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Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Lakóház gyulldt ki a Görgényszentimréhez tartozó Kásván szombat délután.

Székelyhon

2026. augusztus 01., 20:242026. augusztus 01., 20:24

2026. augusztus 01., 20:252026. augusztus 01., 20:25

A helyszínre szászrégeni tűzoltók vonultak ki 3 tűzoltóautóval és egy rohammentővel. A műveletben a görgényszentimrei önkéntes tűzoltók is közreműködtek.

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A lángok a ház tetőterében terjedtek el, és a tetőzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak délután 6 órára sikerült megfékezni a tüzet, melynek eredményeképpen

mintegy 150 négyzetméteren károsult a ház.

A tűzesetben senki nem sérült meg – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Maros megye Marosszék Tűzeset
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