Energetikai felújításon esett át a homoródszentmártoni polgármesteri hivatal, ám azt még nem vehették birtokba a dolgozók, hiszen további átalakításokra van szükség, amelyeket nem végezhettek el az említett beruházással párhuzamosan.

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Két éve kezdődött el a meglehetősen rossz állapotban lévő homoródszentmártoni polgármesteri hivatal energetikai felújítása , valamint kibővítése, amelyre

az országos helyreállítási terv programban (PNRR) nyert 675 ezer lejes támogatást az önkormányzat.

Noha az említett összeg csak kis hányadát fedte le az elképzelt munkálatoknak, a községvezetés így is bevállalta a megvalósítást, és az ahhoz szükséges további kétmillió lej előteremtését.

A tervek szerint a beruházás részeként megszüntetik a falak salétromosodását, új fűtésrendszert és elektromos hálózatot alakítanak ki, kívülről hőszigetelik a hivatalt, ugyanakkor napelemeket is elhelyeznek. A modernizálás másik fontos része

az irodák számának növelése, ennek eléréséhez pedig elengedhetetlen volt egy félemelet megépítése.

Időközben látszólag sikerült befejezni a korszerűsítést, hiszen kívülről nézve most már egy modern épület díszíti a községközpontot, ám legutóbbi ottjártunkkor ismét a kultúrotthonban fogadott Jakab Attila polgármester. Ezért is érdeklődtünk tőle, hogy miért nem használják a megújított székhelyüket.

A kivitelezés megkezdését követően a hivatal dolgozói a közelben lévő kultúrotthonba költöztek át ideiglenesen.

Külön projekt kellett

Az elöljáró a Székelyhonnak kifejtette, hogy bár kívülről szép az épület, belül még maradtak el munkálatok. A PNRR-s pályázat ugyan megvalósult, abba viszont

nem lehetett belefoglalni a manzárdra vezető lépcsők és a fenti irodákat elválasztó könnyűszerkezetű falak megépítését,

ahogyan az emeleti villanyhálózat és fűtésrendszer kialakítását sem.

Utóbbiak kivitelezéséhez új beruházási projektre volt szükség, amit nem lehetett elkezdeni az energetikai felújítás időszakában – csak annak lezárást követően –, hiába rendelkezett anyagi fedezettel az önkormányzat.

Ez újabb bürökráciát is eredményez, ugyanis