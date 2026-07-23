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Egykor az egész városközpontot fűtötte, most végleg eltűnik a régi kazánház

• Fotó: Borszék Önkormányzata

Fotó: Borszék Önkormányzata

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Bontják a Kárpát és a Köves utcák tömbházai közelében álló régi kazánházat Borszéken. A több mint harminc éve használaton kívül álló épület felszámolásával a városrész rendezését készítik elő.

Gergely Imre

2026. július 23., 12:332026. július 23., 12:33

Elindította a tömbházak közötti közterületek rendezését Borszék önkormányzata, készül a közbeszerzés kiírása a Kárpát és a Köves utcáknál található területek korszerűsítésére. A beruházás előkészítő részéhez tartozik a kazánház bontása – mondta el a Székelyhonnak Mik József polgármester. A tervek szerint

a kazánház helyén és a környező területen parkolóhelyeket, zöldövezetet és rendezett köztereket alakítanak ki,

hogy civilizáltabbá, élhetőbbé váljon a városrész.

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Mint megtudtuk, Borszéken korábban két hőközpont működött. Mindkettő évtizedek óta használaton kívül áll, és az évek során állapotuk nagyon leromlott. A most bontásra kerülő kazánház egykor a teljes alsó-borszéki városközpont fűtését biztosította. 1995-ben állították le végleg, mert nem volt igény az addig cseppfolyós tüzelőanyaggal működő, központi távfűtési szolgáltatásra.

Az önkormányzatnál már dolgoznak a másik, szintén használaton kívüli kazánház bontásának előkészítésén is.

Mivel Borszéken nemcsak távfűtés nincs, hanem gázhálózat sem, és a legtöbben fával fűtenek, minden lakás számára biztosítani kell a tűzifa tárolására szolgáló helyet, ezért fásszíneket is építenek – mondta el Mik József.

• Fotó: Borszék Önkormányzata Galéria

Fotó: Borszék Önkormányzata

A polgármester a földgáz bevezetése kapcsán is előrelépésekről számolt be. Elmondása szerint a napokban

kiírták a közbeszerzést arra a beruházásra, amely a település határáig vezeti el a gázvezetéket.

Ezt követően kell majd megtalálni a finanszírozási lehetőséget a városi hálózat kiépítésére.

Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy a kazánház bontási munkálatainak ideje alatt óvatosan közlekedjenek a környéken, tartsák be az ideiglenes forgalmi jelzéseket, és ne lépjenek be a munkaterületre.

Gyergyószék Borszék
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