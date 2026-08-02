Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Lesodródott az útról és felborult egy autó szombat éjjel Dicsőszentmártonban. A balesetnek egy könnyebb sérültje van.
Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Dícsőszentmártonban a vasárnapra virradó éjszaka.
Mire a tűzoltók a helyszínre értek, mindhárom személy kiszáltt az autóból, egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett. Őt a dicsőszentmártoni kórház sürgősségi osztályára szállították – közölte a Maros megyei tűzoltóság.
Lezárult a középiskolai iratkozás első szakasza, de a nyolcadik osztály végén meghozott döntés nem végleges. A pályaválasztás fontos állomás, ugyanakkor később is lehet irányt váltani.
Lakóház gyulldt ki a Görgényszentimréhez tartozó Kásván szombat délután.
Ezután nem csak kőfalakat és vizet láthatnak a Bözödújfalusi-tóból kimagasló Összetartozás templomához érkezők, hanem a hang- és fény installációkkal megalkotott kiállítást is, hogy átérezhetőbb legyen a víz alá süllyesztett falu története.
Autóbuszokat vásárolnak, megállókat újítanak fel és újakat alakítanak ki Szászrégenben európai uniós pénzalapokból. A városvezetés célja, hogy a tömbháznegyedekben is elérhető legyen a tömegközlekedés, segítve a diákok utaztatását is.
Emelik a 2026–2027-es évadtól a Maros Megyei Tanácshoz tartozó több kulturális intézmény jegyárait, miközben új, egész napos kombinált belépőket is bevezetnek. A drágítás indoklásai a megyei önkormányzat ülésén is elhangzottak.
Személygépkocsi borult az árokba Segesvár közelében csütörtök délelőtt, a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.
„Kivettük a fiókból és jóváhagytuk a Koronka–Jedd–Nagyernye közötti kerülőút felülvizsgált tervét” – jelentette be közösségi oldalán Horațiu Cosma a közlekedésügyi minisztérium államtitkára. A fontos beruházást 2014-ben kezdték el.
Mintegy 5 hektáron égő búzatáblához, valamint kigyulladt szalmabálák és bálázógéphez is riasztották szerdán a Maros megyei tűzoltókat.
Kérvényezte a működési engedélye meghosszabbítását az egyik marosvásárhelyi szerencsejáték-terem, és erről a helyi önkormányzati képviselő-testület fog dönteni csütörtökön. Az engedély évi díja csaknem négyszázezer lej.
Egy személy a járműbe szorult, miután a gépkocsi lesodródott az úttestről szerda délután Szászkézd közelében. A baleset miatt áll a forgalom mindkét irányban a 13-as jelzésű országúton.
szóljon hozzá!