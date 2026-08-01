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Miért üres Homoródszentmárton felújított polgármesteri hivatala?

Remélik, hogy már idén visszaköltözhetnek a hivatalba

Remélik, hogy már idén visszaköltözhetnek a hivatalba

Fotó: Olti Angyalka

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Energetikai felújításon esett át a homoródszentmártoni polgármesteri hivatal, ám azt még nem vehették birtokba a dolgozók, hiszen további átalakításokra van szükség, amelyeket nem végezhettek el az említett beruházással párhuzamosan.

Fülöp-Székely Botond

2026. augusztus 01., 20:262026. augusztus 01., 20:26

Két éve kezdődött el a meglehetősen rossz állapotban lévő homoródszentmártoni polgármesteri hivatal energetikai felújítása, valamint kibővítése, amelyre

az országos helyreállítási terv programban (PNRR) nyert 675 ezer lejes támogatást az önkormányzat.

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Noha az említett összeg csak kis hányadát fedte le az elképzelt munkálatoknak, a községvezetés így is bevállalta a megvalósítást, és az ahhoz szükséges további kétmillió lej előteremtését.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Továbbra is a kultúrotthonban

A tervek szerint a beruházás részeként megszüntetik a falak salétromosodását, új fűtésrendszert és elektromos hálózatot alakítanak ki, kívülről hőszigetelik a hivatalt, ugyanakkor napelemeket is elhelyeznek. A modernizálás másik fontos része

az irodák számának növelése, ennek eléréséhez pedig elengedhetetlen volt egy félemelet megépítése.

A kivitelezés megkezdését követően a hivatal dolgozói a közelben lévő kultúrotthonba költöztek át ideiglenesen.

Időközben látszólag sikerült befejezni a korszerűsítést, hiszen kívülről nézve most már egy modern épület díszíti a községközpontot, ám legutóbbi ottjártunkkor ismét a kultúrotthonban fogadott Jakab Attila polgármester. Ezért is érdeklődtünk tőle, hogy miért nem használják a megújított székhelyüket.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Külön projekt kellett

Az elöljáró a Székelyhonnak kifejtette, hogy bár kívülről szép az épület, belül még maradtak el munkálatok. A PNRR-s pályázat ugyan megvalósult, abba viszont

  • nem lehetett belefoglalni a manzárdra vezető lépcsők és a fenti irodákat elválasztó könnyűszerkezetű falak megépítését,

  • ahogyan az emeleti villanyhálózat és fűtésrendszer kialakítását sem.

Utóbbiak kivitelezéséhez új beruházási projektre volt szükség, amit nem lehetett elkezdeni az energetikai felújítás időszakában – csak annak lezárást követően –, hiába rendelkezett anyagi fedezettel az önkormányzat.

Ez újabb bürökráciát is eredményez, ugyanis

az új projekt miatt új építkezési engedélyre is szükség van, ami számos hatósági jóváhagyást feltételez.

A hátramaradt munkálatokat másfél hónap alatt be lehet fejezni, így Jakab Attila bízik benne, hogy

még idén visszaköltözhetnek a modernizált polgármesteri hivatalba.

Hangsúlyozta, van pénzük a nagyjából 600 ezer lej értékű munka elvégzésére. Tény azonban, hogy a községháza berendezéséhez a régi bútorokat is használni kell, azokat csak idővel tudják újabbakra cserélni.

Udvarhelyszék Homoródszentmárton
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