Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoznak a câmpulungi buszbaleset ügyében

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Fotó: Orbán Orsolya
A rendőrök büntetőeljárást indítottak a pénteki câmpulungi közúti baleset ügyében, amelyben egy személy életét vesztette, 13 pedig megsérült.
2026. augusztus 01., 12:312026. augusztus 01., 12:31
2026. augusztus 01., 12:382026. augusztus 01., 12:38
Az Argeș Megyei Rendőr-főkapitányság közlemény szerint a kisbuszt vezető 83 éves câmpulungi férfi egyelőre még ismeretlen okból – de lehetséges, hogy a túlzott sebesség miatt–, egy enyhe bal kanyarban a meredek lejtőn elveszítette uralmát a kormány fölött, a jármű pedig kisodródott jobbra és egy fának ütközött.
Egy ember meghalt, kilencen pedig orvosi ellátásra szorultak pénteken, miután egy személyszállító kisbusz kerítésnek csapódott Câmpulung városának egyik utcáján – közölte az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
A balesetben meghalt a kisbusz egyik utasa, az elöl ülő 57 éves bukaresti férfi. A sofőr megsérült, eszméletlen állapotban szállították kórházba. Ezen kívül megsérült hat, 27 és 58 év közötti férfi, mind bukarestiek és Ilfov megyeiek, valamint hat 15 és 18 év közötti fiú.
A rendőrség tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, a sofőrt egészségi állapota miatt nem tudták alkoholszondával tesztelni, mert eszméletlen állapotban vette át a mentőszolgálat, de a bukaresti kórházban biológiai mintákat vettek tőle.
Az Argeș megyei rendőrség szerint az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indítottak büntetőeljárást a câmpulungi ügyészség vezetésével. A Bukaresti Dinamo sportklub pénteki közleménye szerint
A Dinamo közölte azt is, hogy az elhunyt 59 éves férfi Constantin Covaciu, a tartalékcsapat orvosi stábjának tagja volt, aki több éve dolgozott a klubnál.
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