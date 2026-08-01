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Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoznak a câmpulungi buszbaleset ügyében

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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A rendőrök büntetőeljárást indítottak a pénteki câmpulungi közúti baleset ügyében, amelyben egy személy életét vesztette, 13 pedig megsérült.

Székelyhon

2026. augusztus 01., 12:312026. augusztus 01., 12:31

2026. augusztus 01., 12:382026. augusztus 01., 12:38

Az Argeș Megyei Rendőr-főkapitányság közlemény szerint a kisbuszt vezető 83 éves câmpulungi férfi egyelőre még ismeretlen okból – de lehetséges, hogy a túlzott sebesség miatt–, egy enyhe bal kanyarban a meredek lejtőn elveszítette uralmát a kormány fölött, a jármű pedig kisodródott jobbra és egy fának ütközött.

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Egy ember meghalt, miután egy kisbusz kerítésnek rohant Argeș megyében

Egy ember meghalt, kilencen pedig orvosi ellátásra szorultak pénteken, miután egy személyszállító kisbusz kerítésnek csapódott Câmpulung városának egyik utcáján – közölte az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

A balesetben meghalt a kisbusz egyik utasa, az elöl ülő 57 éves bukaresti férfi. A sofőr megsérült, eszméletlen állapotban szállították kórházba. Ezen kívül megsérült hat, 27 és 58 év közötti férfi, mind bukarestiek és Ilfov megyeiek, valamint hat 15 és 18 év közötti fiú.

A járműben 18-an utaztak: hét felnőtt és 11 gyermek, a Bukaresti Dinamo sportklub tagjai.

A rendőrség tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, a sofőrt egészségi állapota miatt nem tudták alkoholszondával tesztelni, mert eszméletlen állapotban vette át a mentőszolgálat, de a bukaresti kórházban biológiai mintákat vettek tőle.

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Az Argeș megyei rendőrség szerint az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indítottak büntetőeljárást a câmpulungi ügyészség vezetésével. A Bukaresti Dinamo sportklub pénteki közleménye szerint

a kisbusz a klub Câmpulungban edzőtáborozó tartalékcsapatát szállította edzésre.

A Dinamo közölte azt is, hogy az elhunyt 59 éves férfi Constantin Covaciu, a tartalékcsapat orvosi stábjának tagja volt, aki több éve dolgozott a klubnál.

Belföld Baleset
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