaltak

Nőtt a bűncselekmények, a családon belüli erőszakos esetek és a balesetek száma Kovászna megyében az év első felében, miközben bővült a rendőrség állománya is. Féléves értékelőjében a megyei rendőr-főkapitány a Ro-Alert rendszerről is beszélt.

Bodor Tünde 2026. július 31., 10:112026. július 31., 10:11

Egy nagyon friss eset beszámolójával kezdődött a csütörtöki sajtóesemény Sepsiszentgyörgyön: Alin Pahonțunak, Kovászna megye rendőrparancsnokának beszámolója szerint szerda éjjel egy több résztvevős sepsiszentgyörgyi konfliktusba kellett beavatkozniuk, az akció során pedig az egyik rendőr könnyebben megsérült. Az ügyben hatóság elleni erőszak miatt folyik nyomozás, az ügyészség felügyeletével. Hirdetés 2026 első félévében a rendőrség illetékességébe mintegy 3000, a 112-es sürgősségi számon érkezett hívást utaltak, de a rendfenntartóknak ennél legalább ezerrel több beavatkozásuk volt.

Enyhén, csaknem 2 százalékkal nőtt a bűncselekmények száma a tavalyi év azonos időszakához képest.

A 2000 esetből 34 irányult emberek ellen, és majdnem ennyi a vagyon elleni bűncselekmények száma is.

Alin Pahonțu rendőrparancsnok ismertette az első félévi mérleget Fotó: Tuchiluș Alex

Az emberek elleni bűncselekmények csökkenő tendenciát mutatnak, a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lakásból, autóból való lopások és különösen a csalások száma viszont jelentősen nőtt. Ez közel 30 százalékos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Idén 62 lopást követtek el, az okozott károk azonban viszonylag alacsonyak.

A nagyobb értékű lopások tetteseit többnyire sikerült azonosítani és felelősségre vonni

– mondta a rendőrparancsnok. Az első hat hónapban nem követtek el gyilkosságot a megyében, noha volt két gyilkossági kísérlet és hat rablás. Minden esetben gyorsan elfogták az elkövetőket. Emelkedőben a családon belüli erőszak Nőtt a családon belüli erőszakos esetek száma is. Alin Pahonțu szerint ez főleg azzal magyarázható, hogy

az áldozatok kevésbé hajlandók tűrni és hallgatni, bátrabban jelzik a hatóságoknak a bántalmazást.

A 644 jelzett eset 15 százalékos növekedést jelent a tavalyi év első félévéhez képest. 249 esetben igazolódott be, hogy veszélyben voltak a családtagok, de csak harmaduk egyezett bele abba, hogy távoltartást rendeljenek el az erőszakoskodóval szemben: 87 ilyen végzés született, 53 személy kapott nyomkövetőt. Összesen 278 bűnügyi dossziét nyitottak családon belüli erőszak ügyében. Több az erdészeti bűncselekmény is Nőtt az erdészeti bűncselekmények száma is, közel 35 százalékkal: 174 ilyen szerepel a féléves statisztikában. A 477 jegyzett kihágás 342 ezer lejnyi bírságot vont maga után, 883 köbméter fát koboztak el. A gazdasági bűncselekmények közül 23 szerepel a nyilvántartásban, és ugyanennyi házkutatást tartottak, amelyek eredményeként 9 személyt kísértek be kihallgatásra. A rendőrség elkobzott 1400 liter alkoholt,

132 köbméter faanyagot,

33 tonna textilhulladékot,

620 darab hamisított márkás ruhadarabot, illetve cipőt

és 478 liter mosószert. Csempészetből származó 81 ezer szál cigarettát és 100 ezer euró értékű ingóságot is lefoglaltak, illetve 13 millió lej értékű ingó- és ingatlanvagyont zároltak az államnak okozott kár megtérítésére.

Hatékony a Ro-Alert rendszer, főként az eltűnt személyek esetében Fotó: Képernyőmentés / ro-alert.ro

A rendőrparancsnok kiemelte, nagyon hatékony és eredményes a Ro-Alert rendszer működése az eltűnt személyek eseteiben,

többször is lakossági bejelentéseknek köszönhetően sikerült gyorsan megtalálni az eltűnteket.

Idén 57 bejelentést kaptak eltűntekről, közülük 26 felnőtt volt, a többi gyermek, többségük önként távozott. Az 57 eltűntből 54-et megtaláltak, a többieket – mind felnőtteket – még keresik. Az elmúlt hat hónapban 66 személyt alkalmaztak a rendőrség kötelékében, mindnyájukat operatív egységekbe, 8-an pedig távoztak a rendszerből – közölte a Kovászna Megyei Rendőrség vezetője.