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Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Lesodródott az útról és felborult egy autó szombat éjjel Dicsőszentmártonban. A balesetnek egy könnyebb sérültje van.

Székelyhon

2026. augusztus 02., 10:282026. augusztus 02., 10:28

Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Dícsőszentmártonban a vasárnapra virradó éjszaka.

A járműben hárman utaztak.

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Mire a tűzoltók a helyszínre értek, mindhárom személy kiszáltt az autóból, egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett. Őt a dicsőszentmártoni kórház sürgősségi osztályára szállították – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

Marosszék Baleset
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