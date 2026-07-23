Egykor az egész városközpontot fűtötte, most végleg eltűnik a régi kazánház

Fotó: Borszék Önkormányzata
Bontják a Kárpát és a Köves utcák tömbházai közelében álló régi kazánházat Borszéken. A több mint harminc éve használaton kívül álló épület felszámolásával a városrész rendezését készítik elő.
Elindította a tömbházak közötti közterületek rendezését Borszék önkormányzata, készül a közbeszerzés kiírása a Kárpát és a Köves utcáknál található területek korszerűsítésére. A beruházás előkészítő részéhez tartozik a kazánház bontása – mondta el a Székelyhonnak Mik József polgármester. A tervek szerint
hogy civilizáltabbá, élhetőbbé váljon a városrész.
Mint megtudtuk, Borszéken korábban két hőközpont működött. Mindkettő évtizedek óta használaton kívül áll, és az évek során állapotuk nagyon leromlott. A most bontásra kerülő kazánház egykor a teljes alsó-borszéki városközpont fűtését biztosította. 1995-ben állították le végleg, mert nem volt igény az addig cseppfolyós tüzelőanyaggal működő, központi távfűtési szolgáltatásra.
Mivel Borszéken nemcsak távfűtés nincs, hanem gázhálózat sem, és a legtöbben fával fűtenek, minden lakás számára biztosítani kell a tűzifa tárolására szolgáló helyet, ezért fásszíneket is építenek – mondta el Mik József.
Fotó: Borszék Önkormányzata
A polgármester a földgáz bevezetése kapcsán is előrelépésekről számolt be. Elmondása szerint a napokban
Ezt követően kell majd megtalálni a finanszírozási lehetőséget a városi hálózat kiépítésére.
Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy a kazánház bontási munkálatainak ideje alatt óvatosan közlekedjenek a környéken, tartsák be az ideiglenes forgalmi jelzéseket, és ne lépjenek be a munkaterületre.
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