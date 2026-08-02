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Regionális energiaválságot okoz a Duna apadása: Romániában is veszélyben az atomerőmű

• Fotó: Facebook/Apele Române

Fotó: Facebook/Apele Române

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Miközben Magyarországon vasárnapra teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt, Romániában is egyre súlyosabbá válik a helyzet.

Székelyhon

2026. augusztus 02., 11:392026. augusztus 02., 11:39

A szakemberek szerint a csernavodaiai atomerőmű még működő 2-es reaktora jelenlegi körülmények között legfeljebb négy-öt napig üzemelhet biztonságosan, ezért a hatóságok

rendkívüli intézkedésekkel próbálják biztosítani a hűtéshez szükséges vízszintet.

Sorin Rîndașu, a Román Vízügyi Igazgatóság vezérigazgató-helyettese szombaton közölte: Csernavoda térségében a Duna vízszintje naponta 2–3 centiméterrel csökken. A folyó vízhozama az országhatáron, Báziásnál jelenleg 1590 köbméter másodpercenként, és az előrejelzések szerint augusztus 7-ig 1450 köbméter másodpercenkéntire mérséklődik.

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A román hatóságok sürgősségi intézkedéseket rendeltek el a vízszint növelésére. Az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság döntése alapján

mederkotrási munkálatokat végeznek, emellett a Bala-ág térségében elsüllyesztett uszályokkal próbálják a Duna fő vízáramát a megfelelő irányba terelni.

A munkálatokat az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság és a román haditengerészet szakemberei közösen végzik.

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Rîndașu szerint a kedvezőtlen hidrológiai helyzet rövid távon várhatóan nem javul érdemben. Bár Ausztriában az esőzések növelték a Duna vízhozamát, az árhullámnak mintegy hét napra van szüksége, hogy elérje a román határt, Csernavodához pedig további öt nap alatt jut el. Addig elsősorban helyi beavatkozásokkal kell fenntartani a reaktor biztonságos működésének feltételeit. Hozzátette, hogy

a víztározók tartalékai korlátozottak, ezért azokból csak a legszükségesebb esetben engedhetnek ki vizet.

Az ügyvivő román miniszterelnök, Ilie Bolojan péntek este bejelentette, hogy augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdettek a villamosenergia-termelés visszaesése miatt. Az aszály és a folyók – különösen a Duna – alacsony vízhozama miatt több energiatermelő kapacitás működése is veszélybe került.

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A csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát a héten már leállították a kritikusan alacsony vízszint miatt.

Amennyiben a 2-es reaktort is le kell kapcsolni, Románia teljes atomenergia-termelése átmenetileg megszűnik

– hasonló helyzet alakulhat ki, mint Magyarországon, ahol a Duna apadása miatt vasárnapra a Paksi Atomerőmű teljes leállását jelentették be.

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Külföld Belföld
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