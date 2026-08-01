Remélik, hogy már idén visszaköltözhetnek a hivatalba
Fotó: Olti Angyalka
Energetikai felújításon esett át a homoródszentmártoni polgármesteri hivatal, ám azt még nem vehették birtokba a dolgozók, hiszen további átalakításokra van szükség, amelyeket nem végezhettek el az említett beruházással párhuzamosan.
Két éve kezdődött el a meglehetősen rossz állapotban lévő homoródszentmártoni polgármesteri hivatal energetikai felújítása, valamint kibővítése, amelyre
Noha az említett összeg csak kis hányadát fedte le az elképzelt munkálatoknak, a községvezetés így is bevállalta a megvalósítást, és az ahhoz szükséges további kétmillió lej előteremtését.
Fotó: Olti Angyalka
A tervek szerint a beruházás részeként megszüntetik a falak salétromosodását, új fűtésrendszert és elektromos hálózatot alakítanak ki, kívülről hőszigetelik a hivatalt, ugyanakkor napelemeket is elhelyeznek. A modernizálás másik fontos része
A kivitelezés megkezdését követően a hivatal dolgozói a közelben lévő kultúrotthonba költöztek át ideiglenesen.
Időközben látszólag sikerült befejezni a korszerűsítést, hiszen kívülről nézve most már egy modern épület díszíti a községközpontot, ám legutóbbi ottjártunkkor ismét a kultúrotthonban fogadott Jakab Attila polgármester. Ezért is érdeklődtünk tőle, hogy miért nem használják a megújított székhelyüket.
Fotó: Olti Angyalka
Az elöljáró a Székelyhonnak kifejtette, hogy bár kívülről szép az épület, belül még maradtak el munkálatok. A PNRR-s pályázat ugyan megvalósult, abba viszont
nem lehetett belefoglalni a manzárdra vezető lépcsők és a fenti irodákat elválasztó könnyűszerkezetű falak megépítését,
ahogyan az emeleti villanyhálózat és fűtésrendszer kialakítását sem.
Utóbbiak kivitelezéséhez új beruházási projektre volt szükség, amit nem lehetett elkezdeni az energetikai felújítás időszakában – csak annak lezárást követően –, hiába rendelkezett anyagi fedezettel az önkormányzat.
Ez újabb bürökráciát is eredményez, ugyanis
A hátramaradt munkálatokat másfél hónap alatt be lehet fejezni, így Jakab Attila bízik benne, hogy
Hangsúlyozta, van pénzük a nagyjából 600 ezer lej értékű munka elvégzésére. Tény azonban, hogy a községháza berendezéséhez a régi bútorokat is használni kell, azokat csak idővel tudják újabbakra cserélni.
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