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F-16-os vadászgépek emelkedtek a levegőbe egy drónészlelés miatt a román határnál

Képünk illusztráció • Fotó: Román védelmi minisztérium

Képünk illusztráció

Fotó: Román védelmi minisztérium

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A hadsereg radarrendszere vasárnap délután egy drónt észlelt az ukrán-román folyami határ közelében. A helyzet megfigyelésére 15 óra 17 perckor felszállt két F-16-os vadászgép a borceai 86-os légibázisról.

Székelyhon

2026. augusztus 02., 17:302026. augusztus 02., 17:30

A védelmi minisztérium Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint, melyet az Agerpres szemlézett a légi célpontot 15 óra 9 perckor észlelték a román-ukrán folyami határ közelében.

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A katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely RO-Alert üzenetben figyelmeztette a veszélyre Tulcea megye lakosságát.

Belföld
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