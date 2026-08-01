Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoznak a câmpulungi buszbaleset ügyében

A rendőrök büntetőeljárást indítottak a pénteki câmpulungi közúti baleset ügyében, amelyben egy személy életét vesztette, 13 pedig megsérült.

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Az Argeș Megyei Rendőr-főkapitányság közlemény szerint a kisbuszt vezető 83 éves câmpulungi férfi egyelőre még ismeretlen okból – de lehetséges, hogy a túlzott sebesség miatt–, egy enyhe bal kanyarban a meredek lejtőn elveszítette uralmát a kormány fölött, a jármű pedig kisodródott jobbra és egy fának ütközött.

korábban írtuk Egy ember meghalt, miután egy kisbusz kerítésnek rohant Argeș megyében Egy ember meghalt, kilencen pedig orvosi ellátásra szorultak pénteken, miután egy személyszállító kisbusz kerítésnek csapódott Câmpulung városának egyik utcáján – közölte az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

A balesetben meghalt a kisbusz egyik utasa, az elöl ülő 57 éves bukaresti férfi. A sofőr megsérült, eszméletlen állapotban szállították kórházba. Ezen kívül megsérült hat, 27 és 58 év közötti férfi, mind bukarestiek és Ilfov megyeiek, valamint hat 15 és 18 év közötti fiú.