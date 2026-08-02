Regionális energiaválságot okoz a Duna apadása: Romániában is veszélyben az atomerőmű

Fotó: Facebook/Apele Române
Miközben Magyarországon vasárnapra teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt, Romániában is egyre súlyosabbá válik a helyzet.
A szakemberek szerint a csernavodaiai atomerőmű még működő 2-es reaktora jelenlegi körülmények között legfeljebb négy-öt napig üzemelhet biztonságosan, ezért a hatóságok
Sorin Rîndașu, a Román Vízügyi Igazgatóság vezérigazgató-helyettese szombaton közölte: Csernavoda térségében a Duna vízszintje naponta 2–3 centiméterrel csökken. A folyó vízhozama az országhatáron, Báziásnál jelenleg 1590 köbméter másodpercenként, és az előrejelzések szerint augusztus 7-ig 1450 köbméter másodpercenkéntire mérséklődik.
A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.
A román hatóságok sürgősségi intézkedéseket rendeltek el a vízszint növelésére. Az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság döntése alapján
A munkálatokat az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság és a román haditengerészet szakemberei közösen végzik.
Rîndașu szerint a kedvezőtlen hidrológiai helyzet rövid távon várhatóan nem javul érdemben. Bár Ausztriában az esőzések növelték a Duna vízhozamát, az árhullámnak mintegy hét napra van szüksége, hogy elérje a román határt, Csernavodához pedig további öt nap alatt jut el. Addig elsősorban helyi beavatkozásokkal kell fenntartani a reaktor biztonságos működésének feltételeit. Hozzátette, hogy
Az ügyvivő román miniszterelnök, Ilie Bolojan péntek este bejelentette, hogy augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdettek a villamosenergia-termelés visszaesése miatt. Az aszály és a folyók – különösen a Duna – alacsony vízhozama miatt több energiatermelő kapacitás működése is veszélybe került.
Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.
A csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát a héten már leállították a kritikusan alacsony vízszint miatt.
– hasonló helyzet alakulhat ki, mint Magyarországon, ahol a Duna apadása miatt vasárnapra a Paksi Atomerőmű teljes leállását jelentették be.
Vasárnap hajnalban lekapcsolták a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelőegységét a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter szombat éjszakai bejelentése szerint vasárnap folyamán az utolsó blokkot is leállítják.
Székelyföldet is eléri az országos hőhullám: Maros megyében kedd reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben, miközben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 6-áig meghosszabbította a rendkívüli melegre vonatkozó előrejelzését.
Vasárnap hajnalban lekapcsolták a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelőegységét a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter szombat éjszakai bejelentése szerint vasárnap folyamán az utolsó blokkot is leállítják.
A rendőrök büntetőeljárást indítottak a pénteki câmpulungi közúti baleset ügyében, amelyben egy személy életét vesztette, 13 pedig megsérült.
A szakhatóságok a Duna Bala-ágánál is különböző beavatkozási lehetőségeket elemeznek, hogy biztosítsák a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működéséhez szükséges vízszintet – jelentette ki péntek este Ilie Bolojan.
Jövő héttől ingyenesen lehet használni a városi buszjáratokat Csíkszeredában a hétvégéken. A Csíki Trans Kft. ugyanakkor 25 százalékkal emeli a bérletek árát, a jegyek ára azonban egyelőre a régi marad.
Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.
Újabb marosvásárhelyi útkereszteződéseknél és átjáróknál helyezik üzembe az új jelzőlámpákat az okos forgalomirányító-rendszer részeként. Soós Zoltán polgármester szerint segítenek, gyorsítják a haladást.
Duna vízhozama továbbra is alacsony marad, augusztus 6-áig várhatóan 1450 köbméter/másodpercre csökken, fokozatos emelkedés pedig augusztus második felében várható – közölte csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján egy új kormány csak szűk többséggel, valamivel több mint 240 szavazattal kaphatna bizalmat a parlamentben.
1 hozzászólás