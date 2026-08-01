Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Lakóház gyulldt ki a Görgényszentimréhez tartozó Kásván szombat délután.
2026. augusztus 01., 20:242026. augusztus 01., 20:24
2026. augusztus 01., 20:252026. augusztus 01., 20:25
A helyszínre szászrégeni tűzoltók vonultak ki 3 tűzoltóautóval és egy rohammentővel. A műveletben a görgényszentimrei önkéntes tűzoltók is közreműködtek.
A lángok a ház tetőterében terjedtek el, és a tetőzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak délután 6 órára sikerült megfékezni a tüzet, melynek eredményeképpen
A tűzesetben senki nem sérült meg – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
Ezután nem csak kőfalakat és vizet láthatnak a Bözödújfalusi-tóból kimagasló Összetartozás templomához érkezők, hanem a hang- és fény installációkkal megalkotott kiállítást is, hogy átérezhetőbb legyen a víz alá süllyesztett falu története.
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