Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván

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A helyszínre szászrégeni tűzoltók vonultak ki 3 tűzoltóautóval és egy rohammentővel. A műveletben a görgényszentimrei önkéntes tűzoltók is közreműködtek.

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A lángok a ház tetőterében terjedtek el, és a tetőzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak délután 6 órára sikerült megfékezni a tüzet, melynek eredményeképpen